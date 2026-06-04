Anak Syarikat Robo.ai, Neurovia AI, Menyertai Sidang Kemuncak Keselamatan Siber Kerajaan Ke-3 sebagai Rakan Rasmi Keselamatan Siber AI Kerajaan

ABU DHABI, Emiriah Arab Bersatu, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) hari ini mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuhnya, Neurovia AI, akan menyertai Sidang Kemuncak Keselamatan Siber Kerajaan Ke-3 sebagai Rakan Rasmi Keselamatan Siber AI Kerajaan. Ketua Pegawai Teknologi syarikat, Mansoor Ali Khan, telah dijemput untuk menghadiri acara tersebut dan akan menyampaikan ucaptama bertajuk "Building Trusted Visual Intelligence Infrastructure in the AI Era" (Membina Infrastruktur Kecerdasan Visual yang Dipercayai dalam Era AI).

Ketika transformasi digital semakin pesat merentasi sektor kerajaan dan awam di Emiriah Arab Bersatu (UAE), keselamatan siber kekal sebagai keutamaan nasional yang utama. Dengan ancaman siber yang semakin canggih, daripada serangan yang dipacu AI hingga kelemahan infrastruktur kritikal, keperluan terhadap kerjasama, inovasi dan daya tahan tidak pernah menjadi lebih penting. Sidang Kemuncak Keselamatan Siber Kerajaan Ke-3 akan menghimpunkan pemimpin kerajaan UAE, pengawal selia, pakar keselamatan siber global dan penginovasi teknologi untuk berkongsi pandangan, mempamerkan strategi serta memacu pertumbuhan digital yang selamat.

Topik utama ucapan Khan ialah "Building Trusted Visual Intelligence Infrastructure in the AI Era". Ketika kecerdasan buatan semakin berintegrasi dengan dunia fizikal dalam kitaran pembangunan seterusnya, data visual telah muncul sebagai aset infrastruktur strategik negara yang setanding dengan grid tenaga dan rangkaian komunikasi, sekali gus mewujudkan cabaran seni bina yang tersendiri bagi kemajuan AI pada masa hadapan. Khan akan membentangkan analisis berasaskan senario perniagaan sebenar yang meneliti cabaran struktur dalam seni bina data semasa, termasuk penggunaan tenaga pengkomputeran, keupayaan pemprosesan masa nyata dan keselamatan data asas di bawah beban operasi dunia sebenar.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah sebuah syarikat teknologi yang memberi tumpuan kepada pembangunan platform ekonomi mesin berasaskan kecerdasan buatan. Melalui integrasi sistematik perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar, syarikat ini membangunkan sistem operasi AI yang bersatu serta ekosistem yang diperkasakan, sekali gus menyediakan penyelesaian infrastruktur bersepadu perkakasan dan perisian untuk pelanggan kerajaan dan perusahaan di seluruh dunia.

Latar Belakang Neurovia AI Limited

Neurovia AI ialah syarikat teknologi pemprosesan dan pemampatan data visual AI yang beroperasi sebagai anak syarikat milik penuh Robo.ai. Dengan memanfaatkan platform terasnya, NeuroStream™, syarikat ini memberi tumpuan kepada teknologi pemampatan natif AI dan pengkomputeran pinggir bagi menangani kesesakan penghantaran dan pemprosesan yang berkaitan dengan data mesin berskala besar, sekali gus mewujudkan asas data yang berkependaman rendah dan berkecekapan tinggi untuk aplikasi AI fizikal.

Kenyataan Berpandangan Ke Hadapan

Siaran media ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan di bawah Private Securities Litigation Reform Act 1995 (Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995). Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan. Untuk perbincangan lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan, sila rujuk pemfailan Robo.ai Inc. kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC).

Komunikasi Korporat Robo.ai Inc.

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Komunikasi Korporat Neurovia AI

E-mel: [email protected]

Laman web: www.neuroviaai.ae

SOURCE Robo.ai Inc.; Neurovia AI