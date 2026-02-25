SINEXCEL wyróżniony w rankingu producentów falowników o wysokich parametrach technicznych BloombergNEF w I kwartale 2026 r.

SHENZHEN, Chiny, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) z dumą ogłasza, że nadano mu tytuł producenta falowników o wysokich parametrach technicznych (Tier 1 Power Inverter Manufacturer) w rankingu publikowanym przez BloombergNEF (BNEF) za I kwartał 2026 r., co podkreśla konsekwentne dostawy niezawodnych rozwiązań w obszarze falowników oraz głębokie zaufanie wśród klientów z całego świata i instytucji finansowych dzięki sprawdzonej realizacji projektów.

Lista BloombergNEF Tier 1 jest powszechnie uważana za kluczową miarę oceny konkurencyjności na światowym rynku odnawialnych źródeł energii. Poprzez priorytetowe traktowanie „globalnej bankowalności" - szczególnie zdolności do zabezpieczenia finansowania bez prawa do regresu i siły niezależnego brandingu - BNEF zapewnia wysokie standardy wiarygodności dla deweloperów, producentów i inwestorów.

Innowacje technologiczne: od sektora komercyjno-przemysłowego do skali użyteczności publicznej

SINEXCEL jest nieustannie siłą napędową innowacji produktowych i przełomowych rozwiązań inżynieryjnych, których celem jest spełnienie złożonego zapotrzebowania sieciowego i rynkowego.

W obszarze zastosowań komercyjno-przemysłowych i mikro-sieci, Sirius 135K opracowano specjalnie na potrzeby sprostania złożonym wymogom podłączenia, trudnym warunkom eksploatacji i presji związanej ze zwrotem z inwestycji, zapewniając globalną kompatybilność, adaptację do konkretnego zastosowania i utrzymanie wartości w całym cyklu życia produktu.

Jeżeli chodzi o inwestycje na skalę użyteczności publicznej, flagowy system konwersji mocy StellaOn 1250K/1575K zaprojektowano z myślą o optymalizacji opłacalności inwestycji, zgodności z wymogami bezpieczeństwa i złożoności integracji sieci. Koncentrując się na wydajności w okresie całego cyklu życia produktu i możliwości jego adaptacji w różnych warunkach środowiskowych, obciążeniowych i sieciowych, projektanci zapewnili możliwość stabilnej i wydajnej eksploatacji w ramach wymagających inwestycji na dużą skalę.

Te zaawansowane rozwiązania stanowią solidny fundament systemów magazynowania energii, aby skutecznie uczestniczyć w różnorodnych zastosowaniach i złożonych rynkach obrotu energii na całym świecie.

Globalna ekspansja i sprawdzone realizacje

Rozwiązania w obszarze magazynowania energii firmy SINEXCEL zdobyły certyfikację w ponad 40 krajach i zostały uruchomione na ponad 60 rynkach w ramach 5 000 inwestycji na całym świecie o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 17GW. Firma uruchomiła 10 międzynarodowych centrów serwisowych w Europie, Ameryce Północnej i regionie Azja-Pacyfik, zapewniając 30-minutową szybką odpowiedź i zobowiązanie do dostawy części w terminie nieprzekraczającym 7 dni.

Pomyślne realizacje w Czechach, Bułgarii i Rumunii jeszcze dobitniej pokazują możliwości firmy w tym zakresie i niezawodność produktów, co w znacznym stopniu przyczyniło się do uzyskania wyróżnienia Tier 1.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, SINEXCEL zamierza kontynuować wykorzystanie innowacyjnej energoelektroniki w celu dostarczania wysoce bankowalnych rozwiązań, współpracując z globalnymi partnerami w działaniach na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej zmierzającej do zerowej emisji CO2.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, realizując działania na rzecz wolności energetycznej.

Kontakt: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2920046/SINEXCEL_Recognized_BloombergNEF_Tier_1_Power_Inverter_Manufacturer_Q1_2026.jpg