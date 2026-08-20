Comau ได้รับรางวัล "Outstanding Partner Award" ขณะที่ Horse Powertrain ฉลองความสำเร็จจากการผลิตระบบส่งกำลังครบ 3 ล้านชุด

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Comau

20 Aug, 2026, 09:00 CST

เซี่ยงไฮ้, 20 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Horse Powertrain ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในตลาดระบบส่งกำลังระดับโลกอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการผลิตเมื่อต้นปีนี้ที่โรงงานฉางซิง (Changxing) ด้วยการผลิตระบบส่งกำลัง 7DCT ชุดที่ 3 ล้านออกจากสายการผลิต หมุดหมายครั้งสำคัญนี้ได้รับการเฉลิมฉลองในพิธีที่มี Matias Giannini ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตรหลักเข้าร่วมงาน

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ภายในพิธีดังกล่าว Comau ได้รับการยกย่องด้วยรางวัล "Core Partnership • Outstanding Partner Award" จากผลงานอันโดดเด่นตลอดทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ โดยในฐานะผู้บูรณาการระบบสายการผลิตหลัก การได้รับรางวัลของ Comau สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนความร่วมมือระยะยาวที่ทั้งสองบริษัทได้สร้างขึ้นร่วมกัน

Comau ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรหลักในการจัดหาและดำเนินการติดตั้งสายการประกอบระบบอัตโนมัติ โดยส่งมอบโครงการแล้วเสร็จในปี 2564 แม้ต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทายและกรอบเวลาการดำเนินงานที่จำกัด แต่ทีมงานของ Comau ก็สามารถรับประกันการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงและตรงตามกำหนดเวลาได้ ด้วยการประสานงานด้านทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการหน้างานอย่างใกล้ชิด การดำเนินงานดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการจนเข้าสู่ระดับการผลิตตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มการผลิต สายการผลิตดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและให้ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ ระบบนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือและความสามารถในการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้ Horse Powertrain สามารถปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ ความยืดหยุ่นดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตครบ 3 ล้านชุดได้สำเร็จ

รางวัลดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่าง Comau และ Horse Powertrain ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติระดับโลกเข้ากับศักยภาพในการส่งมอบงานที่แข็งแกร่งในท้องถิ่น Comau ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นเลิศด้านการผลิต พร้อมสนับสนุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

SOURCE Comau

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