ประกาศจัดงาน!3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing
News provided byLive Viewing Japan Inc.
03 Aug, 2026, 10:00 CST
ยูนิต 3SKM ประกอบด้วย VTuber สังกัด NIJISANJI ได้แก่ Kitami Yusei, Kaisei และ Sakaki Ness เตรียมจัด คอนเสิร์ตแบบ Real Live ครั้งแรกที่แฟนๆรอคอย
และจะมีการถ่ายทอดสดไปยังโรงภาพยนตร์ในหลายประเทศทั่วเอเชีย
ให้ได้รับชมพร้อมกันแบบเรียลไทม์!
โตเกียว, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026 จะมีการถ่ายทอดสด Live Viewing ของคอนเสิร์ต 3SKM 1st LIVE "One-Off" ซึ่งจัดขึ้น ณ YOKOHAMA BUNTAI ประเทศญี่ปุ่น ไปยังโรงภาพยนตร์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย
3SKM เป็นยูนิตที่ประกอบด้วย VTuber 3 คนจากกลุ่ม NIJISANJI ได้แก่ Kitami Yusei, Kaisei และ Sakaki Ness โดย Kitami มีอาชีพเป็นนักไสยเวท, Kaisei เป็นช่างกุญแจ และ Sakaki เป็นพ่อบ้าน ทั้งสามได้มาพบกันจากเหตุการณ์หนึ่ง และร่วมเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน พร้อมทั้งทำกิจกรรมในโลกเสมือน Virtual Yokohama ซึ่งเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมมาบรรจบกัน
เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งสามได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรก "Nighthawks" โดยได้ร่วมงานกับทีมโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ สมาชิกทั้งสามยังมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเพลง ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการทำงานและกิจกรรมของพวกเขา
ครั้งนี้ 3SKM จะจัด คอนเสิร์ตออฟไลน์ครั้งแรก ณ เมือง โยโกฮามะ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของพวกเขา และจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงไปยังโรงภาพยนตร์ต่างๆ ให้ผู้ชมได้รับชมพร้อมกัน
ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส 3SKM 1st LIVE อันน่าจดจำ ผ่านระบบเสียงและภาพอันทรงพลังที่มีเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
เว็บไซต์พิเศษของ 3SKM 1st LIVE "One-Off"：https://www.nijisanji.jp/events/3skm_1stlive/
【รายละเอียดการจัดงาน】
＜ชื่องาน＞
3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing
＜วันและเวลา＞
เริ่มการแสดง วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026 เวลา 18:00 น. (JST)
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＜สถานที่จัด＞
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Emperor Cinemas iSQUARE
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
Emperor Cinemas Lisboeta Macau
- สิงคโปร์
Golden Village Cineleisure
- มาเลเซีย
TGV Sunway Velocity
TGV Sunway Square
TGV 1 Utama
- อินโดนีเซีย
CGV Grand Indonesia
CGV Central Park
- ประเทศไทย
SF Cinema MBK Center
＜ขายบัตร＞
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เวลา 13:00 (HKT)
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า เวลา 13:00 (HKT)
- สิงคโปร์ เวลา 15:00 (SGT)
- มาเลเซีย เวลา 13:00 (MYT)
- อินโดนีเซีย เวลา 16:00 (WIB)
- ประเทศไทย เวลา 11:00 (ICT)
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【ข้อควรระวัง】
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《เกี่ยวกับการฉาย》
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《เกี่ยวกับการถ่ายภาพและบันทึกเสียง》
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《เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์》
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《เกี่ยวกับที่นั่ง》
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《เกี่ยวกับผู้ใช้รถเข็น》
3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing
เว็บไซต์ข้อมูล：https://www.liveviewing.com/events/3skm/
ผู้จัดงาน：ANYCOLOR, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย：LIVE VIEWNG JAPAN / LIVE VIEWING ENTERTAINMENT
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SOURCE Live Viewing Japan Inc.
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