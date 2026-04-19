หัวเว่ย คลาวด์ เร่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่
News provided byHuawei Cloud Thailand
19 Apr, 2026, 10:00 CST
กรุงเทพฯ, 19 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานฟอรัมสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้นำด้านเทคโนโลยีจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 30 รายเข้าร่วม งานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย คลาวด์ ในการเสริมบทบาทในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคง ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์และ AI พร้อมทั้งสำรวจแนวทางการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก (core systems) ให้ทันสมัย เพิ่มเสถียรภาพการดำเนินงาน และเสริมความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนอนาคตประกันภัยดิจิทัล
ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยกำลังเผชิญแรงกดดันในการปรับปรุงระบบเดิม (legacy systems) เพื่อรองรับการให้บริการแบบเรียลไทม์ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
งาน Huawei Insurance Day มีเป้าหมายในการวางตำแหน่ง หัวเว่ย คลาวด์ ให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยช่วยให้บริษัทประกันสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น และรองรับการขยายตัว เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
ภายในงาน หัวเว่ย คลาวด์ ได้นำเสนอศักยภาพแบบครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจประกันภัย ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ฐานข้อมูลแบบคลาวด์เนทีฟ ไปจนถึงโซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูงต่อธุรกิจ
โซลูชันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของธุรกิจประกันภัย
โซลูชันสำหรับการปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก ช่วยให้บริษัทสามารถย้ายจากระบบเดิม เช่น AS/400 ไปสู่สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟ พร้อมสถาปัตยกรรมประกันภัยยุคใหม่ที่ช่วยให้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ ลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม
GaussDB สำหรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูง (Mission-Critical Systems)
GaussDB เป็นระบบฐานข้อมูลระดับองค์กรของหัวเว่ยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรการเงินชั้นนำทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดย GaussDB ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดสำคัญด้วยความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานข้ามหลายดาต้าเซ็นเตอร์บนหัวเว่ย คลาวด์
นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า "การทรานส์ฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัย หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งมั่นสนับสนุนบริษัทประกันในการสร้างบริการดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า"
ขณะเดียวกัน นาย หวง หู, ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน จาก Sinosoft กล่าวว่า "Sinosoft มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย ผ่านความร่วมมือกับ หัวเว่ย คลาวด์ เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบประกันภัยให้ทันสมัยด้วยสถาปัตยกรรมบนคลาวด์ ช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของแพลตฟอร์มหลัก พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้สะท้อนถึงการผสานจุดแข็งระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประกันภัยของ Sinosoft และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขั้นสูงของ หัวเว่ย คลาวด์ เราหวังว่าประสบการณ์และกรณีศึกษาที่นำเสนอในงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันในประเทศไทยในการเร่งก้าวสู่ยุคประกันภัยดิจิทัล"
อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า เวทีฟอรัมลักษณะนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบริษัทประกันในประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต
หัวเว่ย คลาวด์ ยังคงเดินหน้าลงทุนด้านนวัตกรรมคลาวด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภาคการเงินและประกันภัยด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัล
เกี่ยวกับหัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย
หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ "In Thailand, For Thailand" โดยมุ่งสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการยกระดับศักยภาพด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน
จากรายงานล่าสุดของ Gartner ระบุว่า หัวเว่ย คลาวด์ ครองอันดับ 2 ด้านรายได้ในตลาด Infrastructure as a Service (IaaS) ของประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าและการเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งในตลาดไทย
หัวเว่ย คลาวด์ เป็นผู้ให้บริการ Public Cloud ระดับนานาชาติรายแรกที่จัดตั้ง Data Center ภายในประเทศไทย ปัจจุบันมีการดำเนินงานครอบคลุมถึง 3 Availability Zones เพื่อรองรับความเสถียรสูง ความต่อเนื่องของบริการ และประสบการณ์การใช้งานที่มีความหน่วงต่ำสำหรับลูกค้าในประเทศ
ด้วยประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT กว่า 30 ปี หัวเว่ยสามารถผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Artificial Intelligence (AI), Cloud-Native 2.0 และ Big Data เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 40 แห่ง และองค์กรธุรกิจชั้นนำจำนวนมากทั่วประเทศ
หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในประเทศ เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจดิจิทัล" ของประเทศไทย และนำเทคโนโลยี Cloud และ AI ไปสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่ออนาคตที่เชื่อมต่อและชาญฉลาดอย่างแท้จริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชม Huawei Cloud Thailand ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/
ติดตามข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมได้ทาง:
Facebook: https://www.facebook.com/HuaweiCloudTH
YouTube: https://www.youtube.com/@HuaweiCloudAPAC
SOURCE Huawei Cloud Thailand
Share this article