คำเชิญอย่างเป็นทางการจากจีน: งานจับคู่ธุรกิจอุปสงค์-อุปทานเครื่องจักรนานาชาติ จีน-ไทย
News provided byTrade Development Bureau of Ministry of Commerce of the People’s Republic of China
02 Jun, 2026, 14:15 CST
พบผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำจากจีน • จับคู่เจรจาธุรกิจแบบ 1 ต่อ 1 ล่วงหน้า • เข้าร่วมฟรี
กรุงเทพฯ, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- อุตสาหกรรมการผลิตของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และโครงการ EEC โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการผลิตอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน China-Thailand International Machinery Supply-Demand Matchmaking Conference ซึ่งจัดขึ้นโดย Trade Development Bureau of Ministry of Commerce of the People's Republic of China ระหว่างงาน Manufacturing Expo 2026 ณ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเบื้องต้น
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569
เวลา: 13:30–16:30 น. (เวลาประเทศไทย)
สถานที่: ห้องประชุม SILK 3, BITEC กรุงเทพมหานคร
เจ้าภาพ: Trade Development Bureau of Ministry of Commerce of the People's Republic of China
ผู้จัดงาน: CMEC International Exhibition Co., Ltd.
เหตุผลที่ไม่ควรพลาด
- การเจรจาธุรกิจแบบ 1 ต่อ 1 ที่จับคู่ล่วงหน้า: ผู้จัดงานจะคัดเลือกและจับคู่ผู้เข้าร่วมกับซัพพลายเออร์จีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2–3 รายล่วงหน้า โดยอ้างอิงจากความต้องการจัดซื้อของแต่ละบริษัท
- ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ: การผลิตยานยนต์และพลังงานใหม่, ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, เครื่องมือกล CNC และอุปกรณ์แปรรูปโลหะ, เครื่องจักรพลาสติกและยาง, การผลิตอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ PCB
- ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ: ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซัพพลายเออร์ด้วยตนเอง สามารถพูดคุยโดยตรงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจจากบริษัทชั้นนำของจีน
- การสนับสนุนเต็มรูปแบบ ณ สถานที่จัดงาน: มีบริการล่ามภาษาจีน-อังกฤษ-ไทยให้ฟรีตลอดงาน
- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: สามารถเยี่ยมชมงาน Manufacturing Expo 2026 ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด — สำหรับผู้ซื้อชาวไทยโดยเฉพาะ
เปิดรับผู้ซื้อจากประเทศไทยเพียง 70 รายเท่านั้น นับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เครื่องจักรที่น่าเชื่อถือจากจีน
สำรองที่นั่งตอนนี้!
ส่งโปรไฟล์บริษัทเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า
เราหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านที่กรุงเทพฯ เพื่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน!
SOURCE Trade Development Bureau of Ministry of Commerce of the People’s Republic of China
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