Chiang Rai Times คว้ารางวัล "แพลตฟอร์มสื่อข่าวยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569"
News provided byChiang Rai Times
18 Jun, 2026, 06:42 CST
เชียงราย, ประเทศไทย, 18 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Chiang Rai Times มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้รับรางวัล "Best South East Asia News Media Platform 2026 (แพลตฟอร์มสื่อข่าวยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569)" จาก APAC Insider โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสำนักข่าวอิสระแห่งนี้ในการนำเสนอข่าวสารคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้อ่านในภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และทั่วโลก
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 Chiang Rai Times ได้เติบโตจากเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษท้องถิ่นสู่การเป็นแพลตฟอร์มข่าวสารระดับภูมิภาคที่ได้รับความไว้วางใจ โดยนำเสนอข่าวสารรายวันด้านการเมือง ธุรกิจ กิจกรรมทางสังคม และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันยังคงดำเนินงานในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งให้บริการแก่สาธารณชน
"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในครั้งนี้" Anna Wong บรรณาธิการบริหารของ Chiang Rai Times กล่าว "รางวัลนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมเขียนของเราที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสารที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือในทุกวัน
เราเริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นหน้าต่างที่เปิดให้ผู้พำนักที่ใช้ภาษาอังกฤษและผู้อ่านจากนานาชาติได้มองเห็นภูมิภาคของเราอย่างชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของเรา"
รางวัลประจำปี 2569 นี้สะท้อนความสำเร็จสำคัญหลายประการของแพลตฟอร์ม ได้แก่
- การขยายการรายงานข่าวระดับภูมิภาค: นำเสนอข้อมูลอัปเดตที่ทันท่วงทีและถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาค การค้า และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- การเข้าถึงผ่านช่องทางดิจิทัล: ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมการเสพข่าวสารยุคใหม่ ด้วยการนำเสนอข่าวที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
- การมุ่งเน้นชุมชน: เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น การท่องเที่ยว และกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Chiang Rai Times ยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักในการนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระ ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ่านข่าวสารล่าสุด โปรดเยี่ยมชม www.chiangraitimes.com
เกี่ยวกับ Chiang Rai Times
Chiang Rai Times ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษอิสระที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยนำเสนอข่าวสารในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้อย่างทันท่วงทีในรูปแบบที่อ่านง่าย
การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Chiang Rai Times
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.chiangraitimes.com
SOURCE Chiang Rai Times
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