Daripada penyanyi legenda hingga generasi baharu, "Singer 2026" hangatkan pentas China dengan muzik tanpa sempadan

CHANGSHA, China, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Musim terbaharu "Singer 2026" yang kini disiarkan di Hunan TV dan Mango TV menampilkan barisan artis antarabangsa paling mantap dalam sejarah program tersebut.

Sebagai antara bintang yang sinonim dengan siri "Singer", Jessie J kembali pada musim ini sebagai penyanyi sensasi yang menjuarai carta. Menerusi persembahan lagu "My Way" dan "California", beliau memukau penonton dengan vokal bertenaga serta peralihan nada yang lancar dan mengagumkan.

Selepas itu, John Legend, yang digelar "Godfather of Soul Music", membuat penampilan sulung di pentas The Singer. Sebagai pemuzik yang memiliki pencapaian EGOT Grand Slam, beliau mempersembahkan lagu-lagu klasik "All of Me" dan "Imagine". Vokalnya yang hangat dan kaya, dipadankan dengan iringan piano yang penuh penghayatan, berjaya menyentuh hati para juri di studio serta puluhan ribu penonton dalam talian.

Selain barisan legenda terkenal, musim ini turut menampilkan tiga penyanyi antarabangsa generasi baharu. Penyanyi Amerika, Stanaj, membuat penampilan sulung sebagai artis jemputan menerusi lagu asal "Romantic", sebuah karya bertenaga yang menggabungkan elemen R&B dan muzik elektronik, sekali gus menyerlahkan vokal pop Amerika yang autentik.

Penyanyi Malaysia, Azora Chin, yang juga membuat penampilan sulung, menggabungkan gaya penceritaan yang halus dengan kehebatan vokalnya. Beliau mempersembahkan pelbagai genre muzik dengan penuh yakin, daripada balada atmosfera "March" kepada lagu penuh tenaga "As a Monster", manakala "Grandma's Words" menonjol sebagai karya paling menyentuh perasaan dan paling memberi impak sepanjang musim ini.

Penyanyi muda Britain kelahiran era 2000-an, Elliot James Reay, pula membuat penampilan sulung di China sebagai penyanyi pengganti. Dalam pusingan kelayakan baru-baru ini, beliau mara ke peringkat "King of Songs Sprint Month" hasil persembahan "Skyfall" yang menampilkan produksi berskala besar dan impak vokal yang luar biasa.

Berilah tumpuan kepada Hunan TV dan Mango TV untuk menyaksikan pertembungan hebat bakat muzik dari seluruh dunia di pentas China.

SOURCE Hunan TV