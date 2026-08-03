ประกาศจัดงาน!3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing

News provided by

Live Viewing Japan Inc.

03 Aug, 2026, 10:00 CST

ยูนิต 3SKM ประกอบด้วย VTuber สังกัด NIJISANJI ได้แก่ Kitami Yusei, Kaisei และ Sakaki Ness เตรียมจัด คอนเสิร์ตแบบ Real Live ครั้งแรกที่แฟนๆรอคอย 
และจะมีการถ่ายทอดสดไปยังโรงภาพยนตร์ในหลายประเทศทั่วเอเชีย
ให้ได้รับชมพร้อมกันแบบเรียลไทม์!

โตเกียว, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026 จะมีการถ่ายทอดสด Live Viewing ของคอนเสิร์ต 3SKM 1st LIVE "One-Off" ซึ่งจัดขึ้น ณ YOKOHAMA BUNTAI ประเทศญี่ปุ่น ไปยังโรงภาพยนตร์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย

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3SKM 1st Live: “One-Off”
3SKM 1st Live: “One-Off”

3SKM เป็นยูนิตที่ประกอบด้วย VTuber 3 คนจากกลุ่ม NIJISANJI ได้แก่ Kitami Yusei, Kaisei และ Sakaki Ness โดย Kitami มีอาชีพเป็นนักไสยเวท, Kaisei เป็นช่างกุญแจ และ Sakaki เป็นพ่อบ้าน ทั้งสามได้มาพบกันจากเหตุการณ์หนึ่ง และร่วมเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน พร้อมทั้งทำกิจกรรมในโลกเสมือน Virtual Yokohama ซึ่งเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมมาบรรจบกัน

เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งสามได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรก "Nighthawks" โดยได้ร่วมงานกับทีมโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ สมาชิกทั้งสามยังมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเพลง ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการทำงานและกิจกรรมของพวกเขา

ครั้งนี้ 3SKM จะจัด คอนเสิร์ตออฟไลน์ครั้งแรก ณ เมือง โยโกฮามะ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของพวกเขา และจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงไปยังโรงภาพยนตร์ต่างๆ ให้ผู้ชมได้รับชมพร้อมกัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส 3SKM 1st LIVE อันน่าจดจำ ผ่านระบบเสียงและภาพอันทรงพลังที่มีเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น

เว็บไซต์พิเศษของ 3SKM 1st LIVE "One-Off"https://www.nijisanji.jp/events/3skm_1stlive/

รายละเอียดการจัดงาน

ชื่องาน＞ 
3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing

วันและเวลา
เริ่มการแสดง วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026 เวลา 18:00 น. (JST)

  • พร้อมของสมนาคุณสำหรับผู้เข้าชม

 

สถานที่จัด

  • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
    Emperor Cinemas  iSQUARE
  • เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
    Emperor Cinemas  Lisboeta Macau
  • สิงคโปร์
    Golden Village Cineleisure
  • มาเลเซีย
    TGV Sunway Velocity
    TGV Sunway Square
    TGV 1 Utama
  • อินโดนีเซีย
    CGV Grand Indonesia
    CGV Central Park
  • ประเทศไทย
    SF Cinema MBK Center

ขายบัตร
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026

  • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                เวลา 13:00 (HKT)
  • เขตบริหารพิเศษมาเก๊า                เวลา  13:00 (HKT)
  • สิงคโปร์              เวลา 15:00 (SGT)
  • มาเลเซีย            เวลา 13:00 (MYT)
  • อินโดนีเซีย        เวลา 16:00 (WIB)
  • ประเทศไทย     เวลา 11:00 (ICT)

ข้อควรระวัง

  • เพจนี้ไม่ใช่สำหรับซื้อบัตรเข้าชมงาน ณ สถานที่จัดแสดงจริง
  • โปรดทราบว่าไม่มีแผนการจัดจำหน่ายบัตรรีเซล

เกี่ยวกับการฉาย

  • การฉายนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินเช่นเดียวกับการแสดงปกติ อาจมีเสียงปรบมือหรือการตอบสนองจากผู้ชมระหว่างการฉาย กรุณาทำความเข้าใจและตัดสินใจซื้อบัตรตามความเหมาะสม
  • เนื่องจากเป็นอีเวนต์ถ่ายทอดสด อาจเกิดความผิดปกติของภาพหรือเสียงระหว่างการรับชมได้
  • หากเกิดเหตุแผ่นดินไหว หรือได้รับสัญญาณแจ้งเตือนภัยพิบัติ อาจมีการหยุดการฉายชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ชม

เกี่ยวกับการถ่ายภาพและบันทึกเสียง

  • ห้ามบันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรือถ่ายภาพหน้าจอด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น กล้องหรือสมาร์ตโฟน รวมถึงห้ามนำเนื้อหาไปเผยแพร่หรือแชร์บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนอาจมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย
  • หากพบการกระทำดังกล่าวภายในโรงภาพยนตร์ ผู้กระทำจะต้องลบข้อมูลที่บันทึกไว้ และถูกเชิญออกจากโรงภาพยนตร์ โดยไม่มีการคืนค่าบัตรเข้าชมแต่อย่างใด

เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์

  • เวลาเข้าฉายที่แสดงโดยโรงภาพยนตร์แต่ละแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
  • หากการแสดงใช้เวลานานเกินกว่ากำหนดอย่างมาก อาจมีการยุติการฉายก่อนจบการแสดง
  • อาจมีการถ่ายทำภายในโรงภาพยนตร์เพื่อบันทึกภาพหรือการรายงานข่าว และภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้อาจถูกนำไปใช้ในสื่อต่าง ๆ กรุณารับทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับที่นั่ง

  • เนื่องจากรูปแบบการจัดที่นั่งของแต่ละโรงภาพยนตร์ อาจทำให้ผู้ชมที่มาด้วยกันไม่ได้ที่นั่งติดกัน

เกี่ยวกับผู้ใช้รถเข็น

  • ผู้ใช้รถเข็นจะต้องรับชมในพื้นที่สำหรับรถเข็น โดยพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนจำกัด หลังจากได้รับบัตรแล้ว กรุณาติดต่อโรงภาพยนตร์ที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้า
  • สำหรับผู้ที่มีแผนเข้าชมที่โรงภาพยนตร์ กรุณาตรวจสอบและยอมรับ "ข้อควรปฏิบัติในการรับชมภาพยนตร์" ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์ ก่อนทำการซื้อบัตรและเข้าร่วมงาน
  • รายละเอียดที่ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

3SKM 1st LIVE "One-Off" Live Viewing
เว็บไซต์ข้อมูลhttps://www.liveviewing.com/events/3skm/

ผู้จัดงาน：ANYCOLOR, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย：LIVE VIEWNG JAPAN / LIVE VIEWING ENTERTAINMENT

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SOURCE Live Viewing Japan Inc.

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