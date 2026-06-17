Chiang Rai Times คว้ารางวัล "แพลตฟอร์มสื่อข่าวยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569"

News provided by

Chiang Rai Times

18 Jun, 2026, 06:42 CST

เชียงราย, ประเทศไทย, 18 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Chiang Rai Times มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้รับรางวัล "Best South East Asia News Media Platform 2026 (แพลตฟอร์มสื่อข่าวยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569)" จาก APAC Insider โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสำนักข่าวอิสระแห่งนี้ในการนำเสนอข่าวสารคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้อ่านในภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และทั่วโลก

Continue Reading

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 Chiang Rai Times ได้เติบโตจากเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษท้องถิ่นสู่การเป็นแพลตฟอร์มข่าวสารระดับภูมิภาคที่ได้รับความไว้วางใจ โดยนำเสนอข่าวสารรายวันด้านการเมือง ธุรกิจ กิจกรรมทางสังคม และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันยังคงดำเนินงานในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งให้บริการแก่สาธารณชน

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในครั้งนี้" Anna Wong บรรณาธิการบริหารของ Chiang Rai Times กล่าว "รางวัลนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมเขียนของเราที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสารที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือในทุกวัน

เราเริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นหน้าต่างที่เปิดให้ผู้พำนักที่ใช้ภาษาอังกฤษและผู้อ่านจากนานาชาติได้มองเห็นภูมิภาคของเราอย่างชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของเรา"

รางวัลประจำปี 2569 นี้สะท้อนความสำเร็จสำคัญหลายประการของแพลตฟอร์ม ได้แก่

  • การขยายการรายงานข่าวระดับภูมิภาค: นำเสนอข้อมูลอัปเดตที่ทันท่วงทีและถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาค การค้า และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การเข้าถึงผ่านช่องทางดิจิทัล: ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมการเสพข่าวสารยุคใหม่ ด้วยการนำเสนอข่าวที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
  • การมุ่งเน้นชุมชน: เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น การท่องเที่ยว และกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Chiang Rai Times ยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักในการนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระ ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ่านข่าวสารล่าสุด โปรดเยี่ยมชม www.chiangraitimes.com

เกี่ยวกับ Chiang Rai Times

Chiang Rai Times ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษอิสระที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยนำเสนอข่าวสารในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้อย่างทันท่วงทีในรูปแบบที่อ่านง่าย

การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Chiang Rai Times
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.chiangraitimes.com

SOURCE Chiang Rai Times

Also from this source

Chiang Rai Times Awarded "Best South East Asia News Media Platform 2026"

Chiang Rai Times Awarded "Best South East Asia News Media Platform 2026"

The Chiang Rai Times is proud to announce that it has been named the "Best South East Asia News Media Platform 2026" by APAC Insider. This award...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics