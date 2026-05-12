Daripada Hampas Kopi kepada Pengurangan Karbon: Master Concept dan Geotab Rangka Semula Kecekapan Logistik di Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Mampukah rahsia pengangkutan yang lebih menguntungkan ditemui dalam secangkir kopi?

Master Concept, firma perunding teknologi awan dan transformasi digital yang terkemuka, baru-baru ini menganjurkan "Brewing Efficiency: Coffee, Carbon, and Better Fleets" di The Next Door of Little Eden Succulents. Acara eksklusif ini menghimpunkan pemimpin logistik Malaysia untuk meneroka persimpangan antara AI geospatial, telematik dan tanggungjawab terhadap alam sekitar yang diakhiri dengan bengkel kitar tinggi kopi secara amali yang unik.

Speakers and logistics leaders gather for a group photo following the workshop at "Brewing Efficiency: Coffee, Carbon, and Better Fleets," hosted by Master Concept in partnership with Google Maps Platform and Geotab.

"Sekiranya kita ingin membina masa depan yang lebih baik untuk pengangkutan, kita harus membangunkannya pada titik yang mempertemukan pemandu, pemikir dan pencetus idea," kata Athena Wong, Pengarah Serantau Penyelesaian Geospatial di Master Concept semasa pembukaan acara.

Masa Depan Mobiliti: Cekap dan Lestari

Ketika Malaysia memperhebat komitmen ESG, sektor logistik berdepan dengan tekanan untuk mencapai penyahkarbonan. Master Concept, dengan kerjasama peneraju IoT global Geotab, menunjukkan bagaimana pandangan dipacu data dapat mendorong operasi yang lebih padu dan lebih hijau.

Sesi tersebut mengetengahkan bagaimana Google Maps Platform merevolusikan "dunia luar". Dengan memanfaatkan pemetaan dipacu AI—termasuk imejan lokasi, keadaan jalan raya dan navigasi pemandu—perniagaan dapat mengemudi persekitaran dengan tahap kejelasan yang belum pernah dicapai sebelum ini.

Bagi melengkapkan tujuan ini, Geotab memaparkan pemahaman kenderaan melangkaui penjejakan GPS standard. Dengan memantau kecekapan bahan api, kesihatan enjin dan keselamatan pemandu, perniagaan dapat beralih daripada pengurusan reaktif kepada pengurusan proaktif. Secara bersama, alat-alat ini membolehkan pengangkutan mengoptimumkan laluan dan mengurangkan penggunaan bahan api dengan ketara.

"Kecekapan dan kelestarian merupakan dua perkara berbeza yang amat berkait rapat," tambah Athena. "Melalui AI, kami memberikan 'kuasa terbesar' kepada pengurus pengangkutan untuk melihat dengan tepat aspek yang menyebabkan jejak karbon mereka meningkat dan bajet dibazirkan. Kita sedang melangkah ke arah masa depan yang mana setiap kilometer yang dipandu dihasratkan, lestari dan menguntungkan."

Kelestarian Dilaksanakan bersama Zero Waste Malaysia

Acara tersebut mengambil pendekatan praktikal apabila peserta meninggalkan papan pemuka digital untuk menyertai bengkel yang dipimpin oleh Zero Waste Malaysia. Peserta menilai semula konsep 'sisa' dengan mengitar tinggi hampas kopi terpakai menjadi penyahbau loket kereta. Bengkel tersebut mengetengahkan mesej teras: Pengoptimuman adalah tentang menggunakan semula apa yang dibazirkan ketika ini. Sebagaimana hampas kopi dapat menjadi produk bernilai tambah, 'perbatuan yang dibazirkan' dan 'masa melahu' juga boleh ditukar menjadi keuntungan dan kredit karbon melalui teknologi yang tepat.

Master Concept kekal komited untuk memacu masa depan digital dan lestari Malaysia dengan menyediakan alat serta kepakaran untuk perniagaan mengemudi landskap mobiliti yang terus berkembang.

