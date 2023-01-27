Kohler Co. отмечает 150-летний юбилей смелости, креативности и влияния
Jan 27, 2023, 05:21 ET
Kohler Co. отмечает 150-летний юбилей смелости, креативности и влияния, одновременно формируя видение следующих 150 лет для своего культового бренда KOHLER
Международная компания сплотилась вокруг основ своего бренда — дизайна, инноваций, благополучия и устойчивого развития
КОЛЕР (шт. Висконсин, США), 27 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, сформировала целое наследие из преобразовавших отрасль инноваций для кухни и ванной комнаты, продуктов для обеспечения энергетической устойчивости, премиального опыта гостеприимства и знаковых соревнований по гольфу. Креативность и ультрасовременный дизайн являются сердцем и душой бренда KOHLER наряду с миссией по обеспечению благополучной жизни.
Основами легендарного бренда KOHLER стали команды прогрессивных специалистов со всего мира, а также потребители и торговые сообщества, воплотившие продукцию компании в жизнь креативными и художественными способами. В честь своего 150-летнего юбилея международная компания Kohler приглашает всех коллег, партнеров и клиентов принять участие в праздновании в рамках серии специальных мероприятий по всему миру, включая запуск ограниченных серий продукции, выпуск памятной одежды и рассказ о компании через цифровой контент. Все эти мероприятия объединены юбилейной темой Come All Creators.
«Cмелость и предпринимательский дух являются неотъемлемой составляющей нашей ДНК и имеют глубокое значение в рамках нашей организации, начиная с основателя Джона Майкла Колера (John Michael Kohler), который совместно с трудовыми иммигрантами создал новую и лучшую жизнь для своих семей, — заявил председатель и генеральный директор компании Дэвид Колер (David Kohler), представитель четвертого поколения династии Колеров и всего девятый человек на посту главы компании. — Отмечая 150 лет достижений, знаний и развития, мы призываем всех увлеченных создателей присоединиться к нам в нашем стремлении к непрерывному совершенствованию в обеспечении благополучной жизни для будущих поколений с помощью лучшего дизайна, инноваций, оздоровления и устойчивого развития».
«Изобретательность и увлеченность наших партнеров и клиентов являются катализаторами создания новых идей, эффективного партнерства и лучшего мира для будущих поколений, — заявила глава отдела устойчивого развития и руководитель DEI Лора Колер (Laura Kohler). — Множество реализованных новаторских достижений Kohler вдохновляют нас смотреть в будущее с оптимизмом и создавать новые решения для улучшения условий существования нашего мира, нашей жизни и сообществ — одна идея, один продукт, одно партнерство, одно общее решительное действие».
На протяжении всего года в рамках программы Come All Creators компания будет воздавать должное своему уникальному 150-летнему наследию и одновременно планировать инновационное будущее с участием ценных партнеров, талантливых художников и исследователей. Чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Kohler Co. совместно с американским художником и новатором Даниэлем Аршамом (Daniel Arsham) разработала креативную айдентику в честь 150-летнего юбилея с логотипами, знаками, типографией и шрифтами, объединяя многоплановое наследие компании с ее «дерзким» взглядом на будущее. Компания Kohler в прошлом уже сотрудничала с Аршамом при создании эксклюзивной напечатанной на 3D-принтере раковины Rock.01, а также в рамках проекта Divided Layers — всемирно известной инсталляции, представленной в 2022 году на Миланской неделе дизайна.
2023 Come All Creators включает в себя:
Запуск продукции KOHLER Heritage Colors
Компания Kohler выпустит некоторые из своих самых культовых и продаваемых продуктов в двух фирменных цветах Heritage Colors. Товары будут представлены весной и поступят в продажу летом 2023 года. Выпуск продукции Kohler в различных ярких, красочных цветах получил широкое признание в 1927 году и по сей день остается инновационным направлением компании в рамках ее лидерства в области дизайна.
Более подробная информация представлена на сайте www.kohler.com/forever-in-color.
Мероприятия Heritage Colors в формате pop-up в Нью-Йорке
Четверг, 26 января, в 14:00 Даниэль Аршам появится в роли специального гостя в креативном фургоне у шоурума Kohler Experience Center в Нью-Йорке (22-я Западная улица, д. 6) в рамках мероприятия Heritage Colors, которое будет проводиться с 10:00 до 16:00. Аршам подпишет и подарит 300 футболок ограниченной серии собственного дизайна в цветах Heritage Colors, украшенных логотипом 150-летнего юбилея Kolher.
В пятницу, 27 января, креативный фургон Heritage Colors будет стоять на Юнион-сквер в северо-западном углу на пересечении 17-й Восточной улицы и Бродвея с 10:00 до 16:00. Основатель KidSuper Колм Диллэйн (Colm Dillane), визионер мира моды, известный неожиданным использованием ярких и смелых цветов и бесстрашными решениями в области дизайна, также примет участие в мероприятии с 10:00, приветствуя гостей своей ограниченной серией KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates в цветах Heritage Colors.
Домашние генераторы Kohler: новые цвета и узоры
Отмечая свое давнее лидерство в плане цветовых решений, компания Kohler расширяет ассортимент генераторов для дома за счет 10 новых эксклюзивных цветов, в том числе популярного цвета кашемира, а также 3 камуфляжных узоров Mossy Oak. Благодаря цветам и узорам KOHLER резервный генератор дополняет эстетику дома или становится самостоятельным элементом интерьера. Домашние генераторы KOHLER работают автоматически и подключаются к домашним источникам топлива (природному газу или пропану), с легкостью обеспечивая душевное спокойствие во время отключения электроэнергии, что позволяет усилить общее ощущение благополучия в доме.
KOHLER и Роберт Свон
Современный исследователь Роберт Свон (Robert Swan), единственный человек, который побывал на Северном и Южном полюсах, объединил усилия с компанией Kohler в рамках своей успешной антарктической экспедиции Undaunted Expedition. Свон добрался до географического Южного полюса 10 января 2023 года, использовав для этого исключительно решения KOHLER в области возобновляемой энергетики. Своей экспедицией Свон воздает должное контр-адмиралу Ричарду Э. Бёрду (Richard E. Byrd), авиатору и первому полярному исследователю, который отправился в Антарктиду в 1929 году и тоже полагался исключительно на генераторы KOHLER во время своего путешествия.
Кампания Toilet in the Road («Туалет в дороге»)
В начале 1970-х годов Херб Колер (Herb Kohler), бессменный глава компании и новатор, вызвал настоящий переворот своим слоганом THE BOLD LOOK OF KOHLER («Смелые решения Kohler»), который превратил американскую ванную комнату из утилитарного пространства в помещение с дизайном, стилем, утонченностью и мастерством. Его провокационные рекламные кампании бросали вызов устоявшимся нормам и были непосредственно ориентированы на потребителей, а не на профессионалов и дистрибьюторов, как было принято в отрасли в то время. Один из самых культовых рекламных роликов 80-х годов впоследствии стал известен как The toilet in the road («Туалет в дороге»), и компания Kohler планирует воссоздать этот ролик в 2023 году с использованием революционных изображений и видео с удостоенным наград умным туалетом Numi.
События на мировом рынке
В течение следующего года в шоурумах KOHLER Experience Centres, в фирменных магазинах KOHLER Signature Stores, а также на различных выставках и мероприятиях по всему миру запланировано проведение нескольких других мероприятий в честь 150-летнего юбилея. Сюда, в том числе, относятся Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Milan Design Week, Design Miami/, Kohler Wellness Retreats и Kohler Food & Wine. Кроме того, компания планирует провести торжественные мероприятия со своими прежними и нынешними партнерами, а также общее празднование в деревне Колер, где расположена глобальная штаб-квартира фирмы.
Более подробная информация представлена здесь:
- 150-летний юбилей Kohler Co.
- Kohler Co.: Наша история
- Kohler Кухня и вaнная комната, Декоративные продукты, Энергия, Гольф + курорты
Информация о компании Kohler Co.
Компания Kohler Co. была основана в 1873 году и входит в число старейших и крупнейших частных компаний в Америке, насчитывая более 40 тысяч партнеров. Штаб-квартира находится в г. Колере (штат Висконсин). На сегодняшний день у компании более 50 производственных площадок по всему миру, и она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). В 2021 году на поле для гольфа Kohler's Whistling Straits прошел 43-й Кубок Райдера. Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений. Более подробная информация представлена на сайте kohlercompany.com.
Вера в лучшую планету, лучшее общество и лучшую жизнь
Вера в лучшее — это стратегия компании Kohler в области устойчивого развития и социального воздействия, в основе которой лежит ее операционная философия, согласно которой хорошее можно всегда сделать еще лучше — лучше для планеты, людей, общества и бизнеса. Вера в лучшее имеет три столпа: лучшая планета, лучшее общество и лучшая жизнь. В рамках каждой из этих трех сфер компания Kohler работает над разработкой продуктов и программ, которые будут оказывать существенное воздействие не только на ее бизнес, но и на сообщества, для которых она работает, а также на жизнь людей, использующих ее продукцию.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Стивен Малишевски (Stephen Maliszewski)
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Тодд Вебер (Todd Weber)
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Директор по связям с общественностью
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Директор по коммуникациям, PR
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1989311/K150_mark_hero_digital_black.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg
SOURCE Kohler Co.
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