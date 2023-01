Kohler Co. comemora 150 anos de manobras ousadas, criatividade e impacto, ao mesmo tempo que molda os próximos 150 anos de sua icônica marca KOHLER

A empresa global reúne-se em torno dos pilares da marca – design, inovação, bem-estar e sustentabilidade

KOHLER, Wisconsin, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Kohler Co., fundada em 1873, estabeleceu um legado de criar inovações transformadoras no setor para ambientes de cozinha e banheiro, produtos com resiliência energética, experiências de hospitalidade de luxo e importantes campeonatos de golfe. Criatividade e design de ponta são o coração e a alma do ethos e da missão da marca KOHLER de vida agradável.

Kohler Co. Celebra 150 anos de movimentos ousados, criatividade e impacto, ao mesmo tempo em que molda os próximos 150 anos de sua icônica marca KOHLER. A Kohler Co. fez parceria com o artista e inovador norte-americano Daniel Arsham para conceber a identidade criativa comemorativa do 150° aniversário por meio de logotipos e marcas, tipografia e letreiro para combinar o patrimônio histórico da empresa com sua abordagem de “liderar com ousadia” para o futuro.

As equipes de criadores ousados da Kohler do mundo todo são a base da icônica marca KOHLER, juntamente com os consumidores e as comunidades comerciais que dão vida aos produtos da empresa de forma criativa e artística. Para celebrar seu aniversário de 150 anos, a empresa global convida todos os colaboradores, parceiros e clientes a participar da comemoração por meio de uma série de eventos e ativações especiais em todo o mundo, como lançamentos de produtos de edição limitada, vestuário comemorativo e narrativas por meio de conteúdo digital, todos capturados sob o tema de aniversário: Come All Creators.

"Manobras ousadas e um espírito empreendedor estão em nosso DNA e têm um significado profundo em nossa organização, começando com nosso fundador, John Michael Kohler, que formou nossa empresa em Wisconsin, juntamente com uma força de trabalho imigrante que criou vidas novas e melhores para suas famílias", disse David Kohler, presidente e CEO da quarta geração da liderança familiar da Kohler e apenas a nona pessoa a liderar a empresa. "Com a comemoração de nossos 150 anos de conquistas, aprendizado e crescimento, incentivamos todos os criadores apaixonados a se unirem a nossa busca pela melhoria contínua ao proporcionarmos uma vida agradável para as gerações futuras por meio de um melhor design, inovação, bem-estar e sustentabilidade."

"A engenhosidade e a paixão de nossos colaboradores e clientes são os catalisadores para a criação de novas ideias, parcerias eficazes e um mundo melhor para as gerações futuras", disse Laura Kohler, diretora de sustentabilidade e de diversidade, equidade e inclusão. "Relembrar os muitos marcos pioneiros da Kohler nos inspira a olhar para o futuro e criar novos caminhos para melhorar nosso planeta, nossas vidas e comunidades – uma ideia, um produto, uma parceria, um ato de impacto de cada vez."

Durante todo o ano de comemoração do Come All Creators, a Kohler homenageará sua herança única de 150 anos, ao mesmo tempo que espera um futuro inovador, acompanhada por parceiros valiosos, artistas talentosos e exploradores. Para ajudar a dar vida à iniciativa, a Kohler Co. fez parceria com o artista e inovador americano Daniel Arsham para conceber a identidade criativa comemorativa do aniversário de 150 anos, por meio de logotipos e marcas, tipografia e letras para fundir a herança da empresa com sua abordagem de "liderança ousada" para o futuro. A Kohler já havia colaborado com Arsham na Rock.01, uma pia exclusiva impressa em 3D, e na "Divided Layers", uma instalação aclamada mundialmente, apresentada em 2022 na Semana de Design de Milão.

As iniciativas "Come All Creators" de 2023 incluem:

Lançamento do produto KOHLER Heritage Colors

A Kohler lançará alguns dos projetos mais icônicos e mais vendidos da empresa em duas Heritage Colors exclusivas, que serão anunciadas na primavera e estarão disponíveis para compra no verão de 2023. A introdução de produtos vibrantes e coloridos da Kohler foi recebida com grande aclamação em 1927 e continua sendo um movimento inovador junto à liderança de design da empresa hoje.

Acesse www.kohler.com/forever-in-color para mais informações.

Eventos pop-up Heritage Colors em Nova York

Na quinta-feira, 26 de janeiro, às 14h, Daniel Arsham fará uma aparição especial do lado de fora do Kohler Experience Center, na 6 W. 22nd Street, na cidade de Nova York, para uma experiência em caminhão pop-up Heritage Colors, das 10h às 16h. Arsham assinará e distribuirá 300 camisetas de edição limitada que ele desenhou com o logotipo do aniversário de 150 anos da Kohler e Heritage Colors.

Na sexta-feira, 27 de janeiro, o caminhão pop-up Heritage Colors estará na Union Square, na esquina noroeste, no cruzamento da E 17th e da Broadway, das 10h às 16h. Colm Dillane, fundador da KidSuper, um visionário no mundo da moda, com uma abordagem destemida ao design e ao uso inusitado de cores ousadas e vibrantes, estará no local às 10h para cumprimentar os visitantes com a edição limitada de seus chocolates com receita original KidSuper x Kohler em Heritage Colors.

Geradores residenciais da Kohler com opções de cores e estampas

Comemorando a liderança de longa data da Kohler em inovação de cores, a Kohler amplia sua oferta de geradores residenciais incluindo dez novas cores exclusivas e três opções de estampas camufladas, além da popular cor de caxemira. As cores e estampas da KOHLER ajudam os proprietários das residências a tornarem seu gerador para emergências um complemento à estética de sua casa ou um destaque para se afirmarem. Os geradores residenciais da KOHLER funcionam automaticamente, conectados a uma fonte de combustível (gás natural ou propano) da casa, proporcionando tranquilidade durante uma queda de eletricidade e contribuindo para a sensação de bem-estar geral na casa.

KOHLER e Robert Swan

O explorador dos tempos modernos Robert Swan, a única pessoa a caminhar até os Polos Norte e Sul, fez parceria com a Kohler em sua bem-sucedida expedição destemida pelo continente da Antártica. Swan chegou ao Polo Sul Geográfico em 10 de janeiro de 2023, contando apenas com as soluções de energia renovável da KOHLER. A caminhada de Swan homenageia o contra-almirante Richard E. Byrd, o aviador e o primeiro explorador polar a caminhar até a Antártica em 1929, que também contava apenas com geradores de KOHLER para alimentar sua jornada.

Campanha "vaso sanitário na estrada"

No início dos anos 70, Herb Kohler, líder e inovador de longa data da empresa, criou uma força com O VISUAL OUSADO DA KOHLER, que transformou o banheiro americano de um espaço utilitário em um ambiente de design, estilo, sofisticação e habilidade técnica. Suas campanhas de publicidade provocantes desafiavam as normas convencionais e dirigiam-se diretamente aos consumidores, diferentemente da prática do setor de dirigir-se a profissionais e distribuidores. Um dos anúncios mais icônicos dos anos 80 ficou conhecido como "o vaso sanitário na estrada", e a Kohler pretende reprisar essa propaganda em 2023 com imagens e vídeos inovadores apresentando seu premiado vaso sanitário inteligente Numi.

Eventos no mercado global

Várias outras ativações e eventos do aniversário de 150 anos estão planejados em todo o mundo nos KOHLER Experience Centers, Kohler Signature Stores e em diversas feiras e eventos comerciais em 2023, incluindo: Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Semana de Design de Milão, Design Miami/, Kohler Wellness Retreats e Kohler Food & Wine, para citar alguns. A empresa também está planejando comemorações com seus colaboradores – antigos e atuais – e uma celebração com toda a comunidade na Village of Kohler, a sede global da empresa.

Para saber mais, acesse:

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873 e sediada em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos EUA, composta por mais de 40 mil associados. Com mais de 50 unidades fabris no mundo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; e motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediou a 43ª Ryder Cup em 2021. A empresa também desenvolve soluções para resolver questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Para mais informações, acesse kohlercompany.com.

Acreditar na melhoria: melhoria do planeta, melhoria das comunidades, melhoria das vidas

"Acreditar na Melhoria" é a estratégia de sustentabilidade e impacto social da Kohler e tem como base a filosofia operacional da empresa de que seu melhor pode ser sempre melhor – para o planeta, as pessoas, as comunidades e os negócios. "Acreditar na Melhoria" tem três pilares: melhoria do planeta, melhoria das comunidades e melhoria das vidas. Por meio de cada um desses pilares, a Kohler trabalha para desenvolver produtos e programas que terão um impacto significativo, não só para seus negócios, mas também para as comunidades que atende e para as vidas das pessoas que utilizam seus produtos.

