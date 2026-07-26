GAC dan Chelsea FC Gabung Tenaga sebagai Rakan Jelajah Pramusim Rasmi di Hong Kong (China) dan Malaysia

HONG KONG, 26 Julai 2026 /PRNewswire/ -- GAC berbangga menjadi salah satu Rakan Jelajah Pramusim Rasmi Chelsea FC di Hong Kong (China) dan Malaysia. Kerjasama itu akan menyokong Pasukan Utama Lelaki Chelsea FC sepanjang kedua-dua persinggahan jelajah tersebut.

Sebagai salah sebuah kelab Liga Perdana Inggeris yang paling berjaya pada abad ke-21, Chelsea FC mempunyai kumpulan peminat global yang amat bersemangat. Jelajah pramusim ini menunjukkan kembalinya kelab tersebut ke rantau Asia-Pasifik, dengan Pasukan Utama Lelaki dijadualkan beraksi dalam beberapa perlawanan berprofil tinggi di Australia, Hong Kong (China), Indonesia dan Malaysia. Chelsea FC akan menentang gergasi Itali, Juventus di Stadium Kai Tak, Hong Kong pada 5 Ogos, sebelum berdepan juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru pada 9 Ogos. Kedua-dua perlawanan ini menyediakan platform yang menarik untuk GAC dan Chelsea FC berinteraksi dengan peminat bola sepak di seluruh rantau ini.

Sebagai sebuah syarikat yang tersenarai dalam Fortune Global 500, GAC terus mempercepat pengembangan globalnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Melalui kerjasama dengan kelab bola sepak terkenal termasuk Sydney FC (Australia), Deportivo Toluca (Mexico), Flamengo (Brazil) dan Millonarios (Colombia), GAC dapat meningkatkan lagi pengaruh jenama antarabangsanya.

Kerjasama ini turut disokong oleh kehadiran GAC yang semakin meluas di Hong Kong (China) dan Malaysia. Di Hong Kong, GAC menduduki tempat No.1 dalam pasaran kenderaan elektrik persendirian pada April 2026, manakala bahagian pasaran terkumpulnya melebihi 10% semasa separuh pertama tahun ini, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukan kepimpinannya dalam sektor kenderaan tenaga baharu bandar tersebut. Sementara itu, GS3 EMZOOM dan EMKOO, yang dipasang di peringkat tempatan di Malaysia menerusi pengeluaran CKD, terus mendapat pengiktirafan pasaran yang kukuh dalam kalangan pengguna tempatan.

GAC menyatakan bahawa kelajuan, minat dan semangat berpasukan yang diterapkan dalam bola sepak benar-benar selari dengan usaha jenama itu untuk memacu kecemerlangan serta komitmennya yang tidak berbelah bahagi untuk melangkaui jangkaan pelanggan. Melalui kerjasama dengan kelab bola sepak bertaraf dunia seperti Chelsea FC, GAC berhasrat untuk meningkatkan kehadiran jenamanya di seluruh rantau Asia-Pasifik dan seterusnya, sambil mempamerkan inovasi, kualiti serta komitmennya terhadap mobiliti yang lebih pintar. Memandang ke hadapan, GAC akan terus memperkukuh jejak globalnya melalui inovasi, kualiti dan kerjasama bagi menghasilkan penyelesaian mobiliti yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih mampan untuk pelanggan di seluruh dunia.

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