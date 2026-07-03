Haier Energy เปิดตัวครั้งแรกในงาน ASEW 2026 พร้อมโชว์โซลูชันพลังงานแบบครบวงจร

News provided by

Haier Energy

03 Jul, 2026, 12:11 CST

กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน ASEAN Sustainable Energy Week ครั้งที่ 22 (ASEW 2026) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย Haier Energy ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ พร้อมกับนำเสนอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับภาคที่อยู่อาศัย ภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ระบบพลังงานสำหรับระเบียง ตลอดจนอุปกรณ์แบบพกพา โดย Haier Energy ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคมากกว่า 10 รายภายในงานนี้ ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงความพร้อมในด้านการดำเนินงานในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง และการเดินหน้าขยายระบบนิเวศทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Continue Reading
Haier Energy Debuts at ASEW 2026 with Full-Scenario Energy Solutions
Haier Energy Debuts at ASEW 2026 with Full-Scenario Energy Solutions

การเปิดตัวในงาน ASEW ครั้งนี้ ถือเป็นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคครั้งแรกของ Haier Energy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการขยับขยายการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ในอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคนี้ บูธจัดแสดงของบริษัทยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมชม อันได้แก่ ดร. Veerapat Kiatfuengfoo รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร. Yutthaphong Thapphadu ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอาเซียน: โซลูชันครบวงจรเพื่อระบบนิเวศการใช้งานที่หลากหลาย

ตลาดพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐที่เอื้ออำนวย ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และการเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งส่งผลให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั่วภูมิภาคต่างมองหาโซลูชันพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ คุ้มค่าเงิน และยืดหยุ่นเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม

Haier Energy จึงได้นำเสนอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกนำไปติดตั้งและใช้งานแล้วในโครงการสำคัญหลายแห่งทั่วประเทศไทย เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ อีกทั้งด้วยประสบการณ์ด้านโครงการที่ครอบคลุมและชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในประเทศ บริษัทจึงได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธิตพลังงานใหม่โดยสมาคมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย

นอกจากนี้ ศักยภาพในการส่งมอบงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครบถ้วนของ Haier Energy ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่เครือข่ายพันธมิตรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยภายในงาน บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การคมนาคมสีเขียว ธุรกิจค้าปลีก และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการบริการหลังการขายทั่วทั้งภูมิภาค

ชูศักยภาพการดำเนินงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Haier Energy ได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อขยายธุรกิจไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทีมงานในท้องถิ่นคอยดูแลอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการตลาด การสนับสนุนทางเทคนิค การดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) การเงิน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมบริการหลังการขายและทีม O&M เฉพาะในแต่ละประเทศ เพื่อให้บริการตรวจสอบระบบ วางแผนบำรุงรักษา และสนับสนุนการรับประกันสินค้าแก่ผู้ใช้งานโดยตรง

ทีมงานในท้องถิ่นสามารถให้บริการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการขาย พร้อมทั้งมีการสนับสนุนด้านการตลาดและการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นสำหรับพันธมิตรโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ฐานการผลิตในท้องถิ่นของ Haier Group ยังช่วยสนับสนุนให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอุปทานที่มั่นคงทั่วภูมิภาคอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังจับมือกับ ICBC Leasing Thailand และ Bank of Ayudhya เพื่อมอบข้อเสนอสินเชื่อผ่อนชำระให้แก่พันธมิตรอีกด้วย

Haier Energy มีแผนที่จะขยายขีดความสามารถในระดับภูมิภาค และเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำโซลูชันพลังงานสีเขียวมาสู่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้กำลังเร่งเดินหน้าลดการพึ่งพาพลังงานแบบดั้งเดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.haier-energy.com/

SOURCE Haier Energy

Also from this source

Haier Energy Debuts at ASEW 2026 with Full-Scenario Energy Solutions

Haier Energy Debuts at ASEW 2026 with Full-Scenario Energy Solutions

The 22nd ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW 2026), one of Southeast Asia's largest energy industry events, has concluded in Bangkok. Haier Energy...
Haier Energy Debuted at ASEW 2026 with Full-Scenario Solutions for Zero-Electricity-Bill Living

Haier Energy Debuted at ASEW 2026 with Full-Scenario Solutions for Zero-Electricity-Bill Living

The 22nd ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW 2026) concluded in Bangkok. Haier Energy unveiled its full-scenario smart energy solutions for...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics