Fair Finance Asia Gesa Bank Hentikan Pembiayaan Arang Batu di ASEAN dan Perkukuh Perlindungan Sosial

PHNOM PENH, Kemboja, 6 Ogos 2026/PRNewswire/ -- Fair Finance Asia (FFA) dan Influencing Just Energy Transition in the ASEAN (I-JET) menggesa pihak bank dan pelabur untuk menghentikan pembiayaan bagi pengembangan arang batu serta memperkukuh perlindungan sosial.

Dalam satu laporan baharu, Phasing out Coal, Phasing in Justice: Roadmap for Financing a Responsible Regional Coal Phase-out in Asia, FFA dan I-JET menilai landskap peralihan di Kemboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Filipina dan Thailand, serta dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) secara lebih meluas.

Fair Finance Asia and Influencing Just Energy Transition in the ASEAN (July 2026), Phasing out coal, phasing in justice: Roadmap for financing responsible regional coal phase-out in Asia.

Meskipun negara-negara anggota ASEAN telah memperkenalkan moratorium arang batu, mengemas kini Nationally Determined Contributions, memperkenalkan pelan penutupan awal loji kuasa arang batu, taksonomi hijau dan penentuan harga karbon, laporan tersebut mendapati bahawa kesemua usaha ini masih belum mencukupi untuk mencapai laluan sasaran 1.5°C selaras dengan Perjanjian Paris.

Sekatan terhadap pembiayaan arang batu antarabangsa telah diperluas, namun pembiayaan masih diteruskan melalui pemberian pinjaman korporat dan aktiviti perlombongan huluan. Sementara itu, gas asli cecair (LNG) dianggap sebagai bahan api penghubung walaupun berdepan kos yang tinggi, ketidaktentuan harga, aset terkandas serta keterikatan terhadap bahan api fosil.

Bagi mencapai penghentian penggunaan arang batu secara berperingkat yang berwibawa dan adil, laporan itu mengesyorkan:

Tiada pembangunan arang batu baharu, termasuk untuk Kecerdasan Buatan (AI) dan kehendak digital.

Pelan penghentian secara berperingkat yang terikat dengan masa dan boleh dikuatkuasakan dengan sifar penggunaan arang batu tanpa kawalan pelepasan.

Penutupan kekal atau penukaran fungsi semua unit, dengan pemulihan tapak.

Penghentian pembiayaan arang batu, termasuk bagi penyelesaian palsu.

Komitmen peralihan adil yang mengikat.

Laporan itu turut menggesa pelaksanaan perlindungan sosial yang kukuh:

Sokongan pendapatan, pemahiran semula dan pekerjaan hijau yang layak untuk pekerja yang terjejas.

Penyertaan bermakna, izin maklum awal, bebas dan telus (FPIC) serta hak tanah yang terjamin bagi Masyarakat Orang Asli.

Dasar responsif terhadap gender.

Perlindungan ruang sivik serta pembela hak asasi manusia dan alam sekitar.

Bernadette Victorio, Ketua Program Fair Finance Asia, berkata: "Ujiannya bukan sekadar sama ada loji kuasa arang batu ditutup, tetapi sama ada peralihan tenaga dapat mengurangkan ketidaksamaan dengan melindungi hak serta melantangkan suara pekerja, komuniti, wanita dan Masyarakat Orang Asli."

Shubert Ciencia, Pengurus Program Energy Justice and ASEAN Influencing, Oxfam in Asia, berkata: "Pelan Tindakan bagi Kerjasama Tenaga ASEAN (APAEC) 2026-2030 menunjukkan hasrat ASEAN untuk mempercepat penyahkarbonan sambil mengekalkan keterjaminan tenaga. Negara-negara anggota kini perlu mengehadkan pelaburan dalam projek arang batu sedia ada dan melarang pembangunan projek baharu."

Victoria Fanggidae, Pengarah Eksekutif, The PRAKARSA, berkata: "Komitmen terhadap iklim tidak bermakna sekiranya aliran kewangan terus menyokong arang batu. Institusi kewangan Indonesia harus berhenti menyokong pengembangan arang batu, menyalurkan semula modal kepada tenaga boleh baharu serta menerapkan prinsip hak asasi manusia dan peralihan adil dalam keputusan pembiayaan."

Genalyn Arcayera-Aquino, Pengurus Program Economic Rights, Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services (IDEALS), berkata: "Insentif bahan api fosil tanpa pelan penghentian secara berperingkat yang jelas mewujudkan masalah 'ayam dan telur': kebergantungan kepada bahan api import mengekalkan kos elektrik pada paras yang tinggi serta melambatkan pembangunan industri tenaga boleh baharu domestik."

Yuki Tanabe, Pengarah Program, Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), berkata: "Kerajaan perlu menggalakkan penutupan awal loji kuasa arang batu menerusi peraturan alam sekitar yang lebih ketat dan cukai yang lebih tinggi ke atas penjanaan tenaga arang batu."

Baca laporan: bit.ly/4wsaWt7

Maklumat perhubungan media:

Kyle Cruz

Pengurus Pengaruh dan Kempen

Fair Finance Asia

[email protected]

Shubert Ciencia

Pengurus Program Energy Justice and ASEAN Influencing

Oxfam in Asia

[email protected]

Latar Belakang Fair Finance Asia

FFA ialah rangkaian serantau bagi pertubuhan masyarakat sivil Asia yang berusaha untuk memastikan keputusan pembiayaan oleh institusi kewangan menghormati kesejahteraan sosial dan alam sekitar komuniti di tempat mereka beroperasi. Ketahui lebih lanjut: fairfinanceasia.org

Latar Belakang Influencing Just Energy Transition in ASEAN

I-JET ialah inisiatif pelbagai negara yang memajukan peralihan tenaga yang adil terhadap gender dan inklusif secara sosial. Ketahui lebih lanjut: https://x.com/ijet_project

SOURCE Fair Finance Asia