หัวเว่ย คลาวด์ เร่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่

News provided by

Huawei Cloud Thailand

19 Apr, 2026, 10:00 CST

กรุงเทพฯ, 19 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานฟอรัมสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้นำด้านเทคโนโลยีจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 30 รายเข้าร่วม งานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย คลาวด์ ในการเสริมบทบาทในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคง ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม

นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย
นาย Huang Hu, Solution Architect จาก Sinosoft
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์และ AI พร้อมทั้งสำรวจแนวทางการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก (core systems) ให้ทันสมัย เพิ่มเสถียรภาพการดำเนินงาน และเสริมความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลง

ขับเคลื่อนอนาคตประกันภัยดิจิทัล

ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยกำลังเผชิญแรงกดดันในการปรับปรุงระบบเดิม (legacy systems) เพื่อรองรับการให้บริการแบบเรียลไทม์ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

งาน Huawei Insurance Day มีเป้าหมายในการวางตำแหน่ง หัวเว่ย คลาวด์ ให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยช่วยให้บริษัทประกันสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น และรองรับการขยายตัว เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

ภายในงาน หัวเว่ย คลาวด์ ได้นำเสนอศักยภาพแบบครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจประกันภัย ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ฐานข้อมูลแบบคลาวด์เนทีฟ ไปจนถึงโซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูงต่อธุรกิจ

โซลูชันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของธุรกิจประกันภัย

โซลูชันสำหรับการปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก ช่วยให้บริษัทสามารถย้ายจากระบบเดิม เช่น AS/400 ไปสู่สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟ พร้อมสถาปัตยกรรมประกันภัยยุคใหม่ที่ช่วยให้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ ลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม

GaussDB สำหรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูง (Mission-Critical Systems)
GaussDB เป็นระบบฐานข้อมูลระดับองค์กรของหัวเว่ยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรการเงินชั้นนำทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดย GaussDB ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดสำคัญด้วยความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานข้ามหลายดาต้าเซ็นเตอร์บนหัวเว่ย คลาวด์

นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า "การทรานส์ฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัย หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งมั่นสนับสนุนบริษัทประกันในการสร้างบริการดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า"

ขณะเดียวกัน นาย หวง หู, ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน จาก Sinosoft กล่าวว่า "Sinosoft มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย ผ่านความร่วมมือกับ หัวเว่ย คลาวด์ เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบประกันภัยให้ทันสมัยด้วยสถาปัตยกรรมบนคลาวด์ ช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของแพลตฟอร์มหลัก พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้สะท้อนถึงการผสานจุดแข็งระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประกันภัยของ Sinosoft และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขั้นสูงของ หัวเว่ย คลาวด์ เราหวังว่าประสบการณ์และกรณีศึกษาที่นำเสนอในงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันในประเทศไทยในการเร่งก้าวสู่ยุคประกันภัยดิจิทัล"

อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า เวทีฟอรัมลักษณะนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบริษัทประกันในประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต

หัวเว่ย คลาวด์ ยังคงเดินหน้าลงทุนด้านนวัตกรรมคลาวด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภาคการเงินและประกันภัยด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับหัวเว่ยคลาวด์ ประเทศไทย

หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ "In Thailand, For Thailand" โดยมุ่งสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการยกระดับศักยภาพด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน

จากรายงานล่าสุดของ Gartner ระบุว่า หัวเว่ย คลาวด์ ครองอันดับ 2 ด้านรายได้ในตลาด Infrastructure as a Service (IaaS) ของประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าและการเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งในตลาดไทย

หัวเว่ย คลาวด์ เป็นผู้ให้บริการ Public Cloud ระดับนานาชาติรายแรกที่จัดตั้ง Data Center ภายในประเทศไทย ปัจจุบันมีการดำเนินงานครอบคลุมถึง 3 Availability Zones เพื่อรองรับความเสถียรสูง ความต่อเนื่องของบริการ และประสบการณ์การใช้งานที่มีความหน่วงต่ำสำหรับลูกค้าในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT กว่า 30 ปี หัวเว่ยสามารถผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Artificial Intelligence (AI), Cloud-Native 2.0 และ Big Data เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 40 แห่ง และองค์กรธุรกิจชั้นนำจำนวนมากทั่วประเทศ

หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในประเทศ เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจดิจิทัล" ของประเทศไทย และนำเทคโนโลยี Cloud และ AI ไปสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่ออนาคตที่เชื่อมต่อและชาญฉลาดอย่างแท้จริง

Huawei Cloud Strengthens Thailand's Insurance Industry with Next-Generation Digital Technologies

Huawei Cloud Thailand in collaboration with The Thai Life Assurance Association, hosted an executive forum bringing together more than 30 senior...
Huawei Cloud Accelerates AI Adoption Across Thailand's Public Sector, Showcasing Real-World Impact in Government Services

Huawei Cloud is driving Thailand's digital transformation by enabling the large-scale deployment of artificial intelligence (AI) across key...
