COMAU RAIH "OUTSTANDING PARTNER AWARD" KETIKA HORSE POWERTRAIN RAIKAN PENCAPAIAN 3 JUTA TRANSMISI

SHANGHAI, 20 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Horse Powertrain terus mencatat momentum dalam pasaran transmisi global selepas mencapai pencapaian pengeluaran utama pada awal tahun ini di kilangnya di Changxing, dengan transmisi 7DCT ke-3 juta keluar dari barisan pengeluaran. Pencapaian itu diraikan dalam satu majlis yang dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Matias Giannini, barisan pengurusan kanan dan rakan kongsi utama.

Dalam majlis tersebut, Comau menerima "Core Partnership • Outstanding Partner Award" (Rakan Kongsi Teras • Anugerah Rakan Kongsi Cemerlang) sebagai pengiktirafan terhadap prestasi cemerlangnya sepanjang kitaran hayat projek. Sebagai peneraju integrasi barisan pengeluaran, pengiktirafan yang diterima Comau itu menyerlahkan kepercayaan kukuh antara kedua-dua syarikat serta kerjasama jangka panjang yang telah terjalin.

Comau bertindak sebagai rakan kongsi utama bagi barisan pemasangan automatik, dengan projek itu disiapkan pada 2021. Meskipun berdepan keadaan pasaran yang mencabar dan jadual yang ketat, pasukan Comau memastikan projek disiapkan mengikut jadual dengan kualiti yang tinggi menerusi penyelarasan sumber yang cekap dan pengurusan di tapak. Pelaksanaan itu memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan peningkatan pengeluaran projek berkenaan.

Sejak pengeluaran bermula, barisan itu telah memberikan prestasi yang stabil dan konsisten. Direka untuk menawarkan kebolehpercayaan dan kebolehskalaan, sistem berkenaan membolehkan Horse Powertrain melaraskan kapasiti pengeluaran berdasarkan permintaan pasaran. Fleksibiliti itu menjadi faktor utama dalam mencapai pencapaian tiga juta unit tersebut.

Anugerah itu memperkukuh hubungan strategik antara Comau dan Horse Powertrain. Dengan menggabungkan kepakaran automasi global dan keupayaan pelaksanaan tempatan yang kukuh, Comau kekal komited untuk memacu kecemerlangan pembuatan serta menyokong pengeluaran berkecekapan tinggi di seluruh industri.

SOURCE Comau