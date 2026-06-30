รายงานความยั่งยืนของ FERRERO GROUP ประจำปี 2568 ชูค่านิยมกสิกรรมของ FERRERO ในฐานะตัวขับเคลื่อนความยืดหยุ่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน

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Ferrero Group

30 Jun, 2026, 18:57 CST

Ferrero เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 17 โดยวางแนวทาง Ferrero Farming Values ("ค่านิยมกสิกรรมของ Ferrero") ในการจัดหาวัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ และเน้นย้ำความก้าวหน้าตลอดกรอบความยั่งยืนทั้งสี่ประการ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบ การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และบุคลากร

ลักเซมเบิร์ก, 30 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Ferrero เผยแพร่รายงานความยั่งยืนสำหรับปีงบประมาณ 2567/68 ซึ่งระบุวิธีการที่บริษัทถอดความความมุ่งมั่นให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมและความก้าวหน้าที่วัดผลได้

รายงานฉบับนี้เผยแพร่เนื่องในโอกาสที่ Ferrero ฉลองครบรอบ 80 ปี โดยเน้นย้ำวิธีการที่โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนถูกผนวกรวมเข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนระบบอาหารที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ฟาร์มและชุมชนที่จัดหาวัตถุดิบไปจนถึงโรงงาน ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกรอบการทำงานด้านค่านิยมกสิกรรมของ Ferrero ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักของแนวทางของกลุ่มบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบและความยืดหยุ่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน

"ความสำเร็จระยะยาวของ Ferrero ยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสวัสดิภาพของผู้คนและระบบนิเวศที่ห่วงโซ่อุปทานของเราพึ่งพา ผู้บริโภคต่างมองหาแบรนด์ที่ไว้วางใจได้มากขึ้นเรื่อย ๆ แบรนด์ที่สร้างขึ้นจากคุณภาพ แนวทางการจัดหาวัตถุดิบที่ดี การผลิตที่พิถีพิถัน และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อผู้คนและโลก เราจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุนบุคลากร ชุมชน และพันธมิตรของเรา และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภครุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ระยะยาวเป็นสิ่งนำทาง" Giovanni Ferrero ประธาน Ferrero Group กล่าว

ค่านิยมกสิกรรมของ Ferrero นั้นมีรากฐานมาจากปรัชญา sacco conosciuto อันยาวนานของ Ferrero ซึ่งหมายถึง "รู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับวัตถุดิบในกระสอบ" โดยสร้างขึ้นจากห้าองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสอบทานซัพพลายเออร์ การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน การรับรองและมาตรฐาน แนวทางกสิกรรมและชุมชน และการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ค่านิยมเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันแต่มีความยืดหยุ่นเพื่อรับมือความเสี่ยงและโอกาสเฉพาะของห่วงโซ่อุปทานสำหรับส่วนผสมหลัก เช่น โกโก้ น้ำมันปาล์ม เฮเซลนัท กาแฟ และผลิตภัณฑ์นม

"ค่านิยมกสิกรรมของ Ferrero ถอดความแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาวัตถุดิบหลัก" Lapo Civiletti ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ferrero Group กล่าว "กรอบการทำงานที่มีโครงสร้างนี้ช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ ปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับและการรับรอง สนับสนุนเกษตรกร และขับเคลื่อนความร่วมมือทั่วทั้งภาคส่วน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงเฉพาะของห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบแต่ละชนิดได้"

ประเด็นสำคัญจากรายงานความยั่งยืนปี 2568

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

  • ส่วนผสมหลักมีการตรวจสอบย้อนกลับในระดับสูง: โกโก้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 98% ไปยังขอบเขตพื้นที่เพาะปลูก น้ำมันปาล์มสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 98.6% ไปยังสวนปาล์ม เฮเซลนัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 97% ไปยังเกษตรกร และเมล็ดกาแฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 100% ไปยังขอบเขตพื้นที่ไร่กาแฟ
  • มีการวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ห่วงโซ่อุปทานเกือบ 230,000 จุด ตั้งแต่ซัพพลายเออร์กาแฟ น้ำมันปาล์ม และโกโก้ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ EUDR ของ Ferrero ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า
  • โกโก้ปริมาณ 99% มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองหรือมาตรฐานที่บริหารจัดการโดยอิสระ เช่น Rainforest Alliance, Cocoa Horizons และ Fairtrade น้ำมันปาล์ม 100% ได้รับการรับรองจาก RSPO และเมล็ดกาแฟ 100% ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance ภายใต้รูปแบบห่วงโซ่อุปทานแบบแยกส่วน
  • สานต่อความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุมชนเกษตรกรรม รวมถึงการขยายโครงการ Save the Children ที่มีผลกระทบอย่างมากในประเทศโกตดิวัวร์ ซึ่งตั้งเป้าที่จะเข้าถึงชุมชนผู้ผลิตโกโก้ 235 แห่งภายในปี 2573

สภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Climate Transition Plan (แผนการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ) สนับสนุนโดยการเปิดตัว Decarbonization Hub (ศูนย์กลางการลดการปล่อยคาร์บอน) ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้โรงงานผลิตสามารถออกแบบและนำแผนงานลดการปล่อยคาร์บอนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งการดำเนินงาน
  • เปิดตัวโครงการรวบรวมข้อมูลซัพพลายเออร์ประเภท 3 ซึ่งครอบคลุมปริมาณวัตถุดิบประมาณ 60% โดยมีอัตราการส่งข้อมูลจากซัพพลายเออร์อยู่ที่ 93%
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 และ 2 ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สนับสนุนโดยความพยายามในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงโรงงาน 24 แห่งที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% จากระบบสายส่ง
  • ดำเนินการประเมินปริมาณการใช้น้ำขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทครั้งแรกเสร็จสิ้น และเข้าร่วมเป็นสมาชิก Alliance for Water Stewardship แล้ว
  • บรรจุภัณฑ์โดยรวม 92.9% ออกแบบให้สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ในขณะที่ 86.8% สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ในทางปฏิบัติและในสเกลใหญ่
  • การออกแบบกล่อง Ferrero Rocher ใหม่ ส่งผลให้สัดส่วนพลาสติกต่อผลิตภัณฑ์ลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับปี 2562/63 ซึ่งช่วยลดปริมาณพลาสติกได้ประมาณ 16,000 ตันนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

  • พัฒนาเกณฑ์โภชนาการของ Ferrero โดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับโครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงหลักการโฆษณาและการตลาดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบของเรา

ผู้คนและชุมชน

  • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีพื้นฐานบนความเท่าเทียมและความเคารพ โดยสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน สวัสดิภาพ และสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร
  • ส่งมอบโครงการฝึกอบรมด้านความเท่าเทียมและความเคารพ (Inclusion & Respect) ไปยัง 61 ประเทศด้วยการจัดอบรมกว่า 500 ครั้ง
  • การมีส่วนร่วมของพนักงานยังคงแข็งแกร่ง โดยแบบสำรวจ YOU ประจำปีแสดงอัตราการมีส่วนร่วม 86% ส่วนคะแนนดัชนีการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขึ้น 3 และ 7 จุดตามลำดับ
  • โครงการ Joy of Moving ฉลองครบรอบ 20 ปีในปี 2568 โดยได้เข้าถึงเด็กกว่า 4.9 ล้านคนใน 35 ประเทศ และมากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่ปี 2548 สนับสนุนโดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 130 ราย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงรายงานความยั่งยืนฉบับเต็มของ Ferrero Group ประจำปี 2568

เกี่ยวกับ Ferrero Group

Ferrero Group เป็นผู้นำระดับโลกด้านอาหารรสหวานบรรจุหีบห่อ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® และ Tic Tac® รวมถึงแบรนด์ยอดนิยมในท้องถิ่นต่าง ๆ

Ferrero ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 ที่เมืองอัลบา ประเทศอิตาลี เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวมา 80 ปี มีพนักงาน 50,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศ บริษัทผสมผสานมรดกอันแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นด้านคุณภาพเข้ากับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในแบรนด์และหมวดหมู่ต่าง ๆ รวมถึงไอศกรีม บิสกิตและเบเกอรี่ ซีเรียลอาหารเช้า และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า Ferrero มีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ พร้อมกับยึดมั่นค่านิยมความเป็นเลิศและการใส่ใจรายละเอียด

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