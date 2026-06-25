AGIBOT ปักหมุดจัดงาน APC 2026 ในไทย มุ่งสร้างระบบนิเวศพันธมิตรมืออาชีพ เร่งขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Embodied AI
News provided byAGIBOT
25 Jun, 2026, 21:21 CST
กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- AGIBOT ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ Embodied AI จับมือพันธมิตรทางธุรกิจรายสำคัญอย่าง บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมพันธมิตรระดับภูมิภาค AGIBOT Partner Conference 2026 หรือ APC 2026 Thailand อย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ AGIBOT ในการดำเนินธุรกิจระยะยาวในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสร้างระบบนิเวศความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Embodied AI ให้เติบโตทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนี้ งาน APC 2026 Thailand ยังเป็นเวทีเปิดตัวโครงการสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามจากแวดวงเทคโนโลยี ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการวางรากฐานเครือข่ายพันธมิตรมืออาชีพกลุ่มแรก ที่มุ่งขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยี Embodied AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ มาประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย
"AGIBOT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง และมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง" คุณ Abel Deng ประธานภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกของ AGIBOT กล่าว "วันนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในการรวมตัวกันเพื่อสร้างระบบนิเวศพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดย AGIBOT พร้อมแล้วที่จะนำเทคโนโลยี Embodied AI มาใช้จริงในไทย เพื่อพัฒนาให้หุ่นยนต์ไม่เพียงแต่เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์ พร้อมนำเสนอผลิตภาพในรูปแบบใหม่"
คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การรุกเข้าสู่ตลาด Embodied AI ในครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอันก้าวล้ำเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบรับเทรนด์โลกที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าวจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานรายได้ในระยะยาว พร้อมสร้างอัตรากำไรที่เติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต
ภายในงานนี้ ทาง AGIBOT ยังได้เปิดตัว XYZ Curve ซึ่งเป็นแนวคิดบุกเบิกในการพัฒนาอุตสาหกรรม Embodied AI ในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอ 7 โมเดลต้นแบบการใช้งาน ในการนำหุ่นยนต์ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย AGIBOT และ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จะร่วมกันเดินหน้าส่งมอบโซลูชันและพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางในแต่ละธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไทยให้สามารถยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงาน APC 2026 Thailand ทาง AGIBOT ได้นำเสนอศักยภาพของหุ่นยนต์อัจฉริยะในการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์จำลอง ซึ่งเกิดจากความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบไอทีชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัวโมเดลบริการหุ่นยนต์ (Robot-as-a-Service) ในรูปแบบ "AgiRaas" ในประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมเงื่อนไขการเช่าซื้อที่ยืดหยุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ AGIBOT ทาง AGIBOT.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ AGIBOT ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
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เกี่ยวกับ AGIBOT
AGIBOT คือผู้พัฒนาโมเดลพื้นฐานด้านเทคโนโลยี Embodied AI โดยมุ่งมั่นพัฒนาทั้งในส่วนของระบบสมองกลอัจฉริยะและหุ่นยนต์เชิงกายภาพ เพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปมาประยุกต์ใช้จริงในโลกกายภาพ AGIBOT อาศัยสถาปัตยกรรม "Three Intelligences in One" อันเป็นเอกลักษณ์ ในการหลอมรวมระบบอัจฉริยะ 3 มิติเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ ระบบอัจฉริยะด้านการเคลื่อนที่ (Locomotion Intelligence) ระบบอัจฉริยะด้านการโต้ตอบ (Interaction Intelligence) และระบบอัจฉริยะด้านการควบคุม (Manipulation Intelligence)
เกี่ยวกับวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2531 ปัจจุบัน วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือ VST ECS Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง โดยเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและโซลูชันไอซีที (ICT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งกว่า 50,000 ช่องทาง ครอบคลุมทั้งในจีน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และลาว
SOURCE AGIBOT
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