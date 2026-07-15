KUALA LUMPUR, Malaysia, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- CloudMile, penyedia perkhidmatan AI dan awan yang terkemuka di Asia, telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Tookitaki, peneraju global dalam pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan penipuan transaksi, untuk bersama-sama mempertingkat keupayaan pencegahan jenayah kewangan yang selamat dan berteraskan AI bagi industri perkhidmatan kewangan Malaysia.

CloudMile dan Tookitaki Menandatangani MoU untuk Memperkukuh Pencegahan Jenayah Kewangan Berteraskan AI di Malaysia

Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyokong institusi kewangan Malaysia dalam menangani jenayah kewangan masa nyata yang semakin canggih dengan menggabungkan teknologi pengesanan berteraskan AI daripada Tookitaki dengan kepakaran CloudMile dalam seni bina awan yang selamat, pelaksanaan sedia AI dan penyepaduan bagi industri terkawal selia.

Seiring penipuan semakin pantas, sistem pertahanan legasi sukar mengikut perkembangan

Dengan penerimagunaan pesat perbankan digital dan rangkaian pembayaran segera seperti DuitNow, penipuan kewangan di Malaysia kini boleh berlaku dalam tempoh beberapa milisaat. Akaun keldai dan rangkaian penipuan yang kompleks telah menjadi antara cabaran paling mendesak yang dihadapi oleh bank-bank di Malaysia, dengan dana haram dipindahkan melalui beberapa lapisan akaun sebelum sistem tradisional dapat bertindak balas dengan berkesan.

Pada masa yang sama, Bank Negara Malaysia (BNM) terus meningkatkan jangkaan kawal selia menerusi rangka kerja pencegahan pengubahan wang haram dan jenayah kewangan yang dikemas kini. Sistem legasi tradisional berasaskan peraturan, yang menghasilkan ribuan amaran palsu, tidak lagi mampu mengikuti perkembangan semasa. Institusi kewangan memerlukan teknologi masa nyata yang selamat dan berteraskan AI bagi mengesan penipuan merentas pelbagai saluran sebelum kerugian berlaku.

Kerjasama bersepadu berasaskan kekuatan yang saling melengkapi

CloudMile dan Tookitaki menggabungkan kekuatan masing-masing untuk membangunkan satu ekosistem pencegahan jenayah kewangan berteraskan AI yang tunggal dan bersepadu.

CloudMile memainkan peranan penting dalam mereka bentuk dan melaksanakan seni bina awan yang selamat bagi membolehkan keupayaan pengesanan jenayah kewangan berteraskan AI milik Tookitaki digunakan oleh institusi kewangan terkawal selia. Dengan menggabungkan kepakarannya dalam infrastruktur awan dengan seni bina pelaksanaan sedia AI, CloudMile membantu institusi kewangan Malaysia memodenkan pengesanan penipuan dengan tahap kebolehskalaan, kebolehpercayaan dan keselamatan yang diperlukan untuk menyokong pencegahan jenayah kewangan secara masa nyata.

Tookitaki menyediakan enjin pengesanan menerusi platform utamanya, FinCense. Dikuasakan oleh Collaborative Intelligence, Anti-Financial Crime (AFC) Ecosystem milik Tookitaki membolehkan pakar pematuhan di seluruh dunia berkongsi tipologi jenayah kewangan yang baharu muncul, sekali gus membolehkan bank melaksanakan langkah pertahanan terhadap corak penipuan baharu dalam tempoh beberapa jam dan bukannya beberapa bulan. Berdasarkan data dalaman dan kajian kes pelanggan Tookitaki, Explainable AI dalam FinCense telah membantu institusi kewangan mengurangkan amaran palsu sebanyak 50% serta meningkatkan kecekapan kos pengesanan penipuan sebanyak 45%.

Menerusi kerjasama ini, CloudMile dan Tookitaki berhasrat untuk menyokong institusi kewangan Malaysia dalam menilai pendekatan berteraskan AI bagi pencegahan jenayah kewangan, dengan memberi tumpuan kepada peningkatan keupayaan mengenal pasti rangkaian akaun keldai, meningkatkan kecekapan penyiasatan amaran serta memperkukuh keupayaan bertindak balas terhadap tipologi penipuan yang baharu muncul.

Komitmen bersama terhadap ekosistem pencegahan jenayah kewangan Malaysia

Di bawah MoU tersebut, kedua-dua pihak akan bekerjasama dalam pembangunan penyelesaian bersama, inisiatif ke pasaran dan perkongsian pengetahuan bagi sektor perkhidmatan kewangan Malaysia, dengan memberi tumpuan kepada usaha membantu institusi tempatan memperkukuh pertahanan terhadap jenayah kewangan sambil memenuhi keperluan kawal selia berkaitan keselamatan, daya tahan dan tadbir urus operasi.

"Seiring sektor perkhidmatan kewangan Malaysia mempercepat transformasi digital, institusi kewangan memerlukan lebih daripada sekadar alat pengesanan penipuan kendiri. Mereka memerlukan seni bina awan yang selamat, boleh diskala dan sedia AI untuk menyokong pencegahan jenayah kewangan secara masa nyata, di samping memenuhi jangkaan industri perbankan terhadap aspek kebolehpercayaan dan keselamatan.

"CloudMile dan Tookitaki telah membentuk pakatan strategik yang menggabungkan akauntabiliti pelaksanaan tempatan, keupayaan aplikasi AML khusus serta infrastruktur berasaskan awan yang selamat bagi merevolusikan pematuhan jenayah kewangan untuk ekosistem digital yang berkembang pesat. Kerjasama bersepadu ini penting untuk menyediakan platform AML lengkap yang bersedia memenuhi keperluan pengawal selia, dengan menghubungkan secara lancar enjin pengesanan FinCense milik Tookitaki yang telah terbukti keberkesanannya dan asas awan AWS yang berdaya tahan dengan keupayaan AI CCOE CloudMile di peringkat tempatan, penyepaduan sistem serta operasi terurus tempatan."

"Jenayah kewangan merupakan masalah yang melibatkan rangkaian. Penjenayah bergerak merentasi institusi dan tiada satu organisasi pun mampu menanganinya secara bersendirian. Oleh itu, risikan perlu dilaksanakan secara kolektif dan kawalan perlu boleh diguna pakai. Kerjasama kami dengan CloudMile menangani perkara ini secara langsung: Tookitaki menyediakan risikan ekosistem dan keupayaan pengesanan, manakala CloudMile menyediakan infrastruktur awan yang selamat untuk melaksanakannya.

"Bersama-sama, institusi kewangan Malaysia memperoleh persekitaran kawalan yang lebih pintar — yang mampu menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan ancaman dan bukan sekadar bertindak balas selepas sesuatu insiden berlaku," kata Abhishek Chatterjee, Founder and CEO, Tookitaki.

Taklimat eksekutif eksklusif untuk pemimpin FSI

Bagi menandakan kerjasama ini, CloudMile dan Tookitaki akan bersama-sama menganjurkan taklimat eksekutif khusus melalui jemputan di Kuala Lumpur untuk barisan kepimpinan C-suite dalam industri perkhidmatan kewangan Malaysia.

Taklimat tersebut akan meneroka bagaimana institusi kewangan boleh beralih daripada pengendalian amaran berasaskan peraturan kepada pengesanan masa nyata berteraskan AI. Perbincangan akan merangkumi jangkaan kawal selia, seni bina pelaksanaan awan dan AI yang selamat serta pendekatan untuk mengurangkan amaran palsu sambil memperkukuh daya tahan jangka panjang dalam pencegahan jenayah kewangan.

Mengenai CloudMile Group

CloudMile Group ialah kumpulan teknologi AI terkemuka di Asia yang menyepadukan keupayaan teras dalam AI, Security dan FinOps. CloudMile Group menyediakan penyelesaian komprehensif merangkumi tadbir urus data, kecekapan operasi awan dan daya tahan keselamatan, sekali gus membantu perusahaan mempercepat transformasi dalam era berteraskan AI.

Sebagai sebuah kumpulan multinasional yang memberi tumpuan kepada pembangunan bakat dan inovasi, CloudMile Group menawarkan perkhidmatan tersuai menerusi jenama teknikalnya, CloudMile, dan jenama perundingan strategiknya, Electrum Cloud. Dengan dua ibu pejabat di Taiwan wilayah dan Singapura, CloudMile menyediakan perkhidmatan kepada lebih 1,400 perusahaan di Taiwan wilayah, Hong Kong SAR, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Vietnam.

Untuk maklumat lanjut, sila layari:

https://cloudmile.ai/en

Mengenai Tookitaki

Tookitaki ialah ekosistem risikan jenayah kewangan yang membantu institusi kewangan mengesan, mencegah dan kekal selangkah di hadapan dalam menghadapi ancaman baharu menerusi risikan kolektif serta kawalan yang boleh dilaksanakan.

Dikuasakan oleh AFC Ecosystem dan platform FinCense, Tookitaki menterjemahkan risikan tipologi dan corak risiko kepada kawalan yang boleh diuji, ditala dan disesuaikan oleh institusi. Ini membolehkan pasukan mengenal pasti ancaman dengan lebih awal, mengurangkan amaran positif palsu dan bertindak balas dengan lebih yakin.

Dipercayai oleh institusi kewangan terkemuka di seluruh Asia Pasifik — termasuk AEON Bank, UOB, Tencent, GXS Bank, GCash, Maya, Tyro Payments dan Fubon Bank — Tookitaki membawakan risikan pada peringkat ekosistem kepada institusi yang tidak lagi mampu menangani masalah rangkaian secara bersendirian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari:

www.tookitaki.com

SOURCE CloudMile