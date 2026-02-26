Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

News provided by

SINEXCEL

Feb 26, 2026, 04:52 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 26. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL (300693.SZ) s hrdostí oznamuje, že byla společností BloombergNEF (BNEF) uznána jako výrobce střídačů Tier 1 pro 1. čtvrtletí 2026, což podtrhuje její důsledné dodávání spolehlivých řešení střídačů a hlubokou důvěru, kterou si získala od mezinárodních zákazníků a finančních institucí díky osvědčené realizaci projektů.

Continue Reading
SINEXCEL Recognized as BloombergNEF Tier 1 Power Inverter Manufacturer for Q1 2026
SINEXCEL Recognized as BloombergNEF Tier 1 Power Inverter Manufacturer for Q1 2026

Seznam Tier 1 společnosti BloombergNEF je široce považován za klíčový standard pro hodnocení konkurenceschopnosti na globálním trhu s obnovitelnou energií. Tím, že upřednostňuje „globální bankovní schopnost" – konkrétně schopnost zajistit bezregresní financování a sílu nezávislé značky – zajišťuje BNEF vysoký standard důvěryhodnosti pro developery, výrobce a investory.

Technologická inovace: od komerčního a průmyslového sektoru po rozvodné sítě

SINEXCEL neustále prosazuje inovace produktů a průlomové technické řešení, aby splnila komplexní požadavky sítě a trhu.

Pro aplikace komerčního a průmyslového sektoru a mikrosítě je Sirius 135K speciálně navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na propojení, drsné provozní podmínky a tlaky na návratnost investic – poskytuje globální kompatibilitu, silnou přizpůsobivost scénářům a dlouhodobou hodnotu životního cyklu.

V oblasti rozvodné sítě je vlajková loď, inteligentní obousměrný střídač (PCS) StellaOn 1250K/1575K, navržena tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržování bezpečnostních předpisů a složitost integrace do sítě. Se zaměřením na efektivitu životního cyklu a přizpůsobivost v různých podmínkách prostředí, zatížení a sítě umožňuje stabilní a vysoce výkonný provoz v náročných velkých instalacích.

Tato pokročilá řešení vytvářejí pevný základ pro to, aby se systémy skladování energie mohly efektivně podílet na aplikacích v různých scénářích a na komplexních trzích s elektřinou na celém světě.

Globální expanze a ověřená dodávka

Úložná řešení společnosti SINEXCEL jsou certifikována ve více než 40 zemích a uplatněna na více než 60 trzích a v 5 000 projektech s celkovou instalovanou kapacitou 17 GW na celém světě. Společnost provozuje 10 globálních servisních center v Evropě, Severní Americe a Asii a Tichomoří, která jsou podporována třicetiminutovou rychlou reakcí a sedmidenním závazkem dodání náhradních dílů.

Úspěšné nasazení v České republiceBulharsku a Rumunsku dále potvrzuje globální schopnosti společnosti v oblasti realizace a spolehlivost jejích produktů, což silně podporuje její uznání jako Tier 1.

Do budoucna bude SINEXCEL i nadále využívat svou inovativní výkonovou elektroniku k poskytování vysoce rentabilních řešení a bude spolupracovat s globálními partnery na urychlení přechodu na bezuhlíkovou energii.

O společnosti SINEXCEL

SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 17 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF (aktivního harmonického filtru) spolupracuje SINEXCEL s předními představiteli odvětví na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2920046/SINEXCEL_Recognized_BloombergNEF_Tier_1_Power_Inverter_Manufacturer_Q1_2026.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL признан производителем силовых инверторов BloombergNEF первого уровня за первый квартал 2026 года

SINEXCEL признан производителем силовых инверторов BloombergNEF первого уровня за первый квартал 2026 года

SINEXCEL (300693.SZ) с гордостью объявляет о признании компанией BloombergNEF (BNEF) производителем силовых инверторов первого уровня в первом...
SINEXCEL wyróżniony w rankingu producentów falowników o wysokich parametrach technicznych BloombergNEF w I kwartale 2026 r.

SINEXCEL wyróżniony w rankingu producentów falowników o wysokich parametrach technicznych BloombergNEF w I kwartale 2026 r.

SINEXCEL (300693.SZ) z dumą ogłasza, że nadano mu tytuł producenta falowników o wysokich parametrach technicznych (Tier 1 Power Inverter...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics