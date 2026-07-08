ANGEL เปิดตัวเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อกในประเทศไทย พลิกโฉมประสบการณ์การใช้น้ำภายในบ้าน
News provided byANGEL Group
08 Jul, 2026, 10:47 CST
ANGEL เปิดตัวเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อกสู่ตลาดไทย มอบโซลูชันเปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำในท้องถิ่น
กรุงเทพฯ, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ANGEL Group เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำใหม่สองรุ่นในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ANGEL และเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อก ANGEL โดยพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั่วไปในท้องถิ่น อาทิ น้ำกระด้างและสิ่งเจือปน มอบระบบการจัดการน้ำที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้สำหรับครัวเรือนไทย ทั้งสองผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายแยกต่างหากผ่าน HomePro พร้อมบริการติดตั้งและบริการหลังการขายจาก Mazuma พันธมิตรที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่นของ ANGEL
เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนออกแบบสำหรับบ้านขนาดกะทัดรัด มาพร้อมโครงสร้างแบบแยกส่วนที่มีความสูงน้อยกว่า 44 ซม. ทำให้ติดตั้งได้ง่ายทั้งในบ้านใหม่และโครงการปรับปรุงบ้าน มีโหมดปรับระดับความกระด้างของน้ำ ผู้ใช้จึงสามารถปรับแต่งความกระด้างของน้ำได้ตามต้องการ ในขณะที่ยังคงรักษาอัตราการไหลซึ่งแรงถึง 25 ลิตร/นาที
เทคโนโลยีดังกล่าวผสานระบบปรับสภาพน้ำแบบเสริมประสิทธิภาพคู่ของ ANGEL เข้ากับโครงสร้างระบบกระจายน้ำให้ไหลผ่านไส้กรองในแนวราบซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ทำให้ได้ประสิทธิภาพการปรับความกระด้างของน้ำสูงถึง 99.8% ซึ่งช่วยประหยัดเกลือและน้ำในการล้างสารกรอง วาล์วควบคุมอัจฉริยะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะปรับกระบวนการล้างคืนสภาพสารกรองเรซินโดยอัตโนมัติตามการใช้น้ำในครัวเรือน ขณะที่เรซิน DuPont ประสิทธิภาพสูงมอบสมรรถนะอันเสถียรและยาวนาน ซึ่งช่วยให้ผิวและเส้นผมนุ่มขึ้น ป้องกันเครื่องใช้ในครัวเรือนจากการสะสมของตะกรัน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายโดยรวมในชีวิตประจำวัน ด้วยการลดแร่ธาตุในน้ำกระด้าง
เครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อก ANGEL มีระบบกรองทรงพลัง 8 ขั้นตอนซึ่งผสานเทคโนโลยีต้านจุลชีพ APCM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งมีอัตราการต้านจุลชีพทางกายภาพ 99.99% มอบการปกป้องเปี่ยมประสิทธิภาพต่อสิ่งปนเปื้อน รวมถึงแบคทีเรียดื้อยา ESKAPE อีกทั้งยังสามารถกำจัดตะกอน สนิม คลอรีนตกค้าง กลิ่น และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ไส้กรองเซรามิกแบบล้างทำความสะอาดได้และเทคโนโลยีการกรองละเอียดพิเศษด้วยเส้นใยคาร์บอน ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างโหมดน้ำดิบและโหมดกรองได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่อัตราการไหล 1 ลิตร/นาที มอบปริมาณน้ำกรองที่เพียงพอสำหรับการปรุงอาหารและการใช้งานในครัวประจำวัน
เกี่ยวกับ ANGEL
ANGEL Group ก่อตั้งเมื่อปี 2530 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านการทำน้ำให้บริสุทธิ์และโซลูชันน้ำดื่มผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งมอบโซลูชันน้ำที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ANGEL ได้รับการรับรองระดับสากล 11 รายการ รวมถึง NSF, UL, TÜV, SGS, CSA และ HALAL ซึ่งตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
SOURCE ANGEL Group
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