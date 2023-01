Kohler Co. отмечает 150-летний юбилей смелости, креативности и влияния, одновременно формируя видение следующих 150 лет для своего культового бренда KOHLER

Международная компания сплотилась вокруг основ своего бренда — дизайна, инноваций, благополучия и устойчивого развития

КОЛЕР (шт. Висконсин, США), 27 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, сформировала целое наследие из преобразовавших отрасль инноваций для кухни и ванной комнаты, продуктов для обеспечения энергетической устойчивости, премиального опыта гостеприимства и знаковых соревнований по гольфу. Креативность и ультрасовременный дизайн являются сердцем и душой бренда KOHLER наряду с миссией по обеспечению благополучной жизни.

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

Основами легендарного бренда KOHLER стали команды прогрессивных специалистов со всего мира, а также потребители и торговые сообщества, воплотившие продукцию компании в жизнь креативными и художественными способами. В честь своего 150-летнего юбилея международная компания Kohler приглашает всех коллег, партнеров и клиентов принять участие в праздновании в рамках серии специальных мероприятий по всему миру, включая запуск ограниченных серий продукции, выпуск памятной одежды и рассказ о компании через цифровой контент. Все эти мероприятия объединены юбилейной темой Come All Creators.

«Cмелость и предпринимательский дух являются неотъемлемой составляющей нашей ДНК и имеют глубокое значение в рамках нашей организации, начиная с основателя Джона Майкла Колера (John Michael Kohler), который совместно с трудовыми иммигрантами создал новую и лучшую жизнь для своих семей, — заявил председатель и генеральный директор компании Дэвид Колер (David Kohler), представитель четвертого поколения династии Колеров и всего девятый человек на посту главы компании. — Отмечая 150 лет достижений, знаний и развития, мы призываем всех увлеченных создателей присоединиться к нам в нашем стремлении к непрерывному совершенствованию в обеспечении благополучной жизни для будущих поколений с помощью лучшего дизайна, инноваций, оздоровления и устойчивого развития».

«Изобретательность и увлеченность наших партнеров и клиентов являются катализаторами создания новых идей, эффективного партнерства и лучшего мира для будущих поколений, — заявила глава отдела устойчивого развития и руководитель DEI Лора Колер (Laura Kohler). — Множество реализованных новаторских достижений Kohler вдохновляют нас смотреть в будущее с оптимизмом и создавать новые решения для улучшения условий существования нашего мира, нашей жизни и сообществ — одна идея, один продукт, одно партнерство, одно общее решительное действие».

На протяжении всего года в рамках программы Come All Creators компания будет воздавать должное своему уникальному 150-летнему наследию и одновременно планировать инновационное будущее с участием ценных партнеров, талантливых художников и исследователей. Чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Kohler Co. совместно с американским художником и новатором Даниэлем Аршамом (Daniel Arsham) разработала креативную айдентику в честь 150-летнего юбилея с логотипами, знаками, типографией и шрифтами, объединяя многоплановое наследие компании с ее «дерзким» взглядом на будущее. Компания Kohler в прошлом уже сотрудничала с Аршамом при создании эксклюзивной напечатанной на 3D-принтере раковины Rock.01, а также в рамках проекта Divided Layers — всемирно известной инсталляции, представленной в 2022 году на Миланской неделе дизайна.

2023 Come All Creators включает в себя:

Запуск продукции KOHLER Heritage Colors

Компания Kohler выпустит некоторые из своих самых культовых и продаваемых продуктов в двух фирменных цветах Heritage Colors. Товары будут представлены весной и поступят в продажу летом 2023 года. Выпуск продукции Kohler в различных ярких, красочных цветах получил широкое признание в 1927 году и по сей день остается инновационным направлением компании в рамках ее лидерства в области дизайна.

Более подробная информация представлена на сайте www.kohler.com/forever-in-color.

Мероприятия Heritage Colors в формате pop-up в Нью-Йорке

Четверг, 26 января, в 14:00 Даниэль Аршам появится в роли специального гостя в креативном фургоне у шоурума Kohler Experience Center в Нью-Йорке (22-я Западная улица, д. 6) в рамках мероприятия Heritage Colors, которое будет проводиться с 10:00 до 16:00. Аршам подпишет и подарит 300 футболок ограниченной серии собственного дизайна в цветах Heritage Colors, украшенных логотипом 150-летнего юбилея Kolher.

В пятницу, 27 января, креативный фургон Heritage Colors будет стоять на Юнион-сквер в северо-западном углу на пересечении 17-й Восточной улицы и Бродвея с 10:00 до 16:00. Основатель KidSuper Колм Диллэйн (Colm Dillane), визионер мира моды, известный неожиданным использованием ярких и смелых цветов и бесстрашными решениями в области дизайна, также примет участие в мероприятии с 10:00, приветствуя гостей своей ограниченной серией KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates в цветах Heritage Colors.

Домашние генераторы Kohler: новые цвета и узоры

Отмечая свое давнее лидерство в плане цветовых решений, компания Kohler расширяет ассортимент генераторов для дома за счет 10 новых эксклюзивных цветов, в том числе популярного цвета кашемира, а также 3 камуфляжных узоров Mossy Oak. Благодаря цветам и узорам KOHLER резервный генератор дополняет эстетику дома или становится самостоятельным элементом интерьера. Домашние генераторы KOHLER работают автоматически и подключаются к домашним источникам топлива (природному газу или пропану), с легкостью обеспечивая душевное спокойствие во время отключения электроэнергии, что позволяет усилить общее ощущение благополучия в доме.

KOHLER и Роберт Свон

Современный исследователь Роберт Свон (Robert Swan), единственный человек, который побывал на Северном и Южном полюсах, объединил усилия с компанией Kohler в рамках своей успешной антарктической экспедиции Undaunted Expedition. Свон добрался до географического Южного полюса 10 января 2023 года, использовав для этого исключительно решения KOHLER в области возобновляемой энергетики. Своей экспедицией Свон воздает должное контр-адмиралу Ричарду Э. Бёрду (Richard E. Byrd), авиатору и первому полярному исследователю, который отправился в Антарктиду в 1929 году и тоже полагался исключительно на генераторы KOHLER во время своего путешествия.

Кампания Toilet in the Road («Туалет в дороге»)

В начале 1970-х годов Херб Колер (Herb Kohler), бессменный глава компании и новатор, вызвал настоящий переворот своим слоганом THE BOLD LOOK OF KOHLER («Смелые решения Kohler»), который превратил американскую ванную комнату из утилитарного пространства в помещение с дизайном, стилем, утонченностью и мастерством. Его провокационные рекламные кампании бросали вызов устоявшимся нормам и были непосредственно ориентированы на потребителей, а не на профессионалов и дистрибьюторов, как было принято в отрасли в то время. Один из самых культовых рекламных роликов 80-х годов впоследствии стал известен как The toilet in the road («Туалет в дороге»), и компания Kohler планирует воссоздать этот ролик в 2023 году с использованием революционных изображений и видео с удостоенным наград умным туалетом Numi.

События на мировом рынке

В течение следующего года в шоурумах KOHLER Experience Centres, в фирменных магазинах KOHLER Signature Stores, а также на различных выставках и мероприятиях по всему миру запланировано проведение нескольких других мероприятий в честь 150-летнего юбилея. Сюда, в том числе, относятся Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Milan Design Week, Design Miami/, Kohler Wellness Retreats и Kohler Food & Wine. Кроме того, компания планирует провести торжественные мероприятия со своими прежними и нынешними партнерами, а также общее празднование в деревне Колер, где расположена глобальная штаб-квартира фирмы.

Более подробная информация представлена здесь:

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году и входит в число старейших и крупнейших частных компаний в Америке, насчитывая более 40 тысяч партнеров. Штаб-квартира находится в г. Колере (штат Висконсин). На сегодняшний день у компании более 50 производственных площадок по всему миру, и она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). В 2021 году на поле для гольфа Kohler's Whistling Straits прошел 43-й Кубок Райдера. Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений. Более подробная информация представлена на сайте kohlercompany.com.

Вера в лучшую планету, лучшее общество и лучшую жизнь

Вера в лучшее — это стратегия компании Kohler в области устойчивого развития и социального воздействия, в основе которой лежит ее операционная философия, согласно которой хорошее можно всегда сделать еще лучше — лучше для планеты, людей, общества и бизнеса. Вера в лучшее имеет три столпа: лучшая планета, лучшее общество и лучшая жизнь. В рамках каждой из этих трех сфер компания Kohler работает над разработкой продуктов и программ, которые будут оказывать существенное воздействие не только на ее бизнес, но и на сообщества, для которых она работает, а также на жизнь людей, использующих ее продукцию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Стивен Малишевски (Stephen Maliszewski) Тодд Вебер (Todd Weber) Директор по связям с общественностью Директор по коммуникациям, PR [email protected] [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1989311/K150_mark_hero_digital_black.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.