The Mark hotel op #1 op Travel + Leisure's World's Best Awards 2020 ranglijst "Stadhotels in de VS" en op #1 op ranglijst "New York City hotels"

NEW YORK, 9 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het iconische The Mark hotel, dat op 15e juni heropende en is gelegen in een van de meeste elegante en discrete wijken in het hart van de Upper East Side, is door Travel + Leisure voor 2020 verkozen tot "#1 stadshotel in de continentale Verenigde Staten" en "#1 Hotel in New York City" in de World's Best Awards. Deze prestigieuze onderscheidingen volgen op een lange lijst erkenningen en bekroningen die The Mark eerder won, sinds de heropening 10 jaar geleden toen het gebouw een nieuwe invulling kreeg door een team onder leiding van Izak Senbahar, en na een gedurfde renovatie van ontwerper Jacques Grange al snel het favoriete hotel werd van een selecte groep zeer invloedrijke klanten.