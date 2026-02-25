SINEXCEL est reconnue comme fabricant d'onduleurs de niveau 1 par BloombergNEF pour le premier trimestre 2026

SHENZHEN, Chine, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme un fabricant d'onduleurs de niveau 1 par BloombergNEF (BNEF) pour le premier trimestre 2026, soulignant ainsi sa livraison constante de solutions d'onduleurs fiables et la confiance profonde qu'elle a gagnée auprès de clients internationaux et d'institutions financières grâce à l'exécution de projets éprouvés.

La liste Tier 1 du BloombergNEF est largement considérée comme une référence clé pour évaluer la compétitivité sur le marché international des énergies renouvelables. En donnant la priorité à « Global Bankability » – en particulier la capacité à obtenir un financement sans recours et la force d'une marque indépendante – le BNEF garantit un niveau élevé de crédibilité pour les développeurs, les fabricants et les investisseurs.

Innovation technologique : De C&I à l'échelle de l'entreprise

SINEXCEL innove constamment en matière de produits et d'ingénierie afin de répondre aux exigences complexes des réseaux et du marché.

Pour les applications C&I et microgrid, le Sirius 135K est conçu pour répondre aux exigences d'interconnexion, aux environnements d'exploitation difficiles et à la pression du retour sur investissement. Il offre une compatibilité globale, une forte adaptabilité aux scénarios et une valeur à long terme sur le cycle de vie.

À l'échelle de l'entreprise, le produit phare StellaOn 1250K/1575K PCS est conçu pour optimiser l'économie du projet, la conformité à la sécurité et la complexité de l'intégration au réseau. En mettant l'accent sur l'efficacité du cycle de vie et l'adaptabilité à diverses conditions d'environnement, de charge et de réseau, il permet un fonctionnement stable et performant dans des déploiements à grande échelle exigeants.

Ces solutions avancées constituent une base solide pour que les systèmes de stockage d'énergie participent efficacement aux applications multi-scénarios et aux marchés complexes d'échange d'énergie dans le monde entier.

Expansion internationale et livraison éprouvée

Les solutions de stockage de SINEXCEL sont certifiées dans plus de 40 pays et déployées sur plus de 60 marchés et 5 000 projets, avec 17 GW de capacité installée dans le monde. L'entreprise exploite 10 centres de service à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, avec une réponse rapide en 30 minutes et un engagement de livraison de pièces en sept jours.

Les déploiements effectifs en République tchèque, Bulgarie, et en Roumanie confirment la capacité d'exécution internationale de l'entreprise et la fiabilité de ses produits, ce qui justifie amplement sa reconnaissance en tant qu'entreprise de niveau 1.

À l'avenir, SINEXCEL continuera à profiter de son électronique de puissance innovante pour fournir des solutions hautement bancables, en travaillant avec des partenaires internationaux pour accélérer la transition vers l'énergie sans carbone.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec 17 GW de stockage installé, 140 000 chargeurs de VE et près de 20 millions d'ampères de AHF déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders de l'industrie pour favoriser la liberté énergétique.

