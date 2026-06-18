Drama Pendek China The Lady from the Northeast Season 2 Raih Populariti di Malaysia, Tonjolkan Pertukaran Budaya China-Malaysia yang Menarik

KUALA LUMPUR, Malaysia, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, The Lady from the Northeast Season 2, terbitan label drama pendek terkemuka China, Heard Island, telah ditayangkan secara rasmi. Siri ini meneruskan kisah cinta rentas sempadan antara Qian Xiaohui, gadis dari Timur Laut China, dan Zhou Hexuan, anak lelaki keluarga kaya dari Malaysia, yang bermula dalam musim pertama. Siri drama ini merupakan drama pendek skrin menegak pertama yang mempunyai kaitan mendalam dengan Malaysia, menampilkan banyak elemen Malaysia yang autentik. Tambahan pula, watak utama lelaki dilakonkan oleh pelakon Malaysia, Kevin Ye!

Musim pertama The Lady from the Northeast memperoleh lebih 3 bilion tontonan dalam bulan pertama tayangannya, memenangi Anugerah Komunikasi Antarabangsa di Festival Drama Pendek Antarabangsa Macau, manakala pelakon utama Kevin menerima Anugerah Bintang Paling Berpotensi. Dalam tempoh hanya lima hari tayangan perdananya, musim kedua sudahpun melepasi 100 juta dalam indeks populariti dan 1 bilion tontonan di China, selain turut mencetuskan perbincangan hangat di platform luar negara termasuk YouTube, TikTok dan FlickReels.

The Lady from the Northeast Season 2 berkisarkan kisah Xiaohui yang membawa Hexuan dan seluruh keluarganya pulang ke Timur Laut China untuk majlis perkahwinan mereka. Perbezaan budaya antara China dan Malaysia diterjemahkan kepada babak dramatik yang sarat emosi. Ibu mentua dari Malaysia berjalan keluar dari Lapangan Terbang Shenyang memakai kot bulu 'mink', berpeluh-peluh akibat cuaca panas; di pasar pagi, beliau pada mulanya tidak menyukai makanan ringan yang berminyak dan masin, namun akhirnya jatuh cinta dengan makanan tersebut, malah ingin memujuk pemilik gerai sarapan itu dengan menawarkan gaji tahunan berjuta-juta dolar. Jalan cerita ini berjaya membangkitkan rasa ingin tahu dalam kalangan ramai penonton Malaysia terhadap Timur Laut China—keinginan utama mereka adalah untuk berkunjung ke Timur Laut China bagi mencuba hidangan stew periuk besi panas dan juga merasai sendiri rawatan skrub mandi awam yang terkenal.

Siri The Lady from the Northeast turut menggabungkan secara bersahaja pelbagai elemen budaya Malaysia bagi membolehkan penonton tempatan melihat refleksi kehidupan mereka sendiri melalui gelak ketawa, lalu mencetuskan resonans emosi dan identiti budaya yang meluas. Umpamanya, watak pelakon utama lelaki berjalan tanpa alas kaki sebaik sahaja dia masuk ke dalam rumah dan menawarkan makanan ringan Malaysia yang unik dan teh tarik kepada watak utama wanita. Dalam musim pertama, upacara yusheng "lo hei" semasa Tahun Baharu Cina dalam kalangan masyarakat Cina Malaysia serta busana tradisional Nyonya yang unik dan elegan, turut membuatkan penonton China benar-benar menghargai daya tarikan unik budaya Cina Nanyang.

Pelakon Malaysia Kevin (Ye Wen) menonjol menerusi kemahiran lakonan yang santai dan semula jadi. Semasa penggambaran, beliau aktif mempelajari dialek Timur Laut China dan mampu menyebut dengan lancar frasa seperti "gan ha ne" (apa yang sedang kamu lakukan?). Pelakon veteran TVB Hong Kong Michelle Ye membawakan watak ibu mentua dari Malaysia yang berubah daripada seorang matriark kaya yang dihormati kepada wanita yang belajar mengukus pau dan menjahit seluar kapas—ikatan emosi ibu dan anak lelaki yang dipaparkan memberi kesan emosi yang sangat kuat kepada penonton Malaysia dan juga penonton China. Drama ini memanfaatkan ikatan kekeluargaan yang penuh kasih sayang untuk mengatasi perbezaan wilayah, sekali gus menjadi penanda aras yang sangat baik bagi pertukaran silang budaya serta kerjasama dalam industri filem dan televisyen antara China dan Malaysia.

Drama ini menjalani penggambaran sepenuhnya di lokasi bertempat di Shenyang. Kekayaan daya tarikan Timur Laut China mencetuskan rasa ingin tahu yang tinggi dalam kalangan penonton luar negara mengenai stew periuk besi, pasar pagi dan rawatan skrub mandian awam. Ramai penonton Malaysia sudah tidak sabar-sabar menantikan musim seterusnya: "Datanglah buat penggambaran di Malaysia!" "Kami mahu melihat Xiaohui membuka rangkaian restoran stew periuk besi di Malaysia!"

SOURCE Heard Island