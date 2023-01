Kohler Co. świętuje 150 lat odważnych działań, kreatywności i globalnego wpływu, kształtując kolejnych 150 lat legendarnej marki KOHLER

Międzynarodowa organizacja koncentrująca się wokół filarów marki – designu, innowacji, wellness i zrównoważonego rozwoju

KOHLER, Wisconsin, 26 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Kohler Co., założona w 1873 r., wypracowała dorobek w zakresie tworzenia przełomowych innowacji w branży kuchennej i łazienkowej, produktów zapewniających odporność energetyczną, luksusowych rozwiązań hotelarskich i mistrzostw golfowych. Kreatywność i najnowocześniejsze wzornictwo stanowią trzon etosu marki KOHLER i misji „Ekskluzywne życie".

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

Fundamentem kultowej marki KOHLER są zespoły odważnych twórców na całym świecie, a także konsumenci i społeczności branżowe, które w kreatywny i artystyczny sposób wprowadzają produkty spółki w życie. W związku z obchodami 150. rocznicy powstania firmy Kohler międzynarodowa organizacja zaprasza wszystkich pracowników, partnerów i klientów do wzięcia udziału w obchodach, w ramach których odbędą się specjalne wydarzenia i aktywacje na całym świecie, w tym premiery limitowanych edycji produktów, odzieży okolicznościowej i narracji cyfrowych – wszystko pod hasłem Przybywajcie Twórcy (Come All Creators).

„Odważne posunięcia i duch przedsiębiorczości są wpisane w nasze DNA i mają głębokie znaczenie w naszej organizacji – począwszy od naszego założyciela Johna Michaela Kohlera, który utworzył naszą spółkę w Wisconsin wraz z pracownikami-imigrantami poszukującymi nowego, lepszego życia dla swoich rodzin – powiedział prezes i dyrektor generalny David Kohler, który reprezentuje czwarte pokolenie rodziny Kohler i jednocześnie jest dopiero dziewiątą osobą, która stanęła na czele Spółki. - Świętując 150 lat osiągnięć, nauki i rozwoju, zachęcamy wszystkich twórców-pasjonatów do przyłączenia się do naszego dążenia do nieustannego doskonalenia w zapewnianiu wspaniałego życia przyszłym pokoleniom poprzez coraz lepsze projekty, innowacje, komfort i zrównoważony rozwój".

„Pomysłowość i pasja naszych pracowników oraz klientów są katalizatorami nowych pomysłów, skutecznych działań partnerskich i lepszego świata dla przyszłych pokoleń" - powiedziała Laura Kohler, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i DEI. - Dorobek pionierskich osiągnięć firmy Kohler inspiruje nas do patrzenia w przyszłość i tworzenia nowoczesnych możliwości poprawy stanu naszej planety, naszego życia i naszych społeczności – jedna idea, jeden produkt, jedna współpraca, jeden efekt w danym czasie".

Podczas całorocznych obchodów programu „Przybywajcie Twórcy" firma Kohler będzie podkreślać swoje wyjątkowe, liczące 150 lat dziedzictwo, jednocześnie spoglądając w innowacyjną przyszłość i współpracując z cenionymi partnerami, uzdolnionymi artystami i odkrywcami. Aby wcielić inicjatywę w życie, przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z amerykańskim artystą i innowatorem Danielem Arsham em w celu stworzenia okolicznościowej tożsamości kreatywnej z okazji 150. rocznicy poprzez logo i znaki, elementy typograficzne i liternictwo, które mają połączyć historyczne dziedzictwo spółki z jej „odważnym podejściem do przyszłości". Kohler współpracowała już z Arshamem przy tworzeniu ekskluzywnego zlewozmywaka Rock.01 drukowanego w technologii 3D oraz instalacji „Divided Layers", która zdobyła uznanie na całym świecie i została zaprezentowana w 2022 roku podczas Milan Design Week.

Rok 2023, inicjatywa „Przybywajcie Twórcy" to:

Premiera produktu KOHLER Heritage Colors

Kohler zaprezentuje niektóre z najbardziej kultowych i najlepiej sprzedających się wzorów spółki w dwóch specjalnych kolorach, które zostaną ujawnione wiosną tego roku i będą dostępne w sprzedaży latem 2023 roku. Wprowadzenie przez firmę dynamicznych i kolorowych produktów zostało przyjęte z wielkim uznaniem w 1927 roku i do dziś pozostaje innowacyjnym trendem leżącym u podstaw jej przywództwa w dziedzinie wzornictwa.

Więcej informacji na stronie www.kohler.com/forever-in-color.

Imprezy towarzyszące Heritage Colors w Nowym Jorku

W czwartek, 26 stycznia o godz. 14:00, Daniel Arsham pojawi się przed Kohler Experience Center przy 6 W. 22nd Street w Nowym Jorku, aby wziąć udział w imprezie Heritage Colors, która potrwa od godz. 10:00 do 16:00. Arsham podpisze i podaruje 300 zaprojektowanych przez siebie limitowanych koszulek z logo 150-lecia Kohler i Heritage Colors, które przywiezie specjalnie przygotowana furgonetka.

W piątek, 27 stycznia, furgonetka Pop-Up przygotowana na potrzeby Heritage Colors będzie stała na Union Square na północno-zachodnim rogu E 17th & Broadway od 10:00 do 16:00. Założyciel KidSuper Colm Dillane, wizjoner w świecie mody z nieustraszonym podejściem do projektowania i nieszablonowym wykorzystaniem odważnych i żywych kolorów, będzie na miejscu o 10:00, witając gości swoją limitowaną edycją KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates w kolorystyce Heritage Colors.

Generatory domowe Kohler z wieloma wariantami kolorów i wzorów

Celebrując wieloletnie przywództwo Kohler w zakresie innowacji kolorystycznych, Kohler rozszerza swoją ofertę generatorów domowych o 10 nowych ekskluzywnych kolorów i 3 warianty wzoru kamuflażu Mossy Oak wraz z popularnym kolorem kaszmirowym. Kolory i wzory KOHLER umożliwiają właścicielom domu dopasowanie generatora do estetyki domu lub nadanie mu wyrazu. Generatory domowe KOHLER pracują automatycznie, podłączone do źródła paliwa (gaz ziemny lub propan), zapewniając komfort podczas przerw w dostawie prądu i poprawiając ogólne samopoczucie domowników.

KOHLER x Robert Swan

Współczesny podróżnik Robert Swan, jedyny człowiek, który dotarł zarówno na biegun północny, jak i południowy, współpracował z firmą Kohler podczas zakończonej sukcesem wyprawy Undaunted Expedition przez Antarktydę. Swan dotarł na geograficzny biegun południowy 10 stycznia 2023 roku, korzystając wyłącznie z rozwiązań KOHLER w zakresie energii odnawialnej. Wyprawa Swana jest ukłonem w stronę kontradmirała Richarda E. Byrda, lotnika i pierwszego polarnika, który w 1929 r. dotarł na Antarktydę.

Kampania „Toaleta w drodze"

Na początku lat 70-tych Herb Kohler, wieloletni lider firmy i innowator, stworzył „The bold look of Kohler" – rozwiązanie, które przekształciło łazienki Amerykanów z przestrzeni użytkowej w miejsce pełne wdzięku, stylu, wyrafinowania i kunsztu. Jego prowokacyjne kampanie reklamowe podważały konwencjonalne normy i były skierowane bezpośrednio do konsumentów, w przeciwieństwie do praktyki branżowej polegającej na kierowaniu reklam do specjalistów i dystrybutorów. Jedna z najbardziej kultowych reklam z lat 80. zyskała miano „toalety w drodze". Kohler planuje powtórzyć tę reklamę w 2023 r., wykorzystując zaskakujące obrazy i materiały wideo przedstawiające nagradzaną inteligentną toaletę Numi.

Wydarzenia na rynku światowym

W ciągu najbliższego roku na całym świecie zaplanowano szereg dalszych działań i wydarzeń związanych z jubileuszem 150-lecia w Kohler Experience Centers, Kohler Signature Stores oraz na rozmaitych targach i imprezach w 2023 roku, m.in: Kitchen & Bath Industry Show, Conexpo, Design Shanghai, Milan Design Week, Design Miami, Kohler Wellness Retreats oraz Kohler Food & Wine. Spółka planuje również uroczystości z udziałem swoich współpracowników – byłych i obecnych – oraz ogólne obchody w Village of Kohler, międzynarodowej siedzibie firmy.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Kohler Co.

Utworzona w 1873 r. firma Kohler Co. z siedzibą w Kohler w stanie Wisconsin jest jedną z najstarszych i największych prywatnych spółek w Ameryce, która zatrudnia ponad 40 tys. pracowników. Kohler posiada ponad 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie i jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Należące do spółki pole golfowe Whistling Straits było w 2021 r. gospodarzem 43. edycji turnieju Ryder Cup. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. kohlercompany.com.

Strategia „Believing in Better": lepsza planeta, lepsze społeczności, lepsze życie

„Believing in Better" to przyjęta przez firmę Kohler strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczeństwo, oparta na filozofii działalności spółki, zgodnie z którą to co najlepsze zawsze może być jeszcze lepsze ‒ dla planety, człowieka, społeczności i biznesu. Strategia „Believing in Better" obejmuje trzy kluczowe obszary, tj. lepsza planeta, lepsze społeczności, lepsze życie. W ramach każdego z nich Kohler opracowuje produkty i programy, które będą miały istotny wpływ nie tylko na działalność firmy, ale także na społeczności, którym służy, oraz na życie ludzi, którzy korzystają z jej produktów.

