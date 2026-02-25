SINEXCEL признан производителем силовых инверторов BloombergNEF первого уровня за первый квартал 2026 года

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) с гордостью объявляет о признании компанией BloombergNEF (BNEF) производителем силовых инверторов первого уровня в первом квартале 2026 года, что подчеркивает постоянную поставку надежных инверторных решений и глубокое доверие, которое компания завоевала у международных клиентов и финансовых учреждений благодаря проверенной реализации проектов.

Список BloombergNEF первого уровня широко рассматривается как ключевой ориентир для оценки конкурентоспособности на мировом рынке возобновляемых источников энергии. Уделяя приоритетное внимание «глобальной инвестиционной привлекательности», в частности, способности обеспечить безрегрессное финансирование и силе независимого брендинга, BNEF обеспечивает высокий уровень доверия к разработчикам, производителям и инвесторам.

Технологические инновации: от промышленных до коммерческих объектов

SINEXCEL постоянно продвигает инновационные продукты и инженерные прорывы для удовлетворения сложных сетевых и рыночных требований.

Для промышленных и микросетевых применений, Sirius 135K специально разработан для навигации по сложным требованиям к межсоединениям, жестким рабочим средам и нагрузкам на окупаемость инвестиций, обеспечивая глобальную совместимость, высокую адаптивность сценариев и долгосрочную ценность жизненного цикла.

В масштабе коммунальных услуг флагманские ПК StellaOn 1250K/1575K спроектированы для оптимизации экономики проекта, соответствия требованиям безопасности и сложности интеграции в сеть. С акцентом на эффективность жизненного цикла и адаптивность в различных условиях окружающей среды, нагрузки и сети, они обеспечивают стабильную, высокопроизводительную работу в требовательных крупномасштабных развертываниях.

Эти передовые решения закладывают прочную основу для систем накопления энергии для эффективного участия в многосценарных приложениях и сложных рынках торговли электроэнергией по всему миру.

Глобальная экспансия и проверенная доставка

Решения SINEXCEL для хранения сертифицированы в более чем 40 странах и развернуты на более чем 60 рынках и 5000 проектах с установленной мощностью 17 ГВт по всему миру. Компания управляет 10 глобальными сервисными центрами по всей Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону, при поддержке 30-минутного быстрого реагирования и семидневной доставки деталей.

Успешное развертывание в Чехии, Болгарии и Румынии еще больше подтверждает глобальные возможности компании и надежность продукта, обеспечивая сильную поддержку ее признания первого уровня.

В перспективе SINEXCEL продолжит использовать свою инновационную силовую электронику для предоставления высокодоходных решений, работая вместе с глобальными партнерами для ускорения перехода на энергию с нулевым уровнем выбросов углерода.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является пионером в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже 17 ГВт установленных хранилищ, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер установленных активных фильтров гармоник AHF, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, чтобы расширить возможности энергосбережения.

