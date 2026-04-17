FinTechSpace ลงนาม MoU ร่วมกับ True Digital Park ของไทย โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีไต้หวันในงาน Money20/20 Asia
17 Apr, 2026, 15:24 CST
ไทเป, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Money20/20 Asia หนึ่งในงานฟินเทคชั้นนำของโลก เตรียมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21–23 เมษายนนี้ โดย FinTechSpace ศูนย์กลางนวัตกรรมฟินเทคชั้นนำของไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Supervisory Commission และ Taiwan Financial Services Roundtable จะนำคณะสตาร์ทอัพฟินเทคชั้นนำของไต้หวันจำนวน 8 รายเดินทางสู่ประเทศไทย ระหว่างการเดินทางเยือนครั้งนี้ FinTechSpace จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) อย่างเป็นทางการกับ True Digital Park (TDPK) ระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความร่วมมือฟินเทคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Money20/20 Asia: ยกระดับการบูรณาการระบบนิเวศไต้หวัน–ไทย
บริษัทฟินเทคจากไต้หวันจะได้รับโอกาสเข้าถึงศูนย์กลางของภูมิทัศน์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยโดยตรงผ่านความร่วมมือระหว่าง FinTechSpace และ TDPK นอกเหนือจากการเข้าร่วมงาน Money20/20 Asia แล้ว คณะผู้แทนยังมุ่งใช้เวทีดังกล่าวเป็นประตูเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายระหว่างระบบนิเวศฟินเทคของไต้หวันและไทย
Kate Lin รองผู้อำนวยการของ FinTechSpace เน้นย้ำว่า "ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการกำกับดูแล AI และความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับจุดแข็งของทีมฟินเทคไต้หวันด้านการกำกับดูแลและความปลอดภัยไซเบอร์ Money20/20 Asia เป็นเวทีที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและสร้างสัมพันธ์ที่มีความหมาย เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพไต้หวันสามารถสร้างฐานที่มั่นคงได้อย่างแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือที่มีโครงสร้างชัดเจน"
สามประเด็นสำคัญ สะท้อนศักยภาพเทคโนโลยีของไต้หวัน
ภายในงาน Money20/20 Asia และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสตาร์ทอัพไต้หวัน 8 รายจะร่วมนำเสนอแอปพลิเคชันชั้นนำในสามสาขาหลัก ได้แก่:
- เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแล: TOPPAN Security จะนำเสนอการยืนยันตัวตนแบบไร้รหัสผ่านและการจดจำใบหน้าด้วย AI (ISO 30107) พร้อมโซลูชันดิจิทัลไอดีและกระเป๋าเงินดิจิทัล ด้าน HiTRUST จะนำเสนอการรองรับมาตรฐาน EMV® 3-D Secure รวมถึงการยืนยันตัวตนแบบไร้รหัสผ่านบนพื้นฐาน FIDO2 และระบบตรวจจับการทุจริตด้วย AI ขณะที่ Turing Space จะสาธิตระบบนิเวศดิจิทัลไอดีและข้อมูลรับรองข้ามพรมแดนที่สร้างบนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้
- โซลูชันสำหรับองค์กร: AIFT จะเปิดตัวแพลตฟอร์มความปลอดภัย Generative AI อย่าง Vulcan ซึ่งมีฟีเจอร์การทดสอบการโจมตีด้วย AI การทดสอบแบบต่อต้าน และการป้องกันแบบเรียลไทม์ ขณะที่ Light Momentum จะนำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดความหน่วงต่ำพิเศษบน FPGA และโซลูชันประมวลผลสมรรถนะสูง ด้าน IHH จะนำเสนอโซลูชันวิดีโอสำหรับองค์กร รวมถึง Video KYC และระบบการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ
- เทคโนโลยีเพื่อความมั่งคั่ง: TradingValley จะนำเสนอ Growin ผู้ช่วยด้านการลงทุน AI ที่มอบกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะบุคคลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ขณะที่ Systemweb จะนำเสนอโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญด้านไอทีทางการเงินกว่า 30 ปี และสนับสนุนการดำเนินงานเบื้องหลังของสถาบัน
วันฟินเทคไต้หวัน 20 เมษายน – ที่กรุงเทพฯ
FinTechSpace จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 'Taiwan FinTech Day' ร่วมกับ True Digital Park ในวันที่ 20 เมษายน ภายใต้ซีรีส์ Show & Tell ของ True Digital Park โดยกิจกรรมพิเศษในธีม Taiwan FinTech ครั้งนี้จะรวบรวมสถาบันการเงินชั้นนำของไทย นักลงทุนร่วมลงทุน และพันธมิตรในระบบนิเวศ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับมืออาชีพ
งานนี้จะเน้นย้ำศักยภาพนวัตกรรมฟินเทคของไต้หวัน โดยมุ่งเน้นบริการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนวัตกรรมด้านสินทรัพย์ สะท้อนแรงขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นระหว่างระบบนิเวศฟินเทคของไต้หวันและไทย
ผู้ที่สนใจเข้าถึงระบบนิเวศฟินเทคของไต้หวัน โปรดติดต่อ Kate Lin รองผู้อำนวยการ ได้ที่ [[email protected]] เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
