HIRONO: เปิดร้านค้า 4 แห่งในเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ ลอนดอน และโซล

Accessibility Statement
Skip Navigation
ตัวละครยอดนิยมของ POP MART ก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ลอนดอน กรุงเทพฯ และเซี่ยงไฮ้, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- HIRONO ไม่เคยเป็นตัวละครที่สร้างความสนใจหรือโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
HIRONO ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปิน Lang และเผยแพร่โดย POP MART เป็นตัวละครที่มีบุคลิกเก็บตัว ช่างสังเกตอย่างเงียบ ๆ และเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้ง ตัวละครนี้เข้าถึงผู้คนได้ไม่ใช่เพราะความหวือหวาหรือตื่นตาตื่นใจ แต่ด้วยความรู้สึกที่ผู้คนคุ้นเคยและมองเห็นตัวเองในตัวละคร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความผูกพันนั้นดำรงอยู่ในรูปแบบของอาร์ตทอย ประติมากรรม และของสะสมต่าง ๆ และวันนี้ HIRONO ได้มีสถานที่เป็นของตัวเองแล้ว และยังมีถึงสี่แห่ง
ด้วยร้านที่เปิดให้บริการแล้วในนครเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ และลอนดอน พร้อมแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในเกาหลีซึ่งเปิดที่ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) ในกรุงโซลไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 HIRONO กำลังขยายการเดินทางเพื่อสร้างการเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียและยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละแห่งไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเพียงพื้นที่ค้าปลีก หากแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ถ่ายทอดโลกและตัวตนของ HIRONO ได้อย่างมีชีวิตชีวา
เซี่ยงไฮ้
ร้านถาวรแห่งแรกของ HIRONO เปิดให้บริการในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 นับเป็นการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์สู่พื้นที่จริงครั้งแรก และเป็นผลงานที่ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันที่สุด
การออกแบบภายในเลือกใช้คอนกรีตและไม้รีไซเคิลเป็นวัสดุหลัก พร้อมตู้ลิ้นชักยาจีนโบราณที่เรียงรายตลอดแนวผนัง รายละเอียดเหล่านี้ได้รับการเลือกสรรอย่างตั้งใจ เพื่อสื่อถึงร้านยาจีนโบราณแบบดั้งเดิม ในฐานะสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลเอาใจใส่ ความใส่ใจอันเงียบงาม และความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บั่นทอนและสร้างความทุกข์สมควรได้รับการรักษาเยียวยาอย่างเหมาะสม ที่นี่ แนวคิดดังกล่าวยังขยายไปสู่การเยียวยาจิตใจและความรู้สึกด้วย สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการออกแบบให้ดำเนินไปด้วยจังหวะอันสงบนิ่งและปราศจากความเร่งรีบ
กรุงเทพฯ
ส่วนร้านที่กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดสี่ชั้นในสยามสแควร์ และใช้ตลาดน้ำให้เป็นต้นแบบในการออกแบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบวัฒนธรรมที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าการซื้อขายสินค้ามาโดยตลอด
การตีความของ Lang ไม่ได้เป็นการจำลองตลาดน้ำขึ้นมาใหม่ หากแต่ดึงเอาจิตวิญญาณของตลาดน้ำมาใช้ ในฐานะพื้นที่ซึ่งการค้าขายและชุมชนดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เป็นสถานที่ที่คุณอาจตั้งใจมาเพื่อบางสิ่ง แต่กลับเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อสิ่งอื่น พื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่พักผ่อนได้ถูกถักทอรวมเข้าด้วยกันทั่วทั้งอาคาร แทนที่จะถูกแยกออกจากกัน โดยชั้นบนสุดได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อการพักผ่อนทั้งหมด
ลอนดอน
การเปิดตัวของ HIRONO ในยุโรปเกิดขึ้นที่ Brick Lane เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ในย่านที่ค่อย ๆ สั่งสมเอกลักษณ์และเรื่องราวของตัวเองมาตลอดหลายทศวรรษ ทั้งมรดกทางอุตสาหกรรม วัฒนธรรมของผู้อพยพ ศิลปะแนวสตรีทอาร์ต และแวดวงความคิดสร้างสรรค์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่เสมอ ที่นี่คือพื้นที่ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ สามารถถือกำเนิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องลบเลือนสิ่งที่มีอยู่ก่อน
ร้านแห่งนี้ได้รับการออกแบบบนแนวคิดเดียวกัน โดยด้านหน้าของอาคารที่ก่อด้วยอิฐดั้งเดิมยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่าง ๆ ได้รับการคัดสรรมาจากตลาดของเก่าในละแวกใกล้เคียง ตัวอักษรที่ปรากฏบนผนังสะท้อนภาษาทางภาพของท้องถนนด้านนอก ไม่มีองค์ประกอบใดของพื้นที่ที่ประกาศการมาถึงอย่างชัดเจน หากแต่หลอมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแวดล้อมโดยรอบ
โซล
ในบรรดาทั้งสี่เมือง โซลมอบตัวเลือกหลากหลายที่สุดสำหรับการเปิดร้าน โดยท้ายที่สุด HIRONO เลือกปักหลักที่ตลาดกวางจัง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2448 และเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เก่าแก่และเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาที่สุดของเกาหลี เป็นสถานที่ซึ่งไม่เคยจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพราะไม่เคยหยุดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน แผงอาหารริมทาง ร้านจำหน่ายผ้า เสียงอึกทึกอันเป็นเอกลักษณ์ และความอบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดในร่มที่ขับเคลื่อนด้วยวิถีชีวิตประจำวันมากกว่าจำนวนผู้คนที่สัญจรผ่าน Lang เคยกล่าวว่า เขาพบบางสิ่งในบรรยากาศของตลาดกวางจังที่สะท้อนจิตวิญญาณของ HIRONO ได้อย่างลึกซึ้ง ยิ่งกว่าย่านค้าปลีกแห่งใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ
ร้านแห่งนี้ได้รับชื่อว่า "Passing Station" จากบรรยากาศดังกล่าว ที่นี่อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ผู้คนตั้งใจออกเดินทางมาโดยเฉพาะ หากแต่เป็นจุดแวะพักที่เกิดขึ้นเองระหว่างเส้นทาง การออกแบบภายในได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาทางภาพของระบบรถไฟใต้ดินกรุงโซล พร้อมสอดแทรกองค์ประกอบที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันไว้ทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อให้ร้านกลมกลืนไปกับจังหวะชีวิตของตลาดกวางจังที่ดำเนินอยู่เดิม แทนที่จะโดดเด่นจากสถานที่โดยรอบ
แฟล็กชิปสโตร์แห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 โดยศิลปิน Lang เดินทางเยือนเกาหลีเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ ยังนับเป็นพื้นที่แห่งแรกของ HIRONO ในเกาหลีที่นำเสนอไลน์เครื่องแต่งกายของแบรนด์ไว้อย่างครบครัน ควบคู่ไปกับอาร์ตทอย ของใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับ และแอ็กเซสซอรีต่าง ๆ นับเป็นการถ่ายทอดโลกของ HIRONO ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เมื่อมีเมืองต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้มากขึ้น HIRONO ก็ค่อย ๆ ก้าวข้ามจากการเป็นเพียง "ตัวละคร"
HIRONO ไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งอีกต่อไป และไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้คนเฝ้ามอง ทั้งเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ ลอนดอน และโซล แต่ละเมืองต่างร่วมพาเรื่องราวของ HIRONO ให้ก้าวเดินหน้าไปอีกขั้น และบางที โซลอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้
เกี่ยวกับ POP MART
POP MART (09992.HK) ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมของสะสมนักออกแบบ (designer collectibles) และความบันเทิงด้านวัฒนธรรมป๊อป บริษัทต่อยอดจากระบบนิเวศที่สร้างขึ้นจากตัวละครและทรัพย์สินทางปัญญา (IP) พร้อมเชื่อมโยงกับผู้คนผ่านประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และดื่มด่ำ เพื่อจุดประกายความหลงใหลและแรงบันดาลใจ รวมทั้งส่งมอบความสุขให้แก่แฟน ๆ ทั่วโลก
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยมีของสะสมนักออกแบบ ธีมพาร์กและบริการเชิงประสบการณ์ ตลอดจนความบันเทิงดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก พร้อมบริหารจัดการและเป็นตัวแทนของศิลปินผู้มีความสามารถโดดเด่นจากทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทประกอบด้วยตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์หลายสิบรายการที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ ทั่วโลก อาทิ THE MONSTERS, SKULLPANDA, CRYBABY, MOLLY, DIMOO, Twinkle Twinkle และ HIRONO ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางจำหน่ายในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค ผ่านร้านค้ากว่า 630 แห่ง ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Roboshop มากกว่า 2,600 จุด และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำอีกหลายแห่ง บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี 2563
เกี่ยวกับ Hirono
บุคลิกของ Hirono ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน เขาเป็นคนเก็บตัว ซุกซนบ้างเป็นบางครั้ง และมักปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปโดยไร้จุดหมายแน่ชัด โลกของ Hirono เปรียบเสมือนที่พักพิงทางจิตใจ ที่คอยโอบอุ้มปกป้องความไร้เดียงสาและจินตนาการที่เราทุกคนต่างพยายามประคับประคองไว้แม้จะทำได้ยาก และนั่นเองคือสิ่งพิเศษที่เชื่อมโยงเราเข้ากับคลื่นความรู้สึกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตน
SOURCE POP MART
Share this article