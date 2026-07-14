Bekas Presiden INTERPOL Tuan Yang Terutama Ahmed Naser Al-Raisi Sertai Robo.ai sebagai Pengerusi Neurovia AI untuk Membangunkan Infrastruktur AI Berdaulat dan Dipercayai di UAE dan Rantau GCC

ABU DHABI, UAE, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ("Syarikat") hari ini mengumumkan pelantikan Tuan Yang Terutama Ahmed Naser Al-Raisi, bekas Presiden INTERPOL, sebagai Pengerusi anak syarikatnya, Neurovia AI, berkuat kuasa serta-merta. Pelantikan itu menandakan pengukuhan ketara dalam aspek tadbir urus dan pengawasan keselamatan susulan integrasi Neurovia AI ke dalam Robo.ai, selain menegaskan komitmen Robo.ai untuk membangunkan infrastruktur AI berdaulat dan dipercayai di UAE.

H.E. Ahmed Naser Al-Raisi, Former President of INTERPOL (PRNewsfoto/Neurovia AI,Robo.ai Inc.)

Tuan Yang Terutama Al-Raisi membawa pengalaman lebih empat dekad dalam transformasi digital perkhidmatan awam dan tadbir urus keselamatan digital global, dengan kepakaran merangkumi pematuhan data peringkat negara, pengurusan risiko digital rentas sempadan serta pembangunan rangka kerja keselamatan AI bertaraf kedaulatan. Beliau berkhidmat sebagai Presiden INTERPOL dari 2021 hingga 2025 dan merupakan Presiden pertama dari Timur Tengah dalam sejarah pertubuhan itu yang menjangkau satu abad.

Sebagai Pengerusi, Tuan Yang Terutama Al-Raisi akan menerajui Lembaga Pengarah Neurovia AI, menyelaraskan pembangunan syarikat dengan strategi AI nasional UAE, memperkukuh tadbir urus keselamatan peringkat tertinggi, menyokong penglibatan syarikat dengan pelanggan kerajaan dan perusahaan serta pengembangan antarabangsanya, di samping memberikan panduan mengenai strategi jangka panjang, pematuhan dan tadbir urus syarikat.

"Infrastruktur data merupakan asas kepada era kecerdasan buatan dan pembinaan asas ini memerlukan piawaian tinggi serta tadbir urus keselamatan yang bertanggungjawab," kata Tuan Yang Terutama Al-Raisi. "Saya berharap dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengarah dan pasukan pengurusan untuk mewujudkan rangka kerja keselamatan data yang teguh dan mematuhi peraturan serta menyokong pembangunan industri AI yang mampan di rantau ini."

Latar Belakang Neurovia AI Limited

Neurovia AI menyediakan pemprosesan data visual AI dan infrastruktur visual menerusi platform NeuroStream™. Berdedikasi untuk mengalihkan data visual daripada tontonan manusia kepada pemahaman mesin, syarikat menggunakan pemampatan natif-AI dan pengkomputeran pinggir untuk menangani kekangan data dalam AI Fizikal. Teknologinya digunakan dalam pemanduan autonomi, bandar pintar dan pembuatan pintar, sekali gus menyediakan lapisan asas bagi persepsi dan kerjasama mesin global.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah syarikat teknologi yang berdedikasi untuk membangunkan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Misinya adalah untuk mengintegrasikan terminal pintar menerusi perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar bagi membangunkan sistem pengendalian kecerdasan buatan bersepadu dan ekosistem diperkasa blok rantai untuk merintis masa depan pintar.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan dalam pengertian Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan dan andaian semasa pihak pengurusan Syarikat serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan tersebut. Untuk butiran lanjut, sila rujuk pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat, termasuk laporan tahunannya dalam Borang 20-F dan laporan semasa dalam Borang 6-K. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, Syarikat tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan.

Hubungan Media

Komunikasi Korporat Neurovia AI

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Laman web: www.neuroviaai.ae

Komunikasi Korporat Robo.ai Inc.

E-mel: [email protected]

Laman web: www.roboai.group

SOURCE Robo.ai Inc.; Neurovia AI