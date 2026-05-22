KUALA LUMPUR, Malaysia, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini, Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) menzahirkan iltizam berterusan dalam memperkukuh pembangunan bakat perbankan di Malaysia dan rantau ini dengan meraikan lebih 700 profesional perbankan semasa 9th Chartered Banker Conferment Ceremony, yang turut menghimpunkan ahli dari Kemboja, Maldives dan Filipina. Penyertaan ahli serantau mencerminkan pengaruh AICB yang kian berkembang serta dedikasinya untuk memartabat piawaian profesional dalam lapangan perkhidmatan kewangan.

AICB Iktiraf Lebih 700 Profesional Perbankan, Perkukuh Bakat Masa Hadapan Malaysia dan Serantau

Majlis tersebut yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur menempa satu lagi pencapaian bermakna bagi profesion perbankan tatkala industri mengharungi landskap yang kian dinamik, didorong perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), kemunculan aset digital, komitmen kelestarian serta persekitaran risiko yang semakin rencam dan kompleks. Menurut Tinjauan Tenaga Kerja AICB 2025, sebanyak 57% institusi kewangan masih pada peringkat awal penerapan AI, manakala 62% menyatakan bahawa kepesatan perkembangan teknologi yang mengatasi keupayaan semasa tenaga kerja ialah halangan utama dalam merapatkan jurang kemahiran. Keadaan ini menuntut kesegeraan untuk memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja, keupayaan tatakelola serta pembangunan kemahiran kritikal dan baharu seiring perkembangan sektor perbankan.

Semasa ucaptama YBrs. Encik Adnan Zaylani, Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, beliau berkata: "Melangkah ke hadapan, tanggungjawab warga perbankan perlu berkembang melangkaui fungsi pembiayaan tradisional agar dapat memangkin pertumbuhan. Bank bukan sahaja berperanan sebagai perantara kewangan, malah turut menjadi pemacu strategik transformasi ekonomi. Seiring anjakan landskap operasi, pertumbuhan ekonomi dan industri kini semakin dibayangi risiko yang kompleks serta saling berkait, sekali gus menuntut pertimbangan profesional, kefahaman kontekstual dan penilaian risiko yang lebih berpandangan jauh."

Dalam ucapan alu-aluan, YBhg. Tan Sri Azman Hashim, Pengerusi AICB, menyebut: "Sektor perbankan Malaysia hendaklah meletakkan keutamaan yang sama terhadap pelaburan bagi pembangunan modal insan sepertimana pembangunan teknologi. Tatkala AI, aset digital dan agenda kelestarian mencorak semula landskap perkhidmatan kewangan, industri memerlukan warga perbankan yang berupaya memanfaatkan teknologi secara bertanggungjawab, mengurus risiko baharu serta mengekalkan keyakinan awam. Kelayakan profesional AICB, bersama inisiatif seperti Future Skills Framework (FSF) dan FSF Xcel – platform penilaian kemahiran – direka untuk membantu institusi perbankan mengenal pasti, membangun dan mengekalkan kemahiran yang diperlukan bagi melahirkan tenaga kerja berdaya tahan dan bersedia menempuhi masa depan."

Paul Denton, Presiden Chartered Banker Institute (CBI), United Kingdom, berkata: "Dalam persekitaran global yang semakin kompleks, profesional perbankan bukan sahaja perlu menguasai teknologi baharu, malah dituntut untuk menampilkan pertimbangan profesional yang ampuh, kepimpinan beretika serta pertanggungjawaban jangka panjang. Status Chartered Banker melambangkan komitmen tersebut. Penganugerahan hari ini mengiktiraf pencapaian individu serta meraikan penyertaan dalam komuniti profesional global yang berpaksikan integriti, kompetensi dan kepercayaan awam. Melalui kerjasama erat bersama AICB sejak sekian lama, kami berbangga dapat menyokong profesional perbankan di Malaysia dan rantau ini dalam membangunkan kemahiran, pertimbangan dan nilai yang diperlukan untuk mengemudi perubahan."

Pada majlis tersebut, AICB menganugerahkan status Fellow Chartered Banker kepada tujuh tokoh perbankan terkemuka, selain menganugerahkan status Chartered Banker kepada 114 ahli dan meraikan 611 Associate Chartered Banker, di samping penerima Anugerah Kecemerlangan dan Anugerah Korporat. Tujuh penerima status Fellow Chartered Banker ialah Amanah Aboobucker, Ketua Pegawai Kelestarian Kumpulan, Kumpulan AmBank; Faradina Mohammad Ghouse, Ketua Pegawai Pematuhan Kumpulan, Kumpulan AmBank; Shamsul Bahrom Mohamed Ibrahim, Ketua Pegawai Risiko Kumpulan, Kumpulan AmBank; YM Raja Shah Riman Raja Harun Al-Rashid, Ketua Pegawai Risiko dan Pematuhan, Cagamas Berhad; Arshad Mohamed Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Malaysian Rating Corporation Berhad; Dr Hu Meng Kui, Pemeriksa AICB bagi Modul Profesionalisme dan Etika; serta Fong Seow Loong, bekas Ketua Pegawai Kredit, Alliance Bank Malaysia Berhad.

Majlis tahun ini mencatat sejarah baharu buat AICB apabila Vorn Samedy dari Wing Bank (Cambodia) PLC dan Thong Min Fong dari Hong Leong Bank Berhad diiktiraf sebagai Overall Subject Prize Global Winners oleh Chartered Banker Institute, menerusi pengajian masing-masing dalam bidang Perbankan Komersial dan Pengurusan Risiko Bank. Pengiktirafan tersebut diberikan kepada mereka yang memperoleh markah tertinggi di peringkat global, sekali gus merupakan ahli AICB pertama menerima penghormatan berprestij ini.

Majlis tersebut turut mengiktiraf Kumpulan Public Bank selaku Platinum Winner of the Leading Bank for Professional Development Award atas pencapaian mempunyai jumlah pekerja bertauliah tertinggi dalam kalangan Bank Ahli Korporat AICB pada tahun 2025. Sementara itu, Kumpulan Maybank menerima Leading Bank for Chartered Banker Award kerana melahirkan jumlah Chartered Banker tertinggi pada tahun 2025. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen kedua-dua organisasi terhadap pembelajaran berterusan, pemerkasaan standard profesionalisme serta pembangunan tenaga kerja yang bersedia menghadapi masa hadapan bagi industri perkhidmatan kewangan di Malaysia dan rantau ini.

Kelayakan utama Chartered Banker yang ditawarkan AICB dilaksanakan bersama Chartered Banker Institute, United Kingdom, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai pengiktirafan profesional perbankan bertaraf global. Seiring perubahan berterusan dalam industri perbankan, AICB kekal komited dalam memperkasa standard profesionalisme, memperluas budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memupuk kepimpinan beretika bagi memastikan sektor perbankan Malaysia terus didukung oleh profesional yang berkeupayaan, bertanggungjawab dan diyakini untuk memimpin perubahan.

Mengenai Asian Institute of Chartered Bankers

AICB merupakan badan profesional utama bagi industri perbankan Malaysia yang ditadbir oleh sebuah majlis dianggotai wakil daripada Bank Negara Malaysia (BNM), The Association of Banks in Malaysia (ABM) dan Malaysian Investment Banking Association (MIBA). Dengan keanggotaan melebihi 39,000 ahli, misi AICB adalah untuk mempertingkatkan standard perbankan menerusi pembangunan profesional yang berteraskan integriti, kepakaran dan kompetensi.

Sebagai satu-satunya institusi di Malaysia yang diberi kuasa oleh Chartered Banker Institute, United Kingdom, AICB menganugerahkan status berprestij Chartered Banker. AICB turut bekerjasama dengan peneraju industri bagi memastikan kelayakan profesionalnya kekal relevan, sekali gus melengkapkan warga perbankan dengan kemahiran yang diperlukan untuk terus berkembang dalam sektor perbankan yang serba dinamik.

Komitmen AICB melangkaui bidang pendidikan dengan menawarkan peluang pembangunan profesional kepada ahlinya melalui pembelajaran inovatif, advokasi profesionalisme, kepimpinan pemikiran serta inisiatif jaringan profesional yang bernilai.

