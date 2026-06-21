BlueNexus Technologies เปิดตัว AquaX Hub ในงาน SIWW 2026 ชูเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนระบบน้ำดั้งเดิมสู่อัตโนมัติเต็มตัว
News provided byBlueNexus Technologies
21 Jun, 2026, 14:16 CST
สิงคโปร์, 21 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในงาน Singapore International Water Week (SIWW) 2026 บริษัท BlueNexus Technologies ได้เปิดตัว AquaX Hub™ สู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก โดยนวัตกรรมนี้เป็นอุปกรณ์ปลายทางขนาดกะทัดรัดแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ ที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนเครื่องจักรระบบน้ำแบบสแตนด์อโลนและโรงบำบัดแบบดั้งเดิม ให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบริษัทวิศวกรรม
อุตสาหกรรมน้ำในปัจจุบันกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ทั้งปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมสภาพ การขาดแคลนช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง AquaX Hub™ พร้อมเข้ามาแก้ไขปัญหาท้าทายเหล่านี้โดยตรง ด้วยการขยายขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการอัตโนมัติด้วย AI ที่เคยพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในระดับโรงงานด้วย AquaX Robot™ มาสู่การใช้งานกับสินทรัพย์รายชิ้น ช่วยให้สามารถตรวจสอบและบริหารการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องยกเครื่องระบบควบคุมเดิมแต่อย่างใด
"ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเพิ่มกำลังคนอีกต่อไป" คุณ Jack Zhang ซีอีโอบริษัท BlueNexus Technologies กล่าว "ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติด้วย AI ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว เพราะข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้หมดไปแล้ว"
ระบบนิเวศ AquaX
BlueNexus ได้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วย AI แบบครบวงจรรายแรกของอุตสาหกรรม โดยผสาน 3 ขุมพลังเทคโนโลยีหลักที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ได้แก่
AquaX Robot™ เทคโนโลยีเรือธงซึ่งทำหน้าที่เป็น AI Agent ดูแลภาพรวมทั้งโรงงาน ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ผสานระบบตรวจจับอัจฉริยะหลายรูปแบบ ทั้งระบบภาพ เสียง และอินฟราเรด อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมคาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักรได้ล่วงหน้า โดยผลลัพธ์จากการนำไปใช้จริงพบว่า สามารถลดการใช้กำลังคนในพื้นที่ได้สูงสุดถึง 90% ลดปัญหาเครื่องจักรชำรุดลง 50% และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ราว 35%
AquaX Hub™ อุปกรณ์ปลายทางขนาดพกพาที่เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกในงาน SIWW 2026 โดยทำหน้าที่ขยายขีดความสามารถที่ว่านี้ให้ครอบคลุมระบบน้ำทุกประเภท ตัวอุปกรณ์มาพร้อมโมดูลประมวลผลอิสระในตัว ช่วยตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรผ่านระบบตรวจจับหลายรูปแบบ พร้อมสั่งการและประมวลผลได้เบ็ดเสร็จในตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SCADA, ระบบคลาวด์ และแพลตฟอร์มขององค์กรที่มีอยู่เดิมได้อย่างราบรื่นผ่าน API มาตรฐาน
i-WaterHub™ โรงบำบัดมาตรฐานแบบโมดูลาร์ของบริษัทฯ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ AquaX Robot รองรับกำลังการผลิตตั้งแต่ 2,500 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในระดับเทศบาลและภาคอุตสาหกรรม
ความเคลื่อนไหวในตลาด
งาน SIWW 2026 ถือเป็นศูนย์รวมของผู้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเกือบ 500 ราย จากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก โดย BlueNexus ได้ปักหมุดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นตลาดเป้าหมายหลักในการรุกตลาดของ AquaX Hub™ ทั้งนี้ คุณ Zhang ยืนยันว่า "การพบปะพูดคุยตลอดสัปดาห์นี้ ได้แปรเปลี่ยนไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่จับต้องได้แล้ว และเราคาดว่าจะเดินหน้าติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้"
เกี่ยวกับ BlueNexus Technologies
BlueNexus Technologies คือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้ำจากสิงคโปร์ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ควบคุมด้วย AI เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในปริมาณสูงทั่วโลก เราเป็นผู้ออกแบบและส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในรูปแบบโมดูลาร์ ที่ช่วยให้บริหารจัดการระบบได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ติดตั้งได้รวดเร็วกว่า และสร้างขึ้นเพื่อให้ดำเนินการได้อัตโนมัติ
เว็บไซต์: www.bluenexus.tech
SOURCE BlueNexus Technologies
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