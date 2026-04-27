Hari Media CHINAPLAS 2026: Sorotan daripada 8 Pempamer

SHANGHAI, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 19–20 April 2026, barisan syarikat peringkat tertinggi yang terkemuka dalam industri plastik dan getah global berkumpul di Shanghai bersempena Hari Media CHINAPLAS, anjuran bersama Adsale Exhibition Services dan CommNow China. Sebagai pembuka tirai definitif kepada pameran utama, acara ini menghimpunkan para eksekutif kanan daripada lapan gergasi industri. Lebih daripada sekadar sidang media, sesi ini bertindak sebagai barometer strategik, mendedahkan pelan hala tuju berteknologi tinggi, terobosan kelestarian serta keutamaan "berfokuskan China" yang bakal membentuk semula landskap pembuatan.

Evonik membuka tirai dengan visi berani, "Membentuk Masa Depan yang Tidak Terhingga" dengan memperkenalkan penyelesaian bahan untuk industri generasi akan datang seperti kenderaan tenaga baharu (NEV), ekonomi altitud rendah dan hidrogen hijau.

Chambroad Group mempamerkan portfolio sofistikated yang disesuaikan untuk memenuhi tuntutan ketat ekonomi altitud rendah, NEV, teknologi perubatan dan penerbangan khusus, sekali gus menekankan kuasa inovasi kolaboratif dalam sektor berpertumbuhan tinggi.

Kelestarian menjadi tema teras BASF yang mempersembahkan "Perjalanan Penerokaan Karbon". Dengan memberi tumpuan kepada kitar hayat penuh bahan dalam industri kasut dan tekstil, BASF membuktikan bahawa prestasi dan pengawasan alam sekitar kini menjadi enjin berkembar bagi pertumbuhan rantaian nilai.

Dalam segmen jentera, ENGEL Group menangani masalah utama pengeluaran melalui strategi dwijenama (ENGEL dan WINTEC). Pembentangan mereka memberi tumpuan kepada masalah utama dalam pembentukan suntikan plastik terubah suai, menawarkan penyelesaian bersepadu dan pintar untuk sektor-sektor bermula daripada automotif & pembungkusan hinggalah perubatan, LSR dan mikropembusaan. ENGEL menekankan bagaimana pengeluaran pintar dapat mengurangkan kos dan jejak karbon secara serentak.

Kingfa mengetengahkan persilangan antara bahan dan kecerdasan. Paparannya meliputi rangkaian aplikasi yang luas termasuk elektronik pengguna, sistem rumah pintar, NEV, aplikasi altitud rendah serta perbatasan "kecerdasan terkandung" (robotik). Dengan memanfaatkan kerangka bekalan "global-tempatan" yang unik, Kingfa terus menetapkan rentak untuk pertumbuhan berkualiti tinggi dalam sektor plastik terubah suai melalui kepakaran teknikal yang mendalam.

Syensqo memperkenalkan polimer khusus yang penting untuk "peralihan berkembar"—digital dan hijau—yang menyasarkan nod kritikal dalam rantaian bekalan NEV, hidrogen hijau, elektronik, penjagaan kesihatan dan semikonduktor.

ARBURG memilih pentas ini untuk pelancaran sulung Asia siri elektrik Allrounder Trend yang menggabungkan kejuruteraan Jerman bertaraf tinggi dengan kos pemilikan teroptimum untuk pasaran elektronik dan NEV yang kompetitif.

Dalam satu kemajuan besar berasaskan bio, CovationBio melancarkan Xatryx®, bio-PTMEG berasaskan bukan makanan. Pengganti "drop-in" bagi alternatif berasaskan bahan api fosil ini membolehkan pengilang mengurangkan jejak karbon tanpa sebarang pelarasan proses, sekali gus menandakan pencapaian penting bagi ekonomi kitaran.

SOURCE Adsale Exhibition Services and CommNow China