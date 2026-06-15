Ddrops® Menyokong Gaya Hidup Aktif Kanak-kanak dan Pertumbuhan Sihat di Aqua Champs League Fest 2026 Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 15 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ddrops®, jenama kesihatan keluarga dan suplemen pemakanan dari Kanada, telah menyertai Aqua Champs League Fest 2026 (ACLF 2026) di Malaysia sebagai penaja sokongan, sekali gus mengukuhkan komitmennya terhadap pertumbuhan sihat kanak-kanak melalui gaya hidup aktif, rutin keluarga yang positif dan pemakanan harian yang mudah diamalkan.

Ddrops® x Aqua Champs League Fest 2026 Malaysia

Dianjurkan oleh Parenthood dan Swimin12, ACLF 2026 menghimpunkan perenang muda, ibu bapa, jurulatih dan rakan komuniti dalam satu acara yang menggabungkan pertandingan renang belia, aktiviti kekeluargaan dan program berteraskan kesihatan. Acara tersebut menggalakkan kanak-kanak untuk kekal aktif, membina keyakinan di dalam air dan menikmati manfaat penyertaan dalam sukan secara berstruktur dalam persekitaran komuniti yang menyokong.

"Di Ddrops®, kami percaya pertumbuhan sihat bermula dengan tabiat kecil yang diamalkan oleh keluarga setiap hari," kata jurucakap Ddrops®. "Sama ada kanak-kanak berenang, belajar, bermain atau membesar melalui setiap peringkat zaman kanak-kanak, mereka memerlukan sokongan yang dapat disepadukan secara semula jadi dalam kehidupan keluarga. ACLF 2026 merupakan inisiatif yang kami banggakan untuk disokong kerana ia menggalakkan kanak-kanak kekal aktif, membina keyakinan diri dan mengembangkan tabiat kesihatan yang positif dengan cara yang menyeronokkan dan bermakna."

Sepanjang acara berlangsung, keluarga yang hadir mengunjungi reruai Ddrops® untuk mendapatkan maklumat mengenai pemakanan kanak-kanak dan cara praktikal untuk menyokong kesejahteraan harian di rumah. Ibu bapa berkongsi pelbagai kebimbangan biasa berkaitan pertumbuhan kanak-kanak, kesihatan tulang, imuniti, tabiat memilih makanan yang cerewet dan kesukaran mengekalkan rutin pengambilan suplemen secara konsisten. Cabaran ini menjadi lebih ketara apabila kanak-kanak sensitif terhadap rasa, tekstur atau menghadapi kesukaran menelan tablet.

Dikenali melalui pendekatan "Just One Drop" untuk suplemen vitamin D, Ddrops® menawarkan formulasi cecair yang mudah digunakan bagi memudahkan pengambilan nutrisi harian dan boleh ditambah ke dalam makanan atau minuman tanpa menambah kerumitan kepada rutin harian keluarga yang sibuk.

Sebagai sebahagian daripada acara tersebut, Ddrops® menaja Hadiah Utama Champions Challenge, dengan menghadiahkan bekalan produk pemakanan Ddrops® selama setahun kepada sebuah keluarga pemenang bagi menyokong perjalanan kesejahteraan harian mereka.

Penyertaan Ddrops® dalam ACLF 2026 hadir seiring dengan satu pencapaian penting bagi jenama ini. Produk Ddrops® Kids Liquid Algae Calcium baru-baru ini menerima anugerah "Suplemen Kalsium Cecair Terbaik untuk Kanak-kanak" dalam Parenthood Parents' Choice Awards 2026, mencerminkan peningkatan kepercayaan pengguna terhadap penyelesaian pemakanan mesra kanak-kanak yang menggabungkan kemudahan penggunaan, rasa yang sesuai dan sokongan kesejahteraan harian.

Ketika semakin banyak keluarga di Malaysia dan Asia Tenggara mengamalkan gaya hidup aktif serta memberi perhatian kepada penjagaan kesihatan pencegahan, Ddrops® terus komited untuk menyokong ibu bapa melalui penyelesaian pemakanan berasaskan sains dan mesra keluarga yang membantu kanak-kanak membina asas kukuh untuk kesihatan dan kesejahteraan sepanjang hayat.

SOURCE Ddrops®