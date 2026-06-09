Glodon Mengetengahkan Kerjasama Global pada Sidang Kemuncak Kejuruteraan Digital 2026

SHENZHEN, China, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sidang Kemuncak Kejuruteraan Digital 2026, sebuah acara tahunan utama bagi transformasi digital dan pintar dalam industri pembinaan, telah diadakan di Shenzhen dari 29 hingga 31 Mei. Bertemakan "Embrace the Future: Co-Charting a New Blueprint for Industrial AI × BIM 2.0 in the Architecture, Engineering and Construction Industry" (Mendepani Masa Depan: Merangka Bersama Pelan Tindakan Baharu untuk AI Perindustrian × BIM 2.0 dalam Industri Seni Bina, Kejuruteraan dan Pembinaan), Sidang Kemuncak tersebut meneroka laluan praktikal untuk meningkatkan kecekapan, kualiti dan nilai sepanjang kitar hayat pembinaan.

Sidang Kemuncak tersebut menghimpunkan hampir 3,000 pemimpin industri, penggubal dasar, ahli akademik, eksekutif perniagaan dan pakar teknologi dari China, United Kingdom, Jepun, New Zealand, Finland, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia serta negara dan wilayah lain, sekali gus mencerminkan peranannya yang semakin meningkat sebagai platform antarabangsa untuk pertukaran industri.

Pada 29 Mei, Forum Antarabangsa mengenai Pembangunan Berkualiti Tinggi Perusahaan China yang Berkembang ke Pasaran Global menghimpunkan perusahaan pembinaan China untuk berkongsi pandangan dan meneroka laluan mampan bagi mencapai pertumbuhan antarabangsa. Meliputi aspek panduan dasar, pemerkasaan teknologi, perkhidmatan setempat dan kerjasama ekosistem, forum tersebut menonjolkan pendigitalan sebagai enjin utama untuk memperkukuh kehadiran di Asia Tenggara dan berkembang ke pasaran global.

Pada 30 Mei, Forum Pembinaan Pintar Global sulung menghimpunkan wakil daripada organisasi antarabangsa, badan profesional, universiti dan persatuan industri berdasarkan tema "How AI and BIM Can Create Real Value for the Construction Industry" ("Bagaimana AI dan BIM Dapat Mencipta Nilai Sebenar untuk Industri Pembinaan"). Perbincangan merangkumi aspek transformasi digital, kemahiran masa depan, inovasi yang bertanggungjawab, kemampanan dan kerjasama merentas pasaran.

Sepanjang Sidang Kemuncak itu, Glodon menandatangani Memorandum Persefahaman dengan Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) dan Construction Industry Authority of the Philippines (CIAP), sekali gus memperkukuh kerjasama dalam bidang pembinaan digital, aplikasi AI dan BIM, serta pembangunan keupayaan profesional.

Sidang Kemuncak tersebut turut menekankan peranan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dan Wilayah Pentadbiran Khas Macau China sebagai jambatan kerjasama industri antarabangsa. Glodon mempererat kerjasama dengan perusahaan dan organisasi di kedua-dua wilayah, termasuk Hong Kong University of Science and Technology, The Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors Limited, Macau Construction Association, The Macau Institution of Engineers dan Chevalier (Construction) Company Limited, dalam bidang penyelidikan AI, kembar digital, penggunaan BIM, pembinaan hijau dan pembangunan bakat.

Peserta antarabangsa turut menyertai lawatan tapak di Shenzhen dan Hong Kong bagi memperoleh pemahaman secara langsung mengenai amalan pembinaan digital dalam kejuruteraan perbandaran, pengurusan pembinaan pintar, kemudahan rendah karbon dan projek perumahan awam.

Memandang ke hadapan, Glodon akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi global melalui ekosistem digital terbuka bagi memajukan aplikasi DATA+AI dan AI×BIM 2.0 yang boleh diskalakan ke arah mewujudkan industri pembinaan yang lebih pintar, lebih hijau dan lebih saling berhubung.

SOURCE Glodon