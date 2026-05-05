ATxSummit 2026 Bawa Pemimpin Global ke Singapura Lakar Masa Depan AI Seluruh Asia

World Bank Group, NVIDIA, Google, Amazon dan OpenAI menyertai pembuat dasar dan pemimpin global membincangkan bagaimana AI mentransformasikan ekonomi, industri dan masyarakat.

SINGAPURA, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Kecerdasan buatan (AI) bersepadu pantas ke dalam sistem yang menggerakkan ekonomi, sekali gus membentuk semula sejauh mana perniagaan bersaing, kerajaan memberi perkhidmatan, dan masyarakat berkembang di seluruh Asia. Berlatarbelakangkan landskap dinamik ini, ATxSummit, yang dianjurkan oleh Infocomm Media Development Authority Singapura, kembali untuk edisi keenamnya pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Capella Singapore, menghimpunkan lebih 4,000 pemimpin dari lebih 50 negara untuk menangani isu-isu yang paling mendesak di rantau ini.

Dengan barisan sesi perbincangan santai dan sesi teknikal mendalam yang diperkaya, ATxSummit akan menonjolkan persilangan AI dengan inovasi, kepentingan awam dan pertumbuhan digital yang membentuk masa depan Asia, merangkumi lima tema kritikal:

Bagaimana sistem berejen membentuk semula perusahaan dan operasi Bagaimana AI digunakan pada skala besar untuk kepentingan awam dan impak nasional Bagaimana AI mempercepat penemuan saintifik dan mengupayakan kecerdasan terkandung Bagaimana pekerjaan, kemahiran dan organisasi berkembang dalam dunia dipacu AI Bagaimana tadbir urus AI dilaksanakan dalam amalan

Tokoh Terkemuka di Barisan Hadapan Perubahan

Program tahun ini menghimpunkan barisan luar biasa pemimpin industri dan kerajaan terkemuka yang menerajui inovasi AI — bermula daripada mereka yang membangunkan sistem perbatasan kepada mereka yang membentuk dasar yang mengawal penggunaannya.

Penceramah utama termasuk pemimpin institusi global dan tokoh ternama dalam bidang akademik seperti Ajay Banga, Presiden World Bank Group, Mathias Cormann, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Profesor Yoshua Bengio daripada University of Montreal, perintis pembelajaran mendalam, serta Profesor Dawn Song daripada University of California, Berkeley, yang terkenal dengan hasil kerjanya dalam bidang keselamatan AI dan pembelajaran mesin yang boleh dipercayai. Dalam sesi mereka, mereka akan mengupas beberapa perkembangan penting pada zaman kita ini, termasuk bagaimana AI dan inovasi digital boleh diaplikasikan secara meluas untuk menangani cabaran dunia sebenar, serta bagaimana dasar, industri dan penyelidikan boleh bergerak seiring apabila ejen AI, AI terkandung dan teknologi disruptif lain menjadi arus perdana.

Pemimpin industri dan penginovasi terkemuka seperti Ketua Saintis NVIDIA Dr. William Dally, Ketua Pegawai Hal Ehwal & Undang-Undang Global Amazon.com Inc David Zapolsky, Presiden ANT International Douglas Feagin, Ketua Pegawai Hasil OpenAI Denise Dresser dan Ketua Pegawai Eksekutif Trip.com Group Jane Sun akan berkongsi bagaimana inovasi pesat boleh dibentuk menjadi sistem kompetitif yang beroperasi secara meluas. Perbincangan mereka akan meneliti keperluan untuk membina perusahaan natif AI dalam menghadapi gangguan industri berterusan serta cara untuk kekal mendahului apabila AI membentuk semula model perniagaan, operasi dan persaingan global.

Suara berpengaruh daripada Accenture, Amazon.com Inc, FieldAI, Google, Grab, HP Inc, Salesforce, SAP Labs, Tomoro AI, Unitree, University of Tokyo dan Tsinghua University turut melengkapkan program — menyatukan gabungan paling pelbagai melibatkan perspektif perusahaan, penyelidikan dan teknologi gunaan yang diadakan di ATxSummit setakat ini.

Kiren Kumar, Timbalan Ketua Eksekutif, Infocomm Media Development Authority Singapura, berkata: "Teknologi dan kerjasama semakin menjadi teras kepada pengembangan ekonomi digital. AI tidak lagi terhad di makmal. Ia kini dibina ke dalam sistem dunia sebenar dan pantas menjadi infrastruktur teras untuk ekonomi. Bagi Asia, ini dapat mencipta peluang sebenar. Singapura berada di tengah-tengah rangkaian Global-Asia ini, bekerjasama dengan rakan merentas kerajaan, industri dan penyelidikan untuk membentuk cara teknologi ini dibangunkan dan digunakan dalam amalan. Fokus dalam fasa seterusnya ini mestilah dibuat terhadap cara AI diaplikasikan — secara bertanggungjawab, meluas, dan dengan cara yang membawa nilai jelas. ATxSummit menghimpunkan pemimpin dari seluruh dunia untuk menyelesaikan segala hal yang perlu bagi menjayakan usaha ini sebaiknya, buat Asia dan seterusnya."

Enam Tahun Mengadakan Perbincangan

Selama enam tahun, Asia Tech x Singapore (ATxSG) telah menjadi tempat pertemuan teknologi utama Asia untuk pegawai kerajaan global dan tokoh teknologi untuk terlibat dalam perbincangan kritikal di persimpangan antara teknologi, masyarakat dan ekonomi digital.

ATxSummit, acara kemuncak eksklusif berasaskan jemputan ATxSG, akan membuka tirai pada 19 Mei dengan Majlis Makan Malam Gala di Gardens by the Bay yang diserikan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam. Puan Josephine Teo, Menteri Pembangunan Digital dan Maklumat serta Menteri yang bertanggungjawab bagi Negara Pintar dan Keselamatan Siber, akan menyampaikan ucaptama pembukaan pada 20 Mei di ATxSummit. Selain itu, The Village yang menyertainya juga akan turut membawakan lebih 25 bengkel teknikal, simposium, pameran industri, perbincangan meja bulat antara kerajaan dan sesi perangkaian industri. Salah satu acara yang amat dinanti-nantikan di The Village ialah Digital Frontier Forum (DFF) tertutup. Anjuran bersama Founders Forum, DFF menghimpunkan lebih 100 pemimpin teknologi, pelabur dan pegawai kerajaan untuk membincangkan strategi teknologi mendalam, AI dan pertumbuhan digital.

Pasaran pameran dan persidangan utama ATxSG, ATxEnterprise, juga akan kembali dari 20 hingga 22 Mei 2026 di Singapore Expo. ATxEnterprise akan menampilkan 700 pempamer dan 450 penceramah yang akan membincangkan persoalan yang semakin rumit berkisarkan pelaburan infrastruktur, kepercayaan digital, kesalinghubungan rentas sempadan dan pelaksanaan AI yang bertanggungjawab.

Latar Belakang Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG ialah acara teknologi terkemuka Asia yang dianjurkan secara bersama oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan Informa, disokong oleh Singapore Tourism Board (STB). Acara ini terdiri daripada tiga segmen utama, iaitu ATxSummit, ATxEnterprise dan ATxInspire.

Latar Belakang Infocomm Media Development Authority (IMDA)

Infocomm Media Development Authority (IMDA) menerajui transformasi digital Singapura dengan membangunkan ekonomi digital yang dinamik serta masyarakat digital yang inklusif. Sebagai Arkitek Masa Depan Digital Singapura, kami memupuk pertumbuhan dalam sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Infocomm) serta Media selaras dengan peraturan progresif, memanfaatkan teknologi perbatasan serta membangunkan bakat tempatan dan ekosistem infrastruktur digital bagi mengukuhkan kedudukan Singapura sebagai metropolis digital.

