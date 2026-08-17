AiMOGA Robotics Catat Lebih 2,000 Penghantaran Global, Robot Bakal Berkhidmat di Bilik Pameran Chery, OMODA&JAECOO, iCAUR dan Lepas di Destinasi Utama Malaysia

WUHU, China, 17 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- AiMOGA Robotics telah mencapai satu pencapaian utama di peringkat global dengan merekodkan lebih 2,000 penghantaran terkumpul ke luar negara, dengan produk dan perkhidmatannya kini menjangkau lebih 60 negara dan wilayah. Syarikat meraikan pencapaian tersebut pada Majlis Penghantaran Global yang diadakan di Wuhu, Anhui, dengan barisan robot mengibarkan bendera dari seluruh dunia, upacara penyalaan bagi menandakan pencapaian penting dan pelepasan penghantaran, sekali gus menyerlahkan peralihan industri robotik China daripada eksport produk kepada pengembangan global secara sistematik dan berskala besar yang berteraskan senario perniagaan dunia sebenar.

Malaysia telah muncul sebagai destinasi utama dalam perjalanan global AiMOGA. Pada 2025, syarikat mula memasuki senario perkhidmatan pemasaran automotif di negara ini, dengan mengambil langkah penting "daripada 0 kepada 1" dalam pasaran luar negara — beralih daripada pameran prototaip kepada penghantaran secara berkelompok dan membangunkan sistem operasi setempat. Di seluruh Malaysia, robot AiMOGA akan berkhidmat di bilik pameran dan operasi Chery, OMODA&JAECOO, iCAUR dan Lepas, sekali gus membawakan pengalaman interaksi pintar kepada pengguna tempatan. Sebagai sebahagian daripada gelombang pertama penggunaan di luar negara ini, puluhan unit AiMOGA akan beroperasi di bilik pameran automotif Malaysia yang dinyatakan, sebagai sebahagian daripada keseluruhan jejak global sebanyak 2,000 unit. Berasaskan tapak ini, syarikat telah berkembang ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah, Afrika dan Amerika Latin, serta memperoleh pensijilan antarabangsa termasuk EU CE dan US FCC.

Sebagai bahagian penting daripada strategi pintar Chery, AiMOGA memanfaatkan hampir 30 tahun pengalaman industri Chery dalam pasaran global, dengan berkongsi sistem penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan, rantaian bekalan, logistik, saluran dan perkhidmatan syarikat itu. "Menembusi pasaran global bukan sekadar mengenai keupayaan produk, tetapi keupayaan keseluruhan rantaian yang merangkumi R&D, pembuatan, rantaian bekalan, penghantaran, perkhidmatan dan operasi setempat," kata Zhang Guibing, Presiden Chery International dan AiMOGA Robotics. "Hanya dengan benar-benar mengintegrasikan operasi ke dalam pasaran tempatan, pembangunan jangka panjang dapat dicapai."

AiMOGA menggunakan robotnya dalam pemasaran automotif, perkhidmatan polis pintar, panduan perubatan dan ruang awam. Pada separuh pertama tahun ini, sebanyak 110 unit AiMOGA Smart Traffic Police Robots (Robot Polis Trafik Pintar) telah mula digunakan di beberapa bandar di China, dengan menyediakan perkhidmatan secara berkala dalam kawalan lalu lintas, panduan ketertiban dan promosi keselamatan. Ketika industri robotik Cina mempercepat peralihannya daripada eksport produk kepada eksport keupayaan, syarikat menyumbang kebijaksanaan dan penyelesaian Cina kepada industri pintar global — daripada pengantarabangsaan industri automotif kepada pengantarabangsaan industri robotik.

SOURCE AiMOGA Robotics