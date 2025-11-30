ViaBTC Donasikan HKD 3 Juta yang Mendukung Program Bantuan untuk Bencana Kebakaran dan Rekonstruksi Komunitas di Wang Fuk Court, Tai Po

HONG KONG, 1 Desember 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC mengumumkan donasi senilai HKD 3 juta kepada Pemerintah Hong Kong SAR untuk mendukung bantuan darurat dan rekonstruksi setelah insiden kebakaran yang terjadi di Wang Fuk Court, Tai Po. Donasi ini membantu warga terdampak agar dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin.

Founder & CEO, ViaBTC, Haipo Yang, menyampaikan belasungkawa atas tragedi tersebut: "Kami menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada atas keberanian para petugas pemadam kebakaran serta tim penyelamat."

Ia menegaskan bahwa ViaBTC akan terus memantau perkembangan proses penanganan bencana ini dan berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak agar warga dapat membangun kembali rumah mereka dan menghadapi tantangan ke depan.

Tentang ViaBTC

Berdiri pada 2016, ViaBTC adalah mining pool global dan platform blockchain inovatif yang telah dipercaya lebih dari 1,7 juta pengguna di seluruh dunia. Saat ini, ViaBTC termasuk dalam jajaran tiga mining pool terbesar di dunia untuk BTC, BCH, LTC, DOGE, dan KAS, yang melayani berbagai komunitas miner internasional.

