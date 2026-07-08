51Talk Menyambut Ulang Tahun Ke-15 dengan Naik Taraf Kurikulum Global untuk Memperkasa Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris Kanak-Kanak

KUALA LUMPUR, Malaysia, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- 51Talk, platform pembelajaran bahasa Inggeris dalam talian secara langsung satu dengan satu (1-on-1) untuk kanak-kanak yang beroperasi di peringkat global, hari ini mengumumkan naik taraf komprehensif terhadap kurikulum globalnya sempena sambutan ulang tahun ke-15 syarikat. Lebih daripada sekadar penambahbaikan produk, inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan 51Talk terhadap pendidikan global: memperkasa kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan yakin merentas budaya, berhubung dengan dunia dan menyuarakan pandangan mereka.

Seorang pelajar mengikuti kelas bahasa Inggeris dalam talian secara langsung satu dengan satu (1-on-1) menerusi aplikasi 51Talk. Wakil pelajar 51Talk menyampaikan ucapan dalam bahasa Inggeris pada persidangan COP30 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Ditubuhkan pada tahun 2011, 51Talk kini menyediakan perkhidmatan kepada keluarga di lebih daripada 50 negara dan wilayah, dengan kehadiran kukuh di seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah dan Asia Timur. Melalui kelas bahasa Inggeris secara langsung satu dengan satu dan laluan pembelajaran yang berstruktur, platform ini secara konsisten membantu kanak-kanak membina keyakinan untuk bertutur melalui latihan yang berterusan dan interaksi yang mendalam.

Naik Taraf Kurikulum Bersepadu

Bermula pada Julai ini, 51Talk akan melancarkan kurikulum pembelajaran bahasa Inggeris dalam talian baharunya, Global Communicator. Dibangunkan berasaskan kecemerlangan akademik dan kerelevanan dunia sebenar, kurikulum yang dipertingkatkan ini menawarkan kandungan bercirikan antarabangsa, laluan pembelajaran yang diperibadikan serta pengalaman pembelajaran yang sangat interaktif, yang direka untuk melahirkan komunikator global yang yakin.

Kurikulum ini menggabungkan bahan pembelajaran yang mendapat kebenaran Oxford University Press, disesuaikan untuk pelajar muda dan sejajar dengan piawaian kemahiran bahasa Inggeris yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sistem pembelajaran adaptif yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan (AI) menganalisis prestasi pelajar dan melaraskan tahap kesukaran pelajaran secara masa nyata, sekali gus membolehkan pembelajaran yang benar-benar diperibadikan. Dikuasakan oleh enjin interaktif yang canggih, kurikulum ini mensimulasikan situasi kehidupan sebenar yang autentik, membantu pelajar membina keyakinan dan kemahiran untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara semula jadi dan berkesan.

"Matlamat kami sentiasa untuk membantu kanak-kanak mengaplikasikan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris mereka dengan yakin dalam situasi harian," kata Lucy Qu, Naib Presiden Akademik 51Talk. "Naik taraf ini mempertingkatkan lagi cara kami menyampaikan pembelajaran yang interaktif, responsif dan berfokuskan komunikasi."

Suara Sebenar: Dari Bilik Darjah ke Pentas Global

Sejak tahun 2023, 51Talk telah menyokong inisiatif pengucapan awam belia di acara antarabangsa seperti Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (COP), sekali gus memperkasa pelajar untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai isu-isu dunia sebenar.

Le Bao Nhi dari Vietnam, yang suatu ketika dahulu teragak-agak untuk bercakap, berjaya menemui keyakinannya melalui kelas-kelas 51Talk dan akhirnya berucap di COP30. "Saya dahulu seorang yang pemalu dan takut melakukan kesilapan," katanya. "Kini, saya bangga dapat berhubung dengan orang ramai di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris. Kita mesti percaya bahawa tangan-tangan kecil mampu membawa perubahan yang besar." Sheddi Alharthi dari Arab Saudi turut mengalami transformasi yang luar biasa selepas berucap di COP30. "Bercakap dalam bahasa Inggeris dengan penuh keyakinan telah membuka dunia yang jauh lebih luas untuk saya."

Salah seorang guru bertaraf 5-Bintang 51Talk berkata bahawa keyakinan berkembang melalui latihan yang konsisten dalam persekitaran pembelajaran yang menyokong, sekali gus memperkasa pelajar untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas dalam bahasa Inggeris. "Misi kami melangkaui pengajaran bahasa Inggeris," kata guru tersebut. "Melalui bimbingan dan sokongan yang berterusan, kami berharap setiap kanak-kanak mampu bertutur dalam bahasa Inggeris dengan yakin dalam situasi kehidupan sebenar."

Melangkah ke Bab Seterusnya

Bersempena pencapaian ulang tahun ke-15 ini, 51Talk terus komited untuk mempertingkatkan pengalaman pembelajaran bahasa Inggeris dalam talian secara langsung satu dengan satu. Dengan sokongan guru-guru yang berdedikasi serta sistem pembelajaran yang dikuasakan oleh AI, platform ini akan terus membantu lebih ramai kanak-kanak membangunkan kemahiran komunikasi dan keyakinan untuk berhubung dengan dunia. 51Talk berharap dapat melihat lebih ramai pelajar muda menemui suara mereka sendiri dan menyerlah di pentas global.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.51talk.com

SOURCE 51Talk