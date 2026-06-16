Amaron Perkukuh Kehadiran Global di KLIMS 2026, Perkasa Mobiliti Seluruh Dunia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Amaron, jenama bateri utama daripada Amara Raja Energy & Mobility Limited bakal memperkukuh kehadiran globalnya di Kuala Lumpur International Mobility Show (KLIMS) 2026 berprestij yang berlangsung dari 12 Jun hingga 21 Jun 2026 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre.

Dengan kehadiran kukuh di lebih 70 negara, Amaron berkembang menjadi jenama penyelesaian mobiliti global yang dipercayai, terkenal dengan prestasi yang mantap, kebolehpercayaan dan kecemerlangan teknologi. Penyertaannya di KLIMS 2026 mencerminkan penglibatan strategik bersama pihak berkepentingan mobiliti global serta memperteguh peranannya sebagai penggiat utama yang membentuk masa depan penyelesaian tenaga automotif.

Malaysia merupakan salah satu pasaran antarabangsa utama Amaron, yang melaluinya jenama tersebut telah membina kehadiran yang kukuh dan berakar umbi. Pada masa ini, ia merupakan antara jenama bateri automotif yang paling menjadi pilihan di Malaysia, dengan ketersediaan di pelbagai wilayah, disokong oleh rangkaian peruncit dan premis pengedar yang mantap di seluruh negara.

Di KLIMS 2026, Amaron akan mempersembahkan teknologi bateri termaju, penyelesaian mobiliti serta inovasi produk yang disesuaikan dengan keperluan automotif yang sentiasa berkembang. Pavilion syarikat akan mengetengahkan fokus jenama terhadap kebolehpercayaan, ketahanan, prestasi dan penyelesaian mobiliti yang bersedia untuk masa depan merangkumi aplikasi automotif, sekali gus menawarkan pengalaman yang menarik kepada pihak berkepentingan terhadap keupayaan globalnya.

Pameran tersebut akan memberi peluang kepada pengguna, peminat automotif, rakan saluran dan pihak berkepentingan industri untuk meneroka portfolio produk Amaron yang luas serta memahami pendekatannya dalam memperkasakan ekosistem mobiliti moden.

Mengulas mengenai penyertaannya, Encik Divakar Sukumaran, Ketua Pegawai Perniagaan, Automotif Antarabangsa berkata:

"KLIMS merupakan platform penting untuk berinteraksi dengan ekosistem mobiliti global. Kehadiran kami di sini mencerminkan jejak antarabangsa Amaron yang kukuh serta tumpuan berterusan kami dalam menyediakan penyelesaian tenaga yang berprestasi tinggi dan boleh dipercayai di pelbagai pasaran. Kami mengharapkan peluang untuk mencapai penglibatan yang bermakna dengan pihak berkepentingan dan mempamerkan inovasi terkini kami."

Latar Belakang Amara Raja Energy & Mobility Limited

Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M) merangkumi beraneka jenis penyelesaian dan produk, termasuk penyelesaian storan tenaga, pembuatan sel Litium-ion, pelbagai jenis pengecas EV, pemasangan pek bateri Li-ion, pelincir automotif dan industri serta penerokaan kimia baharu, antara lain. Bateri Industri dan Automotif Amara Raja tersedia di lebih 70 negara seluruh dunia.

Amaron, jenama bateri automotif utama syarikat, diiktiraf di peringkat global kerana produk yang berprestasi tinggi, keupayaan pembuatan termaju serta kehadiran pascapasaran yang kukuh. Dengan tumpuan terhadap kualiti, kebolehpercayaan dan kepuasan pelanggan, Amaron terus menetapkan penanda aras bagi bateri automotif, storan tenaga dan penyelesaian mobiliti.

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