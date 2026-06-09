โอกาสทองนักธุรกิจ! งานเจรจาจับคู่ธุรกิจเครื่องจักรนานาชาติ จีน-ไทย แท็กทีมซัพพลายเออร์ยักษ์ใหญ่แดนมังกร ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกล

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CMEC International Exhibition Co., Ltd

09 Jun, 2026, 09:00 CST

กรุงเทพฯ, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- สำนักพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จับมือ บริษัท CMEC International Exhibition จำกัด เตรียมจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจเครื่องจักรนานาชาติ จีน-ไทย หรือ China-Thailand International Machinery Supply & Demand Matchmaking Conference ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนี้จะจัดขึ้นควบคู่ไปกับมหกรรมแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Manufacturing Expo 2026 โดยกิจกรรมธุรกิจสุดพิเศษในครั้งนี้ รวบรวมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำจากประเทศจีนกว่า 70 ราย ครอบคลุมกลุ่มอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงานอย่างครบวงจร เพื่อตอบรับความต้องการด้านการจัดซื้อที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจไทย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการไทย ทั้งบริษัทจัดซื้อ ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจครั้งสำคัญนี้ เพื่อร่วมเปิดประตูสู่โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้

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China-Thailand International Machinery Supply & Demand Matchmaking Conference: Connect with Top Chinese Machinery Suppliers to Boost Your Business！
China-Thailand International Machinery Supply & Demand Matchmaking Conference: Connect with Top Chinese Machinery Suppliers to Boost Your Business！

5 ประโยชน์หลักที่ผู้จัดซื้อในไทยจะได้รับจากงานนี้

  1. มั่นใจในศักยภาพกับซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรอง: ผู้ร่วมแสดงสินค้าทุกรายได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกคู่ค้าด้วยตนเอง
  2. ตรงจุดด้วยระบบนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้าแบบตัวต่อตัว: เราจับคู่ความต้องการซื้อ-ขาย ให้ล่วงหน้า พร้อมจัดเซสชันเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับซัพพลายเออร์กลุ่มเป้าหมายในลักษณะหมุนเวียน เพื่อให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. คุ้มค่ากว่าด้วยต้นทุนจัดซื้อจากโรงงานโดยตรง: ขจัดปัญหาค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนจากพ่อค้าคนกลางด้วยการเจรจากับผู้ผลิตโดยตรง ช่วยให้ธุรกิจสร้างผลกำไรได้สูงสุด พร้อมรับประกันคุณภาพสินค้า
  4. ทีมสนับสนุนหน้างานแบบครบวงจร: อุ่นใจกับบริการล่ามสองภาษา พร้อมทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำฟรีในเรื่องนโยบาย การรับรองมาตรฐาน TISI รวมถึงประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ
  5. บริการดูแลต่อเนื่องหลังจบงาน: เรามุ่งมั่นสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารในระยะยาว พร้อมให้การสนับสนุนและประสานงานด้านคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องหลังจบงาน เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือด้านซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

ซัพพลายเออร์จีนครอบคลุม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ตอบโจทย์ภาคการผลิตไทยอย่างตรงจุด

  • ชิ้นส่วนยานยนต์และพลังงานใหม่: ชิ้นส่วนยานพาหนะ สายเคเบิล เซมิคอนดักเตอร์ และกาวสำหรับการผลิตยานยนต์
  • ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม: ระบบป้อน รั้วกั้นนิรภัย ชิ้นส่วนนิวเมติกส์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การผลิตอัจฉริยะ
  • เครื่องจักร CNC และการแปรรูปโลหะ: อุปกรณ์เลเซอร์ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป และตลับลูกปืน สำหรับงานวิศวกรรมความแม่นยำสูง
  • เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง: เครื่องรีด แม่พิมพ์ เครื่องทำความสะอาด และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ PCB: แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุม และเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โดยทุกผลิตภัณฑ์ล้วนผ่านการรับประกันคุณภาพ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุน

รายละเอียดของงาน
เปิดลงทะเบียน: วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 13:30 น.
เวลางาน: วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
สถานที่: ห้อง Silk 3 ไบเทค บางนา
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://www.wjx.top/vm/r0QISTU.aspx

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมคว้าโอกาสครั้งสำคัญภายใต้ความร่วมมือ RCEP ในการจัดหาเครื่องจักรคุณภาพเยี่ยม พร้อมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เติบโตไปด้วยกันกับกลุ่มผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศจีน

SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd

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