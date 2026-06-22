Festival of Marketing Asia umum penceramah ucaptama pembukaan bagi pentas utama, B2C dan B2B

Pemimpin pemasaran daripada Disney Cruise Line, Petronas dan Finmo akan mengetuai sesi ucaptama pembukaan di pentas utama serta trek B2C dan B2B Festival of Marketing Asia sempena penganjuran sulungnya di Kuala Lumpur. Penjimatan pendaftaran awal sebanyak AS$500 ditawarkan sehingga 10 Julai.

HONG KONG, KUALA LUMPUR, Malaysia dan SINGAPURA, 22 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Haymarket Media Asia, penerbit Campaign, hari ini mengumumkan penceramah ucaptama pembukaan bagi Festival of Marketing Asia (FoM Asia) yang julung kali diadakan pada 3 September 2026 di PARKROYAL COLLECTION Kuala Lumpur.

Berdasarkan pengumuman pelancarannya pada Jun lalu, ini merupakan satu pencapaian penting bagi edisi Asia pertama festival pemasaran terkemuka dari United Kingdom itu, yang telah menghimpunkan lebih daripada 1,000 pemasar setiap tahun. Penampilan sulungnya di Asia akan menghimpunkan lebih 300 pemasar B2B dan B2C dalam satu hari penuh yang menampilkan kandungan berimpak tinggi merentasi pentas utama pada sebelah pagi dan dua pentas fokus pada sebelah petang yang didedikasikan kepada kecemerlangan B2C dan B2B.

Festival of Marketing Asia membezakan dirinya daripada acara tradisional menerusi sesi yang berasaskan kajian kes di setiap pentas, memastikan semua kandungan berasaskan contoh dunia sebenar dan aplikasi praktikal.

Kadar pendaftaran awal berakhir pada 10 Julai, menawarkan penjimatan sebanyak USD 500 bagi pas festival.

Ucaptama Pembukaan Pentas Utama: Disney Cruise Line

Pentas utama akan dibuka dengan ucaptama bertajuk "Logic in marketing makes you right, but magic makes you remembered," (Logik dalam pemasaran menjadikan anda betul, tetapi magis membuatkan anda dikenang) yang akan disampaikan oleh Disney Cruise Line, yang baru-baru ini menyambut ketibaan Disney Adventure, kapal pertama dalam armadanya yang berpangkalan di Asia.

Sesi ini akan meneroka bagaimana Disney Cruise Line menghidupkan penceritaannya melalui pengaktifan yang dirancang secara teliti dan pendekatan pemasaran yang kreatif. Daripada inisiatif berimpak tinggi yang menghasilkan keputusan bermakna kepada kerjasama yang relevan mengikut rantau di seluruh Asia yang meningkatkan keterlihatan jenama serta memperkukuh kesedaran terhadap jenama dan penawaran baharu, setiap usaha tersebut berteraskan pengalaman percutian pelayaran ikonik Disney Cruise Line.

Ucaptama Pembukaan B2C: Petronas Lubricants International

Bruno Bechtlufft, Ketua Pemasaran, Khidmat Pelanggan dan Kecemerlangan Komersial – Asia di Petronas Lubricants International, akan membuka pentas B2C dengan pembentangan bertajuk "Designing for human states: beyond the customer journey."

Sesi tersebut mencabar konsep tradisional corong pelanggan linear, dengan berhujah bahawa pelanggan tidak lagi bergerak melalui laluan yang boleh diramal. Sebaliknya, Bechtlufft akan meneroka bagaimana jenama boleh mereka bentuk pengalaman berdasarkan perubahan emosi, niat dan konteks kehidupan sebenar untuk mewujudkan hubungan pelanggan yang lebih mendalam serta nilai jangka panjang.

Sebagai pemimpin pemasaran berpengalaman luas di rantau Asia Pasifik, Bechtlufft telah bersama Petronas Lubricants International sejak 2013 dan memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan jenama serta penguasaan pasaran.

Pembentangannya akan meneroka bagaimana mereka bentuk pengalaman berdasarkan keadaan emosi dan kontekstual, mengenal pasti pencetus tingkah laku di luar pemetaan perjalanan pelanggan tradisional, serta membina pengalaman pelanggan yang adaptif yang mencerminkan kerumitan dunia sebenar.

Ucaptama Pembukaan B2B: Finmo

Mansi Chopra, Ketua Pegawai Pemasaran di Finmo, akan membuka trek B2B dengan sesi bertajuk "From marketing to growth architecture: the new mandate for B2B leaders."

Sesi ini membincangkan perubahan peranan pemasar B2B yang kini semakin dijangka mempengaruhi hasil, saluran jualan dan pertumbuhan pelanggan melangkaui fungsi komunikasi tradisional. Chopra akan meneroka bagaimana pemimpin pemasaran boleh beralih menjadi arkitek pertumbuhan dengan menyelaraskan jenama, jualan dan pengalaman pelanggan.

Chopra merupakan pemimpin pemasaran fintech dengan pengalaman selama 15 tahun merangkumi media, pembayaran dan SaaS, dan telah dinamakan sebagai salah seorang daripada Top 30 Fintech Marketers oleh Fintech Marketing Hub pada tahun 2025.

Beliau akan meneliti bagaimana peranan pemasaran B2B sedang berubah, mengapa kepimpinan pertumbuhan memerlukan penyelarasan rentas fungsi, dan bagaimana CMO moden boleh menghubungkan pembinaan jenama dengan impak perniagaan yang boleh diukur.

Bilik Lembaga CMO

FoM Asia turut menampilkan Bilik Lembaga CMO eksklusif — sesi tertutup berdasarkan jemputan sahaja yang membolehkan pemimpin pemasaran kanan terlibat dalam perbincangan terbuka dan tidak direkodkan mengenai strategi, inovasi dan impak pasaran. Sesi ini dianjurkan dengan kerjasama mediasense sebagai Rakan Pengetahuan CMO.

Penceramah Disahkan Diumumkan

FoM Asia telah memperkenalkan kumpulan pertama penceramah yang disahkan, menghimpunkan beberapa pemimpin pemasaran paling berpengaruh di rantau ini, pembina jenama dan pakar pengalaman pelanggan. Senarai yang semakin berkembang ini mencerminkan komitmen acara tersebut untuk mengetengahkan pemikiran inovatif, pandangan praktikal dan strategi transformatif merentasi pemasaran B2B dan B2C.

Akan Berucap di Pentas Utama:

Matteo Frigerio, Ketua Pegawai Pemasaran, Agoda

Luca Destefanis, Naib Presiden Pemasaran, Kempen dan Digital, Kyndryl

Sudesh Thevasenabathy, Ketua Keterangkuman, Manulife

Nafees Khundker, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Muslim Pro

Esther Tan, Pengarah Global Pemasaran & E-Dagang, Plaza Premium Group

Rica Facundo, Editor Urusan, WARC APAC

Trek B2C

Cynthia Seow, Pengarah, Pengalaman Pelanggan & Digital, Astro

Lolitta Suffian, Naib Presiden Kanan – Pengalaman Pelanggan, Bank Simpanan Nasional

Sangeet Singh, Ketua Pemasaran, SEA, GoPro Inc.

Stella Tan, VP dan Ketua, Acara, Jenama dan Pemasaran Segmen, Income Insurance

Saurabh Mathur, Ketua, Pengalaman Pelanggan dan Pemasaran Digital, Income Insurance

Sarvesh Sahni, Pengarah Pemasaran – Penjagaan Kulit & Kesihatan Wanita, AMENA (Asia, Eropah, Timur Tengah dan Afrika), iNova Pharmaceuticals

Bruno Bechtlufft, Ketua Pemasaran, Khidmat Pelanggan dan Kecemerlangan Komersial – Asia, Petronas Lubricants International

Dinali Rajapakse, Ketua Jenama, Uber Eats Sri Lanka

Janine Diaz, Ketua Global Prestasi Media, APeC, Volvo Cars Corporation

Trek B2B

Pooja Chhabria, Naib Presiden Pemasaran APAC, Adyen

Nicolas Bargas, Pengarah Omnichannel & Komunikasi Pemasaran, BD

Mansi Chopra, Ketua Pegawai Pemasaran, Finmo

Nishita Lalvani, Ketua Pegawai Pemasaran (F), IFS Capital Limited

Nicholas Braman, Pengarah Pemasaran APJ, Kyriba

Robin Kong, Pengarah Pemasaran Serantau, APJ, Yubico

Yong Yau Goh, Pemimpin Global Jenama & Pemasaran | Bekas CMO Fintech dan Kesejahteraan

(Lebih ramai penceramah akan diumumkan dalam beberapa minggu akan datang.)

"Susulan minat yang kukuh sejak pengumuman kami pada Jun, jelas bahawa para pemasar di Asia dahagakan sesuatu yang berbeza. Barisan penceramah ini — merangkumi B2B, B2C dan segala-galanya di antaranya — adalah jawapan kami. Kami menghimpunkan individu yang benar-benar membentuk masa depan pemasaran, bukan sekadar bercakap mengenainya," kata Atifa Silk, Pengarah Urusan, Haymarket Media Asia.

"Salah satu perkara yang paling mengujakan kami ialah bagaimana trek B2B dan B2C saling melengkapi antara satu sama lain. Seorang pemasar B2C yang menghadiri sesi B2B Chopra akan pulang dengan perspektif baharu tentang pertumbuhan. Seorang pemasar B2B yang menghadiri sesi Bechtlufft pula akan menilai semula bagaimana mereka bentuk pengalaman berdasarkan tingkah laku manusia. Persilangan idea itulah yang mencipta keajaiban sebenar," tambah Jaime Ng, Pengarah Acara, Festival of Marketing Asia.

Maklumat Acara

Acara: Festival of Marketing Asia 2026

Tarikh: 3 September 2026

Lokasi: PARKROYAL COLLECTION Kuala Lumpur

Tarikh akhir pendaftaran awal: 10 Julai 2026

Pendaftaran: https://bit.ly/4vCcno5

Festival of Marketing Asia dengan sukacitanya mengumumkan PR Newswire sebagai rakan media rasmi bagi acara 2026.

Bagi pertanyaan media, permohonan temu bual atau pas media, sila hubungi:

Danika Wong

[email protected]

Pengurus Pemasaran Kanan

Haymarket Media Limited

Latar Belakang Festival of Marketing

Festival of Marketing merupakan salah satu acara terkemuka dunia untuk pemasar jenama, menggabungkan inspirasi dan aplikasi praktikal melalui ucaptama, kandungan pelbagai trek, bengkel dan sesi rangkaian yang dikurasi. Dilancarkan pada tahun 2013 di United Kingdom, Festival ini menghimpunkan ribuan pemasar daripada pelbagai industri setiap tahun untuk meneroka idea, teknologi dan strategi yang memacu impak perniagaan sebenar.

www.festivalofmarketingasia.com/

Latar Belakang Campaign Asia-Pacific

Campaign Asia-Pacific menyediakan pandangan yang tiada tandingan mengenai idea, hasil kerja dan personaliti yang membentuk industri komunikasi pemasaran. Dengan memupuk dialog yang terbuka dan jujur serta mengetengahkan inovasi yang mengubah industri, platform ini telah menjadi sumber rujukan yang amat penting bagi para profesional pemasaran di seluruh dunia.

www.campaignasia.com

Latar Belakang Haymarket Media Limited

Dengan lebih daripada 70 jenama peneraju pasaran dan kehadiran di pasaran utama seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Hong Kong SAR, Singapura dan India, Haymarket Media Group, syarikat induk kepada Campaign Asia-Pacific, komited untuk menyampaikan kandungan khusus dan pengalaman yang menghubungkan manusia serta komuniti di seluruh dunia.

www.haymarket.com

SOURCE Haymarket Media Asia