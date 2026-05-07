FTI ยืนยันการสนับสนุนงาน IME 2026 ดันแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการผลิตอัจฉริยะระหว่างจีนและไทย
News provided byDEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd.
07 May, 2026, 15:11 CST
กรุงเทพฯ, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมเป็นองค์กรสนับสนุนงาน Intelligent Manufacturing Expo Southeast Asia 2026 (IME 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–24 กรกฎาคม 2569 ณ IMPACT Exhibition and Convention Center ฮอลล์ 5–6 ประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างภาคอุตสาหกรรมของจีนและไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การขยายตลาด ความร่วมมือทางอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
ในเดือนมีนาคม 2569 ทีมงานโครงการ IME จาก DEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd. ได้เดินทางเยือนประเทศไทยและจัดการประชุมเฉพาะทางร่วมกับ FTI โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในด้านการส่งเสริมงานแสดงสินค้า การจับคู่ทรัพยากรอุตสาหกรรม การจัดกลุ่มผู้เข้าชมระดับมืออาชีพ และความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญให้ IME 2026 กลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน
ในฐานะองค์กรอุตสาหกรรมระดับชาติที่มีอิทธิพลสูง FTI มีสมาชิกประกอบด้วย 48 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และอาหาร โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติของ FTI มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์เครื่องกลและระบบอัตโนมัติ พร้อมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ผ่านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การจับคู่ความต้องการซื้อขาย และการนำเสนอโซลูชันที่ตรงจุดแก่ผู้ผลิตในไทย
ด้วยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก FTI งาน IME 2026 จะได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในด้านการประชาสัมพันธ์ในประเทศ การจัดกลุ่มผู้เข้าชม และการจับคู่ผู้ซื้อ โดยอาศัยเครือข่ายขนาดใหญ่ของ FTI งานดังกล่าวจะเชื่อมโยงผู้ซื้อหลักของไทย บริษัทสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ เพื่อเปิดช่องทางเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการด้านการผลิตอัจฉริยะจากจีนในการเข้าสู่ตลาดไทยและอาเซียน ขณะเดียวกัน IME 2026 ยังจะช่วยให้ผู้ผลิตไทยเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อุปกรณ์อัจฉริยะ และโซลูชันดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาค ด้วยเวทีนี้ จีนและไทยจะสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการผลิตอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ เครื่องจักร CNC การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานใหม่ และอุปกรณ์ขั้นสูง
การเข้าร่วมของ FTI ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือด้านอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงทรัพยากร และอิทธิพลทางการตลาดของ IME 2026 พร้อมวางรากฐานสำคัญสำหรับการดำเนินงานระยะยาวของงานในประเทศไทย โดย IME 2026 จะยังคงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนิทรรศการนานาชาติระดับแนวหน้า เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า และการประสานงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างจีนและไทย รวมถึงช่วยสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในอาเซียน
เกี่ยวกับ IME
Intelligent Manufacturing Expo Southeast Asia 2026 (IME 2026) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–24 กรกฎาคม 2569 ณ IMPACT Exhibition and Convention Center ฮอลล์ 5–6 ประเทศไทย โดยจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ TRADE DEVELOPMENT BUREAU OF MINISTRY OF COMMERCE, PRC, DEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd.
และ Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. งานในปีนี้จะเน้นด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงอุปทานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงระดับโลกเข้ากับความต้องการของตลาดในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานดังกล่าวจะเป็นเวทีครบวงจรสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตในการสำรวจโซลูชันการผลิตขั้นสูง โดยนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เครื่องจักร CNC AI และหุ่นยนต์ พลังงาน วัสดุใหม่ และอื่น ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิต
https://www.imesea.com/th/
