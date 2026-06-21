BlueNexus Technologies Perkenalkan AquaX Hub di SIWW 2026 -- Operasi Autonomi AI Diperluaskan kepada Aset Air Legasi

SINGAPURA, 21 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada Minggu Air Antarabangsa Singapura (SIWW) 2026, BlueNexus Technologies memperkenalkan pelancaran global AquaX Hub™ — peranti pinggiran kompak jenis pasang dan guna yang membawa operasi autonomi berkuasa AI sepenuhnya kepada peralatan air kendiri dan loji rawatan legasi. Pelancaran tersebut menarik perhatian berterusan daripada syarikat utiliti, pengendali industri dan firma kejuruteraan.

BlueNexus Technologies CEO Jack Zhang is introducing the AquaX Hub™ to Singapore's Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong. Left: BLUENEXUS TECHNOLOGIES PTE. LTD. CEO Jack Zhang. Right: Singapore Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong (PRNewsfoto/BlueNexus Technologies)

Sektor air kini berdepan tekanan yang semakin memuncak, termasuk infrastruktur yang semakin uzur, kekurangan kritikal juruteknik mahir dan peningkatan kos operasi yang berterusan. AquaX Hub™ menangani cabaran-cabaran ini secara langsung dengan memperluaskan keupayaan operasi autonomi AI yang telah terbukti di seluruh loji menerusi AquaX Robot™ kepada satu aset tunggal, sambil menyediakan pemantauan dan pengurusan operasi yang setanding tanpa perlu menaik taraf sistem kawalan sedia ada.

"Industri ini tidak boleh menyelesaikan masalah ini hanya dengan mengambil lebih ramai pekerja," kata Jack Zhang, Ketua Pegawai Eksekutif BlueNexus Technologies. "Operasi autonomi AI bukan lagi konsep masa depan — halangan untuk menggunakannya kini sudah tiada."

Ekosistem AquaX

BlueNexus telah membangunkan platform operasi air autonomi AI bersepadu sepenuhnya yang pertama dalam industri, merangkumi tiga komponen pelengkap utama:

AquaX Robot™ merupakan ejen AI utama bagi operasi seluruh loji yang dibina berasaskan model bahasa besar serta teknologi penderiaan multimodal proprietari yang merangkumi penglihatan komputer, akustik dan inframerah. Sistem ini mengoptimumkan proses rawatan air sepanjang masa dan meramalkan kegagalan peralatan. Pelaksanaan sebenar menunjukkan pengurangan sehingga 90% keperluan kakitangan di lokasi, penurunan 50% kerosakan peralatan dan pengurangan kira-kira 35% kos operasi dan penyelenggaraan (O&M).

AquaX Hub™, yang membuat penampilan sulung globalnya di SIWW 2026, merupakan terminal pinggir ringan yang memperluaskan keupayaan tersebut kepada mana-mana sistem air. Dengan modul pemprosesan tempatan yang bebas, ia memantau dan memeriksa peralatan melalui penderiaan multimodal serta menjalankan kitaran pemprosesan kendiri. Peranti ini boleh disepadukan dengan lancar ke dalam platform SCADA, awan dan platform perusahaan sedia ada melalui API piawai.

i-WaterHub™, loji rawatan modular piawai milik syarikat yang dikendalikan secara autonomi oleh AquaX Robot, menawarkan kapasiti rawatan antara 2,500 hingga 40,000 meter padu sehari (m³/hari) untuk aplikasi perbandaran dan industri.

Momentum Pasaran

SIWW 2026 menghimpunkan hampir 500 pempamer dari lebih 65 negara. BlueNexus telah mengenal pasti Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika sebagai pasaran keutamaan bagi AquaX Hub™. "Perbincangan yang berlangsung sepanjang minggu ini telah diterjemahkan kepada peluang perniagaan yang nyata dan kami menjangkakan pelaksanaan yang pesat dalam beberapa bulan akan datang." Zhang mengesahkan.

Latar Belakang BlueNexus Technologies

BlueNexus Technologies ialah syarikat teknologi air yang berpangkalan di Singapura dan membangunkan sistem pintar yang dikendalikan AI untuk industri yang mempunyai penggunaan air yang tinggi di seluruh dunia. Kami mereka bentuk dan menyediakan infrastruktur rawatan air modular yang lebih pintar untuk dikendalikan, lebih pantas untuk dilaksanakan dan dibina untuk beroperasi secara autonomi.

Laman web: www.bluenexus.tech

SOURCE BlueNexus Technologies