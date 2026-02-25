Spoločnosť SINEXCEL bola v 1. štvrťroku 2026 uznaná agentúrou BloombergNEF za výrobcu výkonových meničov Tier 1
Feb 25, 2026, 06:36 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 25. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) s hrdosťou oznamuje, že ju BloombergNEF (BNEF) v 1. štvrťroku 2026 uznal za výrobcu meničov elektrickej energie Tier 1, čo zdôrazňuje jej konzistentné poskytovanie spoľahlivých riešení meničov a hlbokú dôveru, ktorú si získala od medzinárodných zákazníkov a finančných inštitúcií vďaka osvedčenej realizácii projektov.
Zoznam BloombergNEF Tier 1 sa všeobecne považuje za kľúčové kritérium hodnotenia konkurencieschopnosti na globálnom trhu s obnoviteľnou energiou. Uprednostňovaním „globálnej bankovateľnosti" – konkrétne schopnosti zabezpečiť financovanie bez regresu a sily nezávislého brandingu – BNEF zaručuje vysoký štandard dôveryhodnosti pre vývojárov, výrobcov a investorov.
Technologická inovácia: Od C&I po veľké zariadenia
SINEXCEL neustále podporuje inováciu produktov a technické prelomy, aby splnil komplexné požiadavky siete a trhu.
Pre aplikácie C&I a mikrosiete je Sirius 135K špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal náročné požiadavky na prepojenie, odolával náročným prevádzkovým podmienkam a tlaku na návratnosť investícií – poskytuje globálnu kompatibilitu, silnú adaptabilitu na rôzne scenáre a dlhodobú hodnotu životného cyklu.
V oblasti verejných služieb je vlajková loď StellaOn 1250K/1575K PCS navrhnutá tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržiavanie bezpečnostných noriem a zložitosť integrácie do siete. So zameraním na efektívnosť životného cyklu a prispôsobivosť rôznym podmienkam prostredia, zaťaženiu a sieťovým podmienkam umožňuje stabilnú a vysokovýkonnú prevádzku v náročných veľkoplošných implementáciách.
Tieto pokrokové riešenia vytvárajú pevný základ pre systémy skladovania energie, ktoré sa môžu efektívne zapájať do viacerých scenárov a komplexných trhov s obchodovaním s energiou po celom svete.
Globálna expanzia a overené dodávky
Úložné riešenia spoločnosti SINEXCEL sú certifikované vo viac ako 40 krajinách a nasadené na viac ako 60 trhoch a v 5 000 projektoch s inštalovanou kapacitou 17 GW po celom svete. Spoločnosť prevádzkuje 10 globálnych servisných centier v Európe, Severnej Amerike a Ázii-Tichomorí, ktoré sú podporované 30-minútovou rýchlou reakciou a sedemdňovým záväzkom dodania náhradných dielov.
Úspešné nasadenie v Českej republike, Bulharsku a Rumunsku ďalej potvrdzuje globálnu schopnosť spoločnosti realizovať projekty a spoľahlivosť jej produktov, čo výrazne podporuje jej uznanie ako Tier 1.
Spoločnosť SINEXCEL bude aj naďalej využívať svoju inovatívnu silovú elektroniku na poskytovanie vysoko rentabilných riešení a bude spolupracovať s globálnymi partnermi na urýchlení prechodu na energetiku bez emisií uhlíka.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. S inštalovaným úložiskom s kapacitou 17 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektrické vozidlá a takmer 20 miliónmi ampér AHF, spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú nezávislosť.
