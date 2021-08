Selon Ofer Kerzner, les espaces publics vont devenir une tendance majeure dans les grandes villes

L'espace public est un endroit dans une ville où les gens peuvent se reposer en toute sécurité à l'extérieur avec leurs amis ou leurs familles. En Ukraine, ces endroits sont rares et les citoyens se retrouvent à l'intérieur. C'est pourquoi le besoin d'espaces publics augmente.

KIEV, Ukraine, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- Dans le monde, les gens passent 87 % de leur temps à l'intérieur et 6 % dans leur voiture. Cela nous laisse à environ deux minutes par jour passées à l'extérieur. Les enfants passent en moyenne 4 à 7 minutes à l'extérieur.

« Les grandes villes devenant des métropoles, il est assez difficile pour les gens de trouver un endroit confortable en plein air pour se reposer. C'est pourquoi ils passent leur temps libre à l'intérieur, dans les centres commerciaux et les aires de restauration, d'où le manque de temps à l'extérieur », explique l'investisseur Ofer Kerzner.

Leurs exigences en matière d'espaces publics ont également changé. Il est désormais difficile d'intéresser les citoyens avec de simples parcs ou allées - ils veulent un endroit où interagir avec les gens, participer à des activités et sentir qu'ils font partie d'une communauté.

La conception d'un espace public moderne doit être adaptée à ses hôtes. Il doit encourager la création de relations sociales, répondre aux besoins de détente, d'abri et de mouvement tout en étant un espace sûr et beau.

En hiver, ces demandes peuvent satisfaire les patinoires ou les foires. En été, les espaces publics seront dotés de piscines, de musique et de street food. L'été est la saison où les gens veulent passer plus de temps à l'extérieur, donc le besoin d'espaces publics augmente.

En 2014, la capitale ukrainienne Kiev a lancé « Art-zavod Platforma », un immense espace public qui accueille des expositions, des concerts, des fêtes et des festivals réunissant jusqu'à 50 000 personnes par jour.

« Art-zavod Platforma » accueille l'un des événements estivaux les plus spectaculaires de Kiev : le festival des Nuits blanches. Il s'agit d'un festival de musique avec des costumes et des décorations thématiques, de la street food, des bars ouverts, des zones de détente et des installations artistiques. Chaque nuit, environ 7 000 personnes s'y rendent.

Ofer Kerzner se souvient : « "Art-zavod Platforma" était une expérience pour nous : c'était une usine soviétique inutilisée, et nous voulions que cet endroit profite aux gens. Mon équipe et moi-même étions l'une des premières personnes en Ukraine à se lancer dans ce type de projet, c'était donc risqué. Cependant, "Art-zavod Platforma" a dépassé nos attentes. C'est désormais une carte de visite pour l'Ukraine. Il fonctionne maintenant pendant 4 mois, de mai à août, mais nous prévoyons de le rendre accessible à tout moment de l'année ».

SOURCE The Office of Ofer Kerzner