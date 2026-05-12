ARC Group Anjur Forum Pasaran Modal & M&A 2026 di Kuala Lumpur, Perkukuh Peranan Strategik Asia Tenggara di Pasaran Modal Global

KUALA LUMPUR, Malaysia, 12 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ARC Group berjaya menganjurkan Forum Pasaran Modal & M&A 2026: Edisi Malaysia di EQ Kuala Lumpur yang menghimpunkan lebih 500 eksekutif kanan, pelabur institusi, penasihat undang-undang dan pemimpin perniagaan dari seluruh Asia Tenggara, Amerika Utara, Eropah dan pusat kewangan antarabangsa utama.

Kini memasuki tahun keempat berturut-turut di Kuala Lumpur, forum tersebut terus mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu platform ulung Asia Tenggara bagi dialog strategik mengenai pasaran modal, penggabungan dan pengambilalihan (M&A), serta pengembangan kewangan rentas sempadan.

Menentukan Fasa Pembentukan Modal Rentas Sempadan Seterusnya

Edisi 2026 menghimpunkan pembuat keputusan berpengaruh dalam ekosistem kewangan untuk meneliti perubahan struktur yang membentuk pasaran modal global, termasuk sentimen pelabur yang berubah-ubah, pelaksanaan M&A rentas sempadan, kesediaan IPO serta peranan Asia Tenggara yang semakin berkembang dalam penggunaan modal global.

Keusahawanan, pembiayaan strategik dan pengembangan antarabangsa diketengahkan dengan jelas sepanjang forum, lantas mencerminkan bagaimana syarikat pertumbuhan kini semakin menyelaraskan strategi modal dengan cita-cita pengembangan global yang lebih luas.

Malaysia muncul sebagai fokus utama dalam perbincangan ini apabila syarikat pertumbuhan serantau menilai semula strategi akses modal dan semakin memandang melangkaui pasaran domestik ke arah peluang pembiayaan antarabangsa dan pasaran awam global.

Daripada Matlamat Pasaran kepada Strategi Pelaksanaan

Satu siri sesi ucaptama menyampaikan perspektif berfokus mengenai landskap pasaran modal yang berkembang pesat ketika ini.

Datuk Seri Paul Chong, Rakan Kongsi ARC Group, memulakan forum menerusi ucaptama mengenai perubahan dinamik IPO, dengan menyorot cabaran struktur dalam segmen permodalan mikro serta menekankan keperluan terhadap penjajaran pelabur yang lebih kukuh.

Drew Bernstein, Pengerusi Bersama MarcumAsia, menegaskan bahawa tadbir urus, ketelusan dan disiplin pelaksanaan menjadi semakin kritikal terhadap kejayaan IPO dan De-SPAC dalam persekitaran pasaran global yang lebih selektif.

Ian Hanna, Ketua Pegawai Eksekutif ARC Group Securities, menekankan kepentingan yang semakin meningkat berhubung keupayaan pasaran modal rentas sempadan bersepadu dan kesediaan pelaksanaan bertaraf institusi pada platform penasihatan serta penajajaminan.

Panel khusus mengenai akses modal meneroka selanjutnya bagaimana syarikat pertumbuhan Malaysia memikirkan semula strategi pembiayaan yang mencerminkan momentum serantau yang lebih luas ke arah penyelesaian modal rentas sempadan dan penyertaan pasaran antarabangsa.

Peserta panel melibatkan:

Joy Pan, Rakan Kongsi Kanan di MarcumAsia

Pramugh Pathmanaban, Ketua Pembangunan Pasaran Ekuiti, Pasaran Sekuriti di Bursa Malaysia Berhad

Roger Salazar, Jr., Pengarah Urusan dan Ketua Pasaran Modal Global di ARC Group Securities

Sally Yin, Rakan Kongsi di HTFL

Shu Haur, Prinsipal di Ares Credit Group

Dimoderatorkan oleh Ian Hanna, perbincangan berkenaan mengukuhkan satu kesimpulan utama: ketika pasaran global berkembang, syarikat semakin beralih daripada strategi dipacu peluang kepada hasil didorong pelaksanaan.

Ucaptama Nasdaq Tonjolkan Akses Pasaran Antarabangsa

Sorotan utama dalam forum tahun ini ialah ucaptama yang disampaikan oleh Hiren Krishnani, Pengarah Kanan di Nasdaq yang menyelia inisiatif pasaran modal di seluruh rantau ASEAN.

Krishnani berkongsi pandangan strategik mengenai laluan penyenaraian global, kesediaan IPO dan kedudukan syarikat Asia Tenggara untuk menyertai dengan jayanya pasaran awam antarabangsa.

"Asia Tenggara terus memainkan peranan yang semakin penting dalam pasaran modal global. Syarikat yang bersedia secara strategik dan sejajar di peringkat global berada pada kedudukan terbaik untuk mengakses kecairan antarabangsa dan peluang pertumbuhan jangka panjang."

Pengiktirafan ASIA Records Sahkan Jangkauan Penasihatan Global ARC Group

Semasa forum berlangsung, ARC Group diiktiraf secara rasmi oleh ASIA Records dengan gelaran:

"Kumpulan Pelanggan Negara Paling Pelbagai untuk Penyenaraian Syarikat Pemerolehan Tujuan Khas (SPAC) NASDAQ oleh Bank Pelaburan."

Pengiktirafan tersebut mencerminkan kepimpinan penasihatan ARC Group merentas 54 transaksi SPAC NASDAQ setakat 2026, mewakili pelanggan penaja dari 17 negara mencakupi Asia, Amerika Utara, Eropah, Amerika Latin dan Afrika.

Pencapaian ini menonjolkan keupayaan yang diperlihatkan oleh ARC Group dalam menyokong salah satu kumpulan penerbit paling pelbagai dari segi geografi dalam industri ini dan dalam masa yang sama melaksanakan transaksi pasaran modal rentas sempadan yang kompleks secara meluas.

Ulasan Eksekutif

"Forum tahun ini mencerminkan kepentingan strategik Asia Tenggara yang semakin meningkat dalam pembentukan modal global. Skala penyertaan, penglibatan institusi dan kualiti dialog menonjolkan pengaruh rantau ini yang semakin berkembang sebagai pusat yang semakin kritikal bagi penggunaan modal antarabangsa."

— Carlos Lopez, Pengarah Eksekutif, ARC Group

Memandang ke Hadapan

Dengan kehadiran mencatat rekod, penyertaan antarabangsa yang diperluas dan kerelevanan institusi yang semakin meningkat, edisi Kuala Lumpur 2026 menyaksikan forum serantau ARC Group yang paling penting setakat ini.

ARC Group kekal komited untuk memajukan dialog strategik, memudahkan akses pasaran antarabangsa dan meletakkan Asia Tenggara di barisan hadapan pembangunan pasaran modal global generasi seterusnya melalui edisi akan datang siri Forum Pasaran Modal dan & M&A.

