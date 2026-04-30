ARC Group Umum Penaja dan Inisiatif Kebajikan Forum Pasaran Modal & M&A 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- ARC Group akan menganjurkan Forum Pasaran Modal & Penggabungan & Pengambilalihan (M&A): Edisi Malaysia di Kuala Lumpur bagi meneruskan peranannya membawakan salah satu platform paling mantap di Asia Tenggara untuk dialog pasaran modal dan kerjasama rentas sempadan. Forum ini akan berlangsung pada 7 Mei 2026 di EQ, Equatorial Plaza, Kuala Lumpur, menghimpunkan eksekutif kanan, pelabur, penasihat dan pemimpin industri daripada seluruh pasaran serantau dan global.

Berdasarkan kejayaan edisi terdahulu, kini memasuki tahun keempat, forum 2026 akan terus memperkukuh penglibatan merentas ekosistem kewangan sambil memperteguh komitmen ARC Group terhadap penglibatan global yang bertanggungjawab dan kerjasama industri jangka panjang. Para penceramah akan terdiri daripada Hiren Krishnani, Pengarah Kanan di Nasdaq, yang menerajui aktiviti pasaran modal di seluruh rantau ASEAN dan akan berkongsi pandangan dalam hal mengemudi pasaran modal global serta mengukuhkan kedudukan syarikat untuk penyenaraian yang berjaya.

Penaja Forum Pasaran Modal & M&A 2026

Forum Pasaran Modal & M&A 2026: Edisi Malaysia disokong oleh kumpulan penaja terkemuka yang mewakili institusi utama dalam pasaran modal, khidmat nasihat undang-undang, perakaunan dan perkhidmatan profesional.

ARC Group merakamkan penghargaan setulusnya kepada penaja berikut atas sokongan dan kerjasama berterusan mereka dalam memajukan dialog rentas sempadan serta memperkukuh hubungan dalam ekosistem kewangan Asia Tenggara.

Penaja Termasuk:

ARC Group Securities

MarcumAsia

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP (SRFC）

Hunter Taubman Fischer & Li LLC (HTFL)

SFAI Malaysia PLT

UHY Malaysia PLT

NS Cell Co Ltd

Rimon

King Kee Appraisal and Advisory Limited

Ogier

KL Wellness City

Ascentium 皋翊

edgar agents

Appleby

Efficiency

Federal Filings

Lucosky Brookman LLP

Penyertaan mereka mencerminkan komitmen bersama dalam menyokong pembentukan modal, memudahkan transaksi rentas sempadan, serta memupuk kerjasama merentas pasaran serantau dan global.

Latar Belakang Acara

Forum ini akan membawakan pembentangan ucaptama dan perbincangan panel yang dipimpin oleh ahli profesional industri kanan, dengan memberi tumpuan kepada trend utama yang membentuk pasaran modal, penggabungan dan pengambilalihan (M&A), serta strategi pengembangan antarabangsa. Penceramah yang disahkan termasuk

Hiren Krishnani, Pengarah Kanan, Nasdaq

Ian Hanna, Ketua Pegawai Eksekutif, ARC Group Securities

Paul Chong, Rakan Kongsi, ARC Group

Drew Bernstein, Ketua Pegawai Eksekutif Bersama MarcumAsia

Leong See Meng, Pengarah, Securities Market, Bursa Malaysia

Sally Yin Rakan Kongsi, HTFL

Joy Pan, Rakan Kongsi Kanan, MarcumAsia

Menyokong Feed My Starving Children

Sebagai sebahagian daripada Forum Pasaran Modal & M&A tahun ini di Kuala Lumpur, ARC Group berbangga menyokong Feed My Starving Children (FMSC), sebuah pertubuhan bukan untung yang mengkhusus dalam menyediakan makanan berkhasiat kepada kanak-kanak dan keluarga yang menghadapi masalah kelaparan di seluruh dunia.

Melalui perkongsian dengan organisasi tempatan di lebih 70 negara, FMSC mengagihkan hidangan makanan penyelamat nyawa kepada komuniti yang paling memerlukan, seterusnya membantu menangani salah satu cabaran kemanusiaan paling mendesak di dunia.

Peserta, rakan kongsi dan ahli rangkaian yang lebih luas diundang untuk menyokong inisiatif ini melalui sumbangan sukarela yang dibuat melalui halaman pengumpulan dana yang dipautkan di bawah.

Sebagai perspektif, sumbangan sebanyak hanya $106 boleh menyediakan satu hidangan berkhasiat kepada seorang kanak-kanak setiap hari selama setahun, sekali gus membantu memberikan sokongan pemakanan yang berterusan kepada komuniti yang menghadapi masalah ketidakjaminan makanan.

Sesi tambahan akan meneroka persilangan antara keusahawanan, strategi modal dan pengembangan antarabangsa, selain menonjolkan peranan Asia Tenggara sebagai hab yang semakin berkembang untuk pelaburan rentas sempadan.

Dengan penyertaan dijangka melebihi tahun-tahun sebelumnya, edisi Kuala Lumpur 2026 disasarkan menjadi forum terbesar setakat ini, seterusnya memperteguh komitmen ARC Group dalam menyokong ekosistem kewangan Malaysia dan menghubungkan syarikat serantau dengan peluang modal global.

Latar Belakang ARC Group

ARC Group ialah bank pelaburan global dan firma perunding pengurusan yang menyokong syarikat melalui khidmat nasihat kewangan rentas sempadan, M&A, IPO, transaksi SPAC, pembiayaan serta perkhidmatan perundingan. Beribu pejabat di Hong Kong dengan pejabat di Tanah Besar China, Amerika Syarikat, Asia Tenggara, Eropah dan Timur Tengah, ARC Group menyediakan penyelesaian bersepadu merentas pelbagai bidang kuasa.

