Haier Energy เปิดตัวครั้งแรกในงาน ASEW 2026 พร้อมโชว์โซลูชันพลังงานแบบครบวงจร

News provided byHaier Energy
03 Jul, 2026, 12:11 CST
กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน ASEAN Sustainable Energy Week ครั้งที่ 22 (ASEW 2026) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย Haier Energy ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ พร้อมกับนำเสนอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับภาคที่อยู่อาศัย ภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ระบบพลังงานสำหรับระเบียง ตลอดจนอุปกรณ์แบบพกพา โดย Haier Energy ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคมากกว่า 10 รายภายในงานนี้ ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงความพร้อมในด้านการดำเนินงานในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง และการเดินหน้าขยายระบบนิเวศทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปิดตัวในงาน ASEW ครั้งนี้ ถือเป็นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคครั้งแรกของ Haier Energy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการขยับขยายการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ในอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคนี้ บูธจัดแสดงของบริษัทยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมชม อันได้แก่ ดร. Veerapat Kiatfuengfoo รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร. Yutthaphong Thapphadu ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอาเซียน: โซลูชันครบวงจรเพื่อระบบนิเวศการใช้งานที่หลากหลาย
ตลาดพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐที่เอื้ออำนวย ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และการเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งส่งผลให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั่วภูมิภาคต่างมองหาโซลูชันพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ คุ้มค่าเงิน และยืดหยุ่นเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม
Haier Energy จึงได้นำเสนอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกนำไปติดตั้งและใช้งานแล้วในโครงการสำคัญหลายแห่งทั่วประเทศไทย เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ อีกทั้งด้วยประสบการณ์ด้านโครงการที่ครอบคลุมและชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในประเทศ บริษัทจึงได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธิตพลังงานใหม่โดยสมาคมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย
นอกจากนี้ ศักยภาพในการส่งมอบงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครบถ้วนของ Haier Energy ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่เครือข่ายพันธมิตรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยภายในงาน บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การคมนาคมสีเขียว ธุรกิจค้าปลีก และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการบริการหลังการขายทั่วทั้งภูมิภาค
ชูศักยภาพการดำเนินงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
Haier Energy ได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อขยายธุรกิจไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทีมงานในท้องถิ่นคอยดูแลอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการตลาด การสนับสนุนทางเทคนิค การดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) การเงิน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมบริการหลังการขายและทีม O&M เฉพาะในแต่ละประเทศ เพื่อให้บริการตรวจสอบระบบ วางแผนบำรุงรักษา และสนับสนุนการรับประกันสินค้าแก่ผู้ใช้งานโดยตรง
ทีมงานในท้องถิ่นสามารถให้บริการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการขาย พร้อมทั้งมีการสนับสนุนด้านการตลาดและการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นสำหรับพันธมิตรโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ฐานการผลิตในท้องถิ่นของ Haier Group ยังช่วยสนับสนุนให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอุปทานที่มั่นคงทั่วภูมิภาคอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังจับมือกับ ICBC Leasing Thailand และ Bank of Ayudhya เพื่อมอบข้อเสนอสินเชื่อผ่อนชำระให้แก่พันธมิตรอีกด้วย
Haier Energy มีแผนที่จะขยายขีดความสามารถในระดับภูมิภาค และเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำโซลูชันพลังงานสีเขียวมาสู่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้กำลังเร่งเดินหน้าลดการพึ่งพาพลังงานแบบดั้งเดิม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.haier-energy.com/
SOURCE Haier Energy
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