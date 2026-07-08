51Talk ฉลองครบรอบ 15 ปีด้วยการยกระดับหลักสูตรทั่วโลกเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

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51Talk

08 Jul, 2026, 08:00 CST

กรุงเทพฯ, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- 51Talk แพลตฟอร์มการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวระดับโลกสำหรับเด็ก ประกาศยกระดับหลักสูตรทั่วโลกแบบครบวงจรในวันนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 15 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของ 51Talk ที่มีต่อการศึกษาทั่วโลก ในการเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กๆ สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมั่นใจ สานสัมพันธ์กับผู้คนทั่วโลก และเปล่งเสียงของพวกเขาให้เป็นที่รับรู้

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นักเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวแบบสดผ่านแอปพลิเคชัน 51Talk
นักเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวแบบสดผ่านแอปพลิเคชัน 51Talk
ตัวแทนนักเรียนจาก 51Talk ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในการประชุมสหประชาชาติ COP30
ตัวแทนนักเรียนจาก 51Talk ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในการประชุมสหประชาชาติ COP30

51Talk ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยปัจจุบันให้บริการครอบครัวต่างๆ ในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค โดยมีฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก แพลตฟอร์มนี้ได้ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาความมั่นใจในการพูดอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกฝนเป็นประจำและการโต้ตอบที่เสมือนจริงผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบสด และเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน

การยกระดับหลักสูตรแบบบูรณาการ

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป 51Talk จะเปิดตัว Global Communicator หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โฉมใหม่ หลักสูตรที่ได้รับการยกระดับนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นเลิศทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยนำเสนอเนื้อหาที่เป็นสากล เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และประสบการณ์การเรียนรู้เชิงโต้ตอบขั้นสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้สื่อสารระดับโลกที่มีความมั่นใจ

หลักสูตรนี้ได้ผนวกรวมสื่อการสอนที่ได้รับอนุญาตจาก Oxford University Press ซึ่งปรับให้เข้ากับผู้เรียนวัยเยาว์และสอดคล้องกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ระบบการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนตามผู้เรียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักเรียน และปรับความยากของบทเรียนแบบเรียลไทม์ เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง หลักสูตรนี้ใช้งานเครื่องมือโต้ตอบขั้นสูงเพื่อจำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมกับช่วยให้นักเรียนพัฒนาความมั่นใจและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

"เป้าหมายของเราคือการช่วยให้เด็กๆ สามารถนำทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมาโดยตลอด" Lucy Qu รองประธานฝ่ายวิชาการของ 51Talk กล่าว "การยกระดับในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมวิธีการส่งมอบการเรียนรู้ที่เน้นการโต้ตอบ การตอบสนอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นไปอีก"

เสียงสะท้อนจากชีวิตจริง: จากห้องเรียนสู่เวทีระดับโลก

51Talk ได้สนับสนุนโครงการพูดในที่สาธารณะสำหรับเยาวชนในงานระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา เช่น การประชุม United Nations Climate Change Conference (COP) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนได้แสดงมุมมองต่อปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

Le Bao Nhi จากเวียดนาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยลังเลที่จะพูด ได้ค้นพบความกล้าของเธอผ่านบทเรียนของ 51Talk และได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม COP30 ในที่สุด "ฉันเคยเป็นคนขี้อายและกลัวที่จะทำผิดพลาด" เธอเล่า "แต่ตอนนี้ ฉันภูมิใจที่ได้เชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกด้วยภาษาอังกฤษ เราต้องเชื่อว่าแม้แต่มือเล็กๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน" ทางด้านของ Sheddi Alharthi จากซาอุดีอาระเบียก็มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งหลังจากได้พูดในงาน COP30 โดยเขาระบุว่า "การพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจได้เปิดโลกใบใหญ่ขึ้นให้กับผมอย่างมหาศาล"

หนึ่งในคุณครูระดับ 5 ดาวของ 51Talk ตั้งข้อสังเกตว่า ความมั่นใจจะเติบโตขึ้นผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่คอยสนับสนุนจะช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ "ภารกิจของเราไปไกลกว่าแค่การสอนภาษาอังกฤษ" คุณครูท่านนี้กล่าว "เราหวังว่าเด็กทุกคนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในสถานการณ์จริงผ่านการชี้แนะ และการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง"

ก้าวต่อไปในบทใหม่แห่งอนาคต

51Talk บนหมุดหมายแห่งความสำเร็จในวาระครบรอบ 15 ปีนี้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวแบบสดต่อไป แพลตฟอร์มนี้จะยังคงสานต่อการช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในการเชื่อมโยงกับโลกกว้างผ่านการสนับสนุนจากคุณครูผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และระบบการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ 51Talk ก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้เรียนวัยเยาว์อีกมากมายค้นพบเสียงของตนเอง และเฉิดฉายบนเวทีระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่: www.51talk.com

SOURCE 51Talk

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