Ddrops® Menyokong Pertumbuhan Sihat Kanak-Kanak di Hari Sukan Dripping Colours Montessori -- Setiap Langkah ke Arah Masa Depan Lebih Sihat

KUALA LUMPUR, Malaysia, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Ddrops® telah mengambil bahagian dalam Hari Sukan tahunan yang dianjurkan oleh Dripping Colours Montessori pada 18 April 2026, mengukuhkan komitmennya untuk menyokong pertumbuhan sihat kanak-kanak melalui gaya hidup aktif dan pemakanan yang betul.

Memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun, Dripping Colours Montessori mengintegrasikan prinsip Montessori yang menekankan pembelajaran kendiri, penerokaan secara praktikal dan pembangunan holistik. Hari Sukan ini memperluaskan pembelajaran melangkaui bilik darjah, menggalakkan kanak-kanak membina kekuatan fizikal, keyakinan dan daya tahan melalui pergerakan dan permainan.

Peringkat awal zaman kanak-kanak merupakan fasa pertumbuhan yang kritikal, di mana pemakanan yang betul memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan tulang, fungsi imun dan kesejahteraan keseluruhan. Nutrien seperti vitamin D dan A adalah penting untuk membantu kanak-kanak kekal aktif dan terlibat dalam pengalaman pembelajaran harian mereka.

Selaras dengan falsafah ini, Ddrops® menawarkan pendekatan mudah untuk suplemen harian. Format "satu titis sehari" menyediakan cara yang mudah dan berkesan bagi keluarga untuk membekalkan nutrien penting, termasuk vitamin A dan D3, bagi menyokong penyerapan kalsium, kesihatan imun dan kesihatan mata.

Sepanjang acara tersebut, Ddrops® berinteraksi dengan keluarga melalui aktiviti interaktif dan pemberian hadiah terpilih, membantu ibu bapa memahami dengan lebih baik cara menggabungkan sokongan pemakanan ke dalam rutin harian.

Berasal dari Kanada, Ddrops® terkenal dengan formulasi bersihnya yang bebas daripada gula tambahan, bahan pengawet, pewarna tiruan dan alergen biasa.

Sebagai jenama yang paling disyorkan oleh pakar pediatrik di Kanada, Ddrops® disokong oleh pelbagai pensijilan antarabangsa termasuk Mom's Choice Award, GMP, NPN, NSF, SGS, USDA Organic, Pensijilan NPRA dan HMA Halal, sekali gus menegaskan komitmennya terhadap kualiti dan keselamatan.

Rangkaian Vitamin A & D3 telah dinamakan "Best Liquid Vitamin A & D3 Supplement" di Motherhood Choice Awards 2025, manakala rangkaian Vitamin D3 menerima pengiktirafan "Best Family Vitamin D Supplement" pada 2024.

Seiring Ddrops® terus berkembang di seluruh Asia Tenggara, syarikat ini kekal fokus dalam menyediakan penyelesaian pemakanan yang selamat, mudah dan berkualiti tinggi, menyokong keluarga dalam membina asas kukuh bagi perkembangan sihat kanak-kanak.

SOURCE Ddrops®