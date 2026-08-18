Envision Energy เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งชาติในฟิลิปปินส์ เสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและบริการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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Envision Energy

18 Aug, 2026, 16:37 CST

บาตังกัส, ฟิลิปปินส์, 18 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Envision Energy ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสีเขียว เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งชาติในฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นและความสามารถในการให้บริการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ ศูนย์แห่งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ Envision ต่อภาคพลังงานหมุนเวียนของประเทศ พร้อมเสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานเพื่อระบบพลังงานแห่งอนาคตที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นทั่วฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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ศูนย์กระจายสินค้าแห่งชาติในฟิลิปปินส์มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ Envision Energy สำหรับการจัดเก็บและจัดการชิ้นส่วนกังหันลมหลัก รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดกลางและขนาดเล็ก ศูนย์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในสถานที่ด้วยการปรับปรุงความพร้อมของชิ้นส่วน จึงตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมประสิทธิภาพของโครงการอันน่าเชื่อถือ โดยสนับสนุนโครงการกังหันลมหลายโครงการของ Envision ทั่วประเทศ

ศูนย์แห่งนี้ช่วยประหยัดเวลาในการจัดส่ง ลดการพึ่งพาการขนส่งข้ามพรมแดน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการจัดวางคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญให้ใกล้กับสถานที่ตั้งโครงการมากขึ้น ความสามารถเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของโครงการและความล่าช้าในการบำรุงรักษา พร้อมมอบการสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อันรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้แก่ลูกค้า

การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งชาติในฟิลิปปินส์เป็นการขยายเครือข่ายบริการและโลจิสติกส์ระดับโลกของ Envision Energy ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของความสามารถในการให้บริการระหว่างประเทศด้วยการผสานการประสานงานทรัพยากรระดับโลกเข้ากับการจัดวางคลังสินค้าในท้องถิ่น ทั้งนี้ ศูนย์ในฟิลิปปินส์จะทำงานควบคู่ไปกับเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศของบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยการตอบสนองในท้องถิ่นที่รวดเร็วขึ้นและบริการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อันน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  

"เนื่องจากการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนปรับตัวขึ้นทั่วฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบพลังงานจึงไม่เพียงแค่ต้องการเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเท่านั้น หากยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้และเครือข่ายบริการซึ่งตอบสนองได้ดี เพื่อการันตีว่าสินทรัพย์พลังงานสะอาดจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในระยะยาว ศูนย์กระจายสินค้าแห่งชาติในฟิลิปปินส์ของเรานำส่วนประกอบที่สำคัญต่าง ๆ อีกทั้งความสามารถในการบริการเข้าใกล้โครงการและลูกค้ามากขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพการจัดส่งและเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานระยะยาว Envision Energy กำลังช่วยรังสรรค์โครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการผสานระบบพลังงานแห่งอนาคตซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการดำเนินการในท้องถิ่นอันแข็งแกร่งและการสนับสนุนบริการระยะยาว" Edward Hou รองประธานอาวุโสและประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Envision Energy ทิ้งท้าย

SOURCE Envision Energy

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