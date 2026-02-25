- SINEXCEL reconocido como fabricante de inversores de potencia de primer nivel según BloombergNEF para el primer trimestre de 2026

SHENZHEN, China, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) se enorgullece de anunciar su reconocimiento como fabricante de inversores de potencia de nivel 1 por parte de BloombergNEF (BNEF) para el primer trimestre de 2026, lo que subraya su entrega constante de soluciones de inversores fiables y la profunda confianza que se ha ganado de clientes internacionales e instituciones financieras a través de la ejecución comprobada de proyectos.

SINEXCEL Recognized as BloombergNEF Tier 1 Power Inverter Manufacturer for Q1 2026

La lista de nivel 1 de BloombergNEF se considera un referente clave para evaluar la competitividad en el mercado global de energías renovables. Al priorizar la "financiabilidad global" —específicamente la capacidad de obtener financiación sin recurso y la solidez de una marca independiente—, BNEF garantiza un alto nivel de credibilidad para promotores, fabricantes e inversores.

Innovación tecnológica: de C&I a escala de servicios públicos

SINEXCEL impulsa continuamente la innovación de productos y avances de ingeniería para satisfacer las complejas demandas de la red y del mercado.

Para aplicaciones C&I y de microrredes, el Sirius 135K está diseñado específicamente para afrontar requisitos de interconexión desafiantes, entornos operativos hostiles y presiones de ROI, brindando compatibilidad global, sólida adaptabilidad a escenarios y valor de ciclo de vida a largo plazo.

A escala de servicios públicos, el sistema StellaOn 1250K/1575K PCS, el buque insignia, está diseñado para optimizar la economía del proyecto, el cumplimiento de la seguridad y la complejidad de la integración en la red. Con un enfoque en la eficiencia del ciclo de vida y la adaptabilidad a diversas condiciones ambientales, de carga y de red, permite un funcionamiento estable y de alto rendimiento en despliegues exigentes a gran escala.

Estas soluciones avanzadas establecen una base sólida para que los sistemas de almacenamiento de energía participen eficazmente en aplicaciones de múltiples escenarios y mercados complejos de comercialización de energía en todo el mundo.

Expansión global y resultados comprobados

Las soluciones de almacenamiento de SINEXCEL están certificadas en más de 40 países y se implementan en más de 60 mercados y 5.000 proyectos, con una capacidad instalada de 17 GW en todo el mundo. La empresa opera 10 centros de servicio globales en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico, con un compromiso de respuesta rápida en 30 minutos y entrega de piezas en siete días.

Las implementaciones exitosas en la República Checa, Bulgaria y Rumania validan aún más la capacidad de ejecución global de la empresa y la fiabilidad del producto, proporcionando un sólido respaldo para su reconocimiento de Nivel 1.

En el futuro, SINEXCEL seguirá aprovechando su innovadora electrónica de potencia para ofrecer soluciones altamente rentables, trabajando junto con socios globales para acelerar la transición energética sin carbono.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector para impulsar la libertad energética.

